Le previsioni zodiacali di lunedì 6 dicembre 2021 riapre questo giro di consultazioni astrologiche analizzando la giornata numero uno della nuova settimana. In primo piano in questa sede, sviscerati dal punto di vista dell'amore e del lavoro, sono le previsioni zodiacali relative alla seconda sestina zodiacale.

Ad avere la fortuna di essere favoriti dall'Astrologia del giorno, sia il Sagittario che l'Acquario, nel frangente entrambi classificati a cinque stelle. Momento abbastanza complicato invece per Bilancia, Scorpione e Pesci, indicati in periodo negativo.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 6 dicembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 6 dicembre

Bilancia: ★★. Una giornata messa in preventivo dagli astri come abbastanza negativa, valutata con il 'ko'. Sarà davvero un pessimo periodo? Probabile, non assolutamente certo. Concentrate le vostre attività nella prima parte della giornata; in serata potreste essere soggetti a qualche “lunare” sfasamento. In amore, se volete essere più liberi, dovete lasciare più spazio anche al partner. Non è corretto usare due pesi e due misure, non vi pare? Single, bisognerà vincere la timidezza per volete conquistare quella persona, sfoderando le vostre magiche arti di seduzione.

Nel comparto lavoro, sbagliare è umano, l’importante è non perseverare. Non appena avrete recuperato la calma potrete facilmente correre ai ripari.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano quasi certamente portato alla negatività più assoluta il periodo. Certamente, ci sono stati in passato giorni migliori nella vostra vita, adesso è il momento di dare fondo a tutta la vostra pazienza.

Difendetevi, limitando al minimo i vostri impegni. In amore non date per scontato ciò che non lo è; il rapporto di coppia va coltivato giorno per giorno. Idealmente vorreste rimanere incollati al partner ventiquattro ore su ventiquattro, ma in realtà v’infastidite se vi sentite marcati stretti. Single, una situazione insolita potrebbe aprirvi gli occhi su una persona che avevate sopravvalutato.

Un po’ stupiti, rivedrete il vostro giudizio. Nel lavoro, non c’è spazio per le questioni assillanti: è il momento di staccare la spina, per poi ricominciare ad attivare nuove strategie.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 6 dicembre al Sagittario preannuncia una giornata buona. Dunque ottimo periodo questo in arrivo, diciamo perfetto soprattutto per coloro con eventuali problematiche da risolvere. Sappiamo di certo che durante i giorni scorsi avete accumulato stress, pertanto avete solo voglia di pace. In amore, bando alle polemiche: lasciatevi trascinare dal buonumore di questa giornata e sorprendete il partner con una trovata fantasiosa. Recuperato il controllo delle emozioni e con esso il sorriso, troverete l’energia necessaria per vivere bene il periodo.

Per i single, forse tenderete a nascondere i vostri veri sentimenti, ma così vi precluderete la possibilità di vivere una storia appagante. La parte riguardante il lavoro: nonostante la vostra adattabilità, non sopportate di sentirvi controllati. Pretendete la piena libertà d’azione, anche a costo di sbagliare.

Oroscopo e stelle del giorno 6 dicembre

Capricorno: ★★★★. Giornata tutto sommato buona, valutata dall'Astrologia di oggi con le quattro stelle della solita normalità. Se avete qualche sogno o qualcosa a cui tenete in modo particolare, è il momento di metterli in atto. In agenda gli impegni sono fitti, ma basta volerlo e con una buona organizzazione saltano fuori spazi per lo svago e il divertimento.

In merito agli affetti, è ora di fare un salto di qualità nel rapporto; dovete dare di più e lasciarvi coinvolgere, senza ansie né paure per la vostra libertà. Single, il bisogno d’amare e di essere amati sarà la motivazione che vi spingerà a cercare l’intesa ed una maggiore complicità con una persona che avete nel cuore da tempo. Nel lavoro, valutate ogni nuovo progetto al lume della ragione e, se ritenete che sia ancora valido, non arenatevi davanti alle piccole difficoltà.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno predicono un periodo valutato in modo positivo sia nella parte iniziale che in quella centrale. Ovviamente dovrete tirare un po' il fiato a fine giornata, ma va bene anche così: chi troppo vuole, alla fine...

Aiutando gli altri, aiuterete voi stessi. Raggiungerete una visione più lucida della vostra situazione. In campo sentimentale, le vostre aspettative amorose non saranno deluse, ma non è ancora arrivato il momento del decollo. La felicità ha bisogno dei suoi tempi. Single, dato che il movimento non fa per voi, lascerete che siano gli altri a venirvi a cercare. Facendo i preziosi, vi renderete più desiderabili. Nel lavoro, giorno instabile per le uscite e le entrate di denaro. Può darsi che vi lasciate tentare da una spesa sotto la spinta dell’impulsività. La capacità di concentrazione scarseggia.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno 6 dicembre invita a tenere bene a mente che gli astri vi chiederanno più di qualche sacrificio.

Visto il periodo, in questi giorni vi converrà sventolare bandiera bianca! In amore fate un esame di coscienza: una vocina vi dice che, se ci tenete davvero alla persona che vi è accanto, dovreste evitare “certe” distrazioni. Sarete un po’ troppo inclini alle polemiche, anche quando sarebbe il caso di lasciar perdere. Non intestarditevi su questioni di poco conto. Per coloro ancora single: siate selettivi, in amore. Sprechereste solo tempo ed energie lanciandovi in una storia che fin dall’inizio si prospetta senza futuro. Il lavoro andrà sufficientemente bene. Ma non c’è spazio per le questioni assillanti: è il momento di fare il punto della situazione, per poi ricominciare ad attivare nuove strategie.

Classifica oroscopo del 6 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 6 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Questo inizio settimana vedrà il dominio quasi assoluto di coloro aventi nel proprio Tema Natale il simbolo astrale del Toro. Al predetto segno di Terra si prospetta un lunedì molto positivo, a tratti anche splendidamente fortunato sia in ambito lavorativo che sentimentale.

Le stelline di lunedì 6 dicembre: