Per la settimana dal 6 al 12 dicembre 2021, l’Oroscopo si prospetta molto favorevole per i nati sotto il segno del Sagittario, che potranno avvalersi delle energie di Marte. Ottima la Vergine sotto il piano amoroso, mentre per i Pesci ci saranno novità sul fronte passionale.

A seguire le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana e la relativa classifica.

L’oroscopo della settimana: Sagittario passionale

1° Sagittario: la passionalità sarà parte integrante della vostra settimana, accompagnata dalle energie di Marte essenziali anche per l’ambito lavorativo.

Sicuramente avrete una grinta fuori dal comune e voglia di sperimentare anche nuovi orizzonti di stampo lavorativo. La stanchezza della sera sarà soltanto un ricordo, perché fino al weekend sarete praticamente imbattibili.

2° Vergine: sicuramente l’atmosfera all’interno della vostra relazione amorosa si farà sempre più distesa e appagante, soprattutto sotto il profilo romantico. I progetti di stampo professionale vi daranno sempre più autostima e stabilità. Avrete anche voglia di rinnovare il vostro look e fare investimenti in vista delle festività.

3° Pesci: sarà una settimana molto interessante sotto il profilo passionale e con grandi prospettive progettuali sul lavoro. Sarete in grado di far fronte a tutte le sfide che in tempi diversi avrebbero potuto mettervi seriamente in difficoltà.

Prenderete ogni cambiamento in modo tranquillo e senza troppi giri di parole.

4° Cancro: avrete modo di riappacificarvi con una persona o comunque avere un leggero miglioramento della sintonia di coppia, soprattutto se avete avuto un periodo piuttosto burrascoso. Avrete modo di dialogare nel corso di questa settimana, ma al tempo stesso dovrete anche dedicarvi a momenti di riflessione con voi stessi e comprendere ciò che vorreste veramente dalle amicizie.

Scorpione poco romantico

5° Scorpione: anche se il romanticismo non vi accompagnerà nel corso di questa settimana, sicuramente potrete contare su dei chiarimenti che possono fare la differenza nella vita quotidiana. Ci saranno anche dei progetti che potranno bissare i successi precedenti e che potranno farvi guadagnare molto di più rispetto a qualche settimana fa.

6° Gemelli: avrete una settimana divisa in due, con un inizio molto irritante a causa dell’influenza negativa di Marte. Però man mano che proseguiranno le giornate potrete finalmente avvertire un po’ di fortuna grazie a una posizione molto più favorevole del pianeta Giove. Fate in modo che le opportunità che possano fare al caso vostro vengano colte al volo per poter essere sfruttate al meglio.

7° Acquario: pensare al passato e alle vecchie conoscenze potrebbe aumentare il vostro senso di nostalgia. Cadere nella tristezza e nell’ansia potrebbe darvi solamente problemi, dunque fate in modo che le energie a vostra disposizione siano indirizzate verso qualcosa di utile e salutare. Circondatevi di persone che sappiano distrarvi.

8° Ariete: avrete una settimana che purtroppo non comincerà nel migliore dei modi, probabilmente a causa del tanto lavoro e dello stress che non farà che aumentare considerevolmente. Avrete bisogno di staccare la spina, cosa che potrete fare solamente quando allenterete la presa su un progetto importante. Secondo l’oroscopo potrebbe esserci un po’ di tregua solamente nel fine settimana.

Spese per Toro

9° Toro: ci saranno molte spese da affrontare e una grande capacità di tenacia, ma dovrete anche pensare molto a voi stessi e a chi vi circonda per poter raccogliere le energie che vi serviranno. Sul lavoro dovrete dimostrare prudenza, ma anche con le vostre finanze non dovreste assolutamente eccedere in questo momento.

10° Capricorno: dovrete fare attenzione alle relazioni che al momento vi stanno mettendo in forte disagio, perché probabilmente c'è qualcosa che non quadra. Concentrarvi sul lavoro e maggiormente sugli affetti potrebbe essere il trampolino di lancio verso un periodo molto più sereno. Gli investimenti potrebbero non essere così floridi come avete pensato in precedenza.

11° Leone: purtroppo questo sarà un periodo che vi darà del filo da torcere nelle relazioni interpersonali, scatenando un po’ anche la vostra irritazione. Evitate però che questa cosa possa trovare terreno sul lavoro, impedendovi di concentrarvi. Lo stress potrebbe essere decisamente mitigato nel corso del fine settimana.

12° Bilancia: la situazione complessiva potrebbe non essere delle migliori, semplicemente perché la stabilità non farà parte della vostra quotidianità.

Le prime giornate della settimana potrebbero darvi qualche leggera soddisfazione sul lavoro, ma sul piano sentimentale ci sarà una tensione che potrebbe essere decisamente significativa per la vostra storia d’amore.