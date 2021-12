L'Oroscopo di giovedì 2 dicembre è pronto a dare un'infarinatura su come potrebbe evolvere la giornata. In primissimo piano le previsioni zodiacali interessanti tutti i segni rappresentanti la corolla zodiacale. Ansiosi di capire se sarà un giorno positivo o poco performante per il vostro segno di nascita? Per i nativi appartenenti a determinati simboli dello zodiaco sarà tempo di gustare l'onda del successo in campo sentimentale, come in quello lavorativo. Altri invece preferiranno impiegare parte del tempo e le energie necessarie per le persone amate come partner, famigliari e amici.

A livello quotidiano, sempre secondo l'Astrologia, sempre meglio puntare su nuovi progetti rivolti al futuro prossimo, magari evitando di programmare troppo nel tempo. Se ci sono problematiche rimaste irrisolte, questa parte della settimana aiuterà a gestirle al meglio.

Osservando il quadro astrologico quotidiano del 2 dicembre è possibile notare il Sole in Sagittario congiunto a Mercurio, che insieme risultano in sestile a Saturno in Acquario. La Luna in congiunzione a Marte si troverà invece sui gradi dello Scorpione, entrambi risultanti in ottimo trigono verso Nettuno, pianeta presente nel campo dei Pesci. Venere e Plutone continuano il loro transito nel settore del Capricorno risultando in trigono a Nettuno, mentre Saturno troverà sulla propria strada la pessima quadratura con Urano in Toro.

Plutone nel frangente avrà i favori di Marte e Nettuno, entrambi in buon sestile sfruttabile da coloro nativi del Capricorno.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 2 dicembre.

Previsioni zodiacali del giorno 2 dicembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Che mattina tenera si prevede per questo giovedì, con la Luna in Scorpione che vi gratifica con un bagno di coccole.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel corso delle ore però alcuni contrattempi potrebbero minare il buonumore. A parte il rischio di somatizzare qualche contrarietà, le cose piano piano dovrebbero migliorare. Belle notizie in arrivo per la sfera amorosa. Curate il vostro aspetto fisico e iniziate una terapia naturale. Il pensiero crea perciò pensate positivo.

Piccole beghe sul lavoro risulteranno alquanto fastidiose. Le difficoltà vanno affrontate una alla volta. Avete la tendenza a polemizzare: discutere è bello, ma non cercate sempre di sbaragliare gli avversari.

Toro - L’oroscopo del 2 dicembre al segno del Toro preannuncia una giornata senza grandi novità. A molti di voi nativi spetta soltanto un gran daffare in casa, ma anche in azienda, specie se avete un ruolo direttivo o lavorate in proprio. Confortante la consapevolezza di non dover rendere conto a nessuno se non alla vostra coscienza. Per i sentimenti la giornata appaga le vostre aspettative: grazie alla voglia di serenità che prevale vi attivate per mandare a buon fine ogni programma. Se può consolarvi, sappiate che avrete talmente tante cose da fare che le ore passeranno in un baleno.

Nel lavoro normalità assoluta.

Gemelli - Luna amica, prodiga di buoni consigli. A livello amoroso sarete più romantici e propositivi del solito, cogliendo sguardi o lanciando sorrisi malandrini a chi amate. Importanti gli amici, non solo i vostri, ma anche quelli del partner: una bella chiacchierata con loro sarà utile per chiarire le vostre perplessità. Nel lavoro tutti vogliono qualcosa, ma in direzioni divergenti: il vostro capo vi trattiene oltre il dovuto e la famiglia per questo protesta. Inutile desiderare più di quello che al momento è possibile ottenere, abbiate pazienza e siate fiduciosi. La soluzione sta nel mediare le contese e cercare un compromesso: più facile a dirsi che da farsi.

