L'Oroscopo del fine settimana che va dal 25 al 26 dicembre prevede una Luna forte nel segno della Vergine, pronta a regalare emozioni ai nativi del segno, mentre Capricorno potrà godere di un Natale perfetto.

Giove inizierà a preparare le valigie per spostarsi nel segno dei Pesci, senza però dare un colpo di coda ai nativi in Acquario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo weekend di Natale dal 25 al 26 dicembre.

Previsioni oroscopo weekend 25-26 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana senza infamia e senza lode per voi nativi del segno.

Venere rimane in quadratura, ma in amore avrete un atteggiamento tutto sommato accettabile per cercare di trascorrere un discreto weekend. Se siete single forse non avrete grandi aspettative, ma una sorpresa potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo del 25-26 dicembre brillante in amore. Venere porta stabilità nel vostro rapporto. Non perderete mai la bussola, e saprete sempre cosa fare per rendere felici le persone che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Gemelli: previsioni astrali leggermente sottotono, ma che non v'impediranno di vivere un weekend sereno. Certo, con la Luna in quadratura potrebbero sorgere degli imprevisti, ma in ogni caso riuscirete ad essere felici quanto basta insieme al partner.

Voto - 7️⃣

Cancro: potrebbero arrivare piccoli ma incoraggianti segnali d'amore grazie alla Luna in sestile. Non aspettatevi miracoli, ma comunque potrete contare sulla vostra anima gemella, e un rapporto più morbido vi permetterà di essere più ottimisti. Voto - 7️⃣

Leone: periodo più che soddisfacente in ambito sentimentale.

Sarete in grado di vivere al meglio il fine settimana grazie al vostro atteggiamento più tenero e comprensivo nei confronti del partner, ma anche grazie alla vostra voglia di fare e di divertirvi. Voto - 8️⃣

Vergine: fantasiosi come siete, e con una stupenda Luna nel segno, in amore non avrete rivali, e darete modo al partner di vivere momenti fantastici, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Se siete single, la presenza di Mercurio vi renderà più interessanti agli occhi degli altri. Voto - 8️⃣

Bilancia: anche se questo cielo non vi darà grandi soddisfazioni, sentirete l'esigenza di parlare dei vostri sentimenti. Single oppure no, se avrete davanti la persona giusta non avrete problemi ad aprirvi. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale positiva dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna e Venere in connubio renderanno sia voi single che già impegnati dei romanticoni. Godetevi il momento, perché avrete modo di sentirvi davvero felici di questa situazione. Voto - 9️⃣

Sagittario: un fine settimana non eccezionale a causa della Luna in quadratura. Tuttavia, con un po' d'impegno e un atteggiamento un po' più conciliante potreste riuscire ad ottenere qualcosa di più in amore.

Siate pazienti, dunque, ma mai impulsivi. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un weekend di Natale perfetto per voi nativi del segno. La Luna sarà in trigono, mentre Venere sarà stabile nel vostro cielo. Single oppure no, dunque, sarete in grado di manifestare al meglio i vostri sentimenti, e i momenti romantici, teneri e inaspettati, non mancheranno. Voto - 9️⃣

Acquario: Giove sta per lasciare il vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo del fine settimana, ma non senza prima avervi dato una mano per l'ultima volta. Sarete in grado di fare una piccola ma importante sorpresa al partner che andrà ad instaurare un legame più profondo. Se siete single, potreste avere l'occasione di fare una nuova e importante conoscenza.

Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna sarà in opposizione durante il weekend di Natale, ma per fortuna ci penserà Venere a rendere speciali i rapporti con il partner. Siate pazienti, e vedrete che arriveranno delle belle sorprese anche per voi. Se siete single, la vostra vita sociale e amorosa potrebbe presto cambiare. Voto - 7️⃣