Secondo l'oroscopo del 6 dicembre i nati sotto il segno dei Gemelli devono stare un po' più attenti, mentre i Sagittario devono essere flessibili e i Toro in grande forma. Per i Capricorno ci sono delle novità in arrivo.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Gemelli: in amore potrebbe arrivare qualche brutta batosta, a ogni modo non arrendetevi e continuate a lottare per raggiungere i vostri obiettivi. Nel lavoro è importante non agire a caso.

11° Cancro: siete un po' tesi e nervosi, tuttavia la Luna sta per tornare favorevole, pertanto abbiate solamente un po' di pazienza in più.

Anche dal punto di vista lavorativo arriveranno novità, ma adesso dovete aspettare.

10° Capricorno: in ambito professionale l'Oroscopo del 6 dicembre vi invita a stare attenti. Non commettete scelte dettate dalla fretta e dalla voglia di raggiungere i vostri obiettivi: c'è un tempo per tutto.

9° Sagittario: forse è il caso di dare una seconda possibilità a qualcuno. Cercate di non essere troppo rigidi nei rapporti di coppia, in quanto talvolta è necessario scendere a qualche compromesso.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: cercate di non essere troppo spreconi in ambito economico, presto potreste trovarvi a dover affrontare delle questioni importanti, quindi fatevi trovare preparati.

7° Pesci: se state lavorando a un nuovo progetto potrebbe sorgere qualche piccolo intoppo. Non demordete: tutto si risolverà nel giro di pochi giorni, basta mantenere la calma.

6° Vergine: l'oroscopo del 6 dicembre vi invita a diffidare da alcune persone che vi circondano. Talvolta vi comportate in modo troppo ingenuo fidandovi di tutti.

5° Acquario: in amore è importante essere audaci. Questo periodo è alquanto favorevole, tuttavia alcuni di voi potrebbero lasciarsi scappare delle occasioni interessanti.

Oroscopo 6 dicembre segni fortunati

4° in classifica Scorpione: giornata alquanto proficua. Ci sono molte cose da fare, tuttavia riuscirete a fare tutto se adopererete un buon metodo.

3° Ariete: sul lavoro ci sono delle belle notizie in arrivo. Chi lavora in proprio potrebbe ricevere delle sorprese. In ambito sentimentale, invece, è importante essere chiari.

2° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del giorno 6 dicembre esortano i nati sotto questo segno a darsi da fare in amore. Il periodo è estremamente positivo, quindi non lasciatevi sfuggire occasioni interessanti.

1° Toro: i nati sotto questo segno cominciano questa nuova settimana sicuramente con il piede giusto. Non fatevi ingannare dalle apparenze e andate oltre, potreste rimanere molto sorpresi in amore.