Cancro - Questo giovedì potrete vivere una giornata magica, in cui il bisogno di amore e poesia potrebbe favorire un incontro da sogno. La Luna a voi benevola e dal campo dello Scorpione vi aiuterà a sottoscrivere contatti proficui o a dare avvio a nuove iniziative personali, famigliari o interpersonali di una certa importanza. In amore con il partner all’inizio punterete su direzioni diverse, ma alla fine convergerete entrambi verso un abbraccio molto sensuale. Single, siate disinvolti e più sicuri di voi stessi, se state seriamente cercando l’altra metà della mela rimanete alla larga da chi è già impegnato. A livello lavorativo la giornata comporterà l’assunzione di qualche responsabilità in più.

Oroscopo e consigli delle stelle del 2 dicembre dal Leone allo Scorpione

Leone - La giornata di giovedì a molti del segno predice che ogni merito verrà pienamente riconosciuto. Non siate però troppo insistenti su dettagli di poco conto: lasciatevi andare e gustatevi il momento. Sarete così dinamici ed energici che riuscirete a dimostrare con una certa facilità le vostre doti. In amore primi risultati: gli effetti delle vostre scelte o azioni finalmente cominciano a dare i tanto desiderati frutti. Nella coppia eccellente l’intesa a livello passionale. Per i single da domani ottime possibilità d’incontrare l’altra metà della mela. Nel lavoro avvertirete un po’ d’inquietudine.

Vergine - Vostro malgrado questo 2 di dicembre sarete costretti a fare i conti con alcune regole a cui con spirito ribelle spesso tendete a sfuggire.

Momento contrario a eventuali cause legali. Un incontro tra amici potrebbe sfumare per mancanza di coesione da parte del gruppo. Fate attenzione nel corso di acquisti o vendite: non firmate contratti a scatola chiusa! L’amore è al centro della giornata: tenero, dolce, romantico e solido. Un invito da parte di una persona "speciale" potrebbe mettere in subbuglio il vostro cuore. Nel lavoro necessità di appoggiarsi a chi può dare sostegno. Interiormente tranquilli, supererete turbamenti o eventi destabilizzanti.

Bilancia - Una giornata abbastanza tranquilla, tutta casa e riposo. Ideale per distrarvi con il vostro hobby preferito o per preparare un nuovo piatto se amate la cucina fai da te. Vi avanza del tempo libero?

Dedicatelo a chi è meno fortunato mettendovi al servizio altrui. In ambito affettivo la vita a due è una miniera di novità, ma non amate le improvvisate. Tutto tace? Vi sentite più al sicuro. Armonia fra le pareti domestiche e con gli amici grazie a un atteggiamento più disponibile da parte vostra. Nelle attività lavorative ce la state mettendo tutta e il vostro prestigio sta aumentando a vista d’occhio. Continuate così senza troppe pretese, pur sempre con pensieri positivi.

Scorpione - Una giornata poco brillante, non all’altezza delle vostre aspettative. Responsabile sarà la Luna presente nel vostro segno, purtroppo monca per via della pessima opposizione da parte di Urano in Toro: insicurezze e confusione in vista.

Nel corso di una discussione familiare controllare l’emotività può essere un’impresa. Incomprensioni in amore a causa di una scelta non condivisa: calma! Nel lavoro un po’ di grinta è il carburante per il successo. Potrete dedicarvi con il massimo profitto alle attività che vi stanno a cuore. Affari d’oro nei prossimi giorni, sottolineati dai vostri talenti naturali: fiducia, ambizione, voglia di farcela a ogni costo.

Astrologia di giovedì 2 dicembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Giornata produttiva tra affari e contatti. Annusare un po’ di novità vi mette subito allegria, specie se si prospetta l’ipotesi di un prossimo viaggetto nelle giornate attorno a Natale. La Luna in questo periodo diventa più dinamica, soprattutto nel pomeriggio di domani quando sarà molto vicina al vostro settore astrologico: si annuncia un incontro altamente "infuocato".

Esprimete sensazioni anche complesse alle persone che più amate al mondo regalando gioia e tanta fiducia. A livello lavorativo i rapporti e le interazioni con l’ambiente e con i colleghi illuminano positivamente le vostre speranze. Dalla vostra anche l’aiuto di una persona, utilissima per dare una svolta a ciò che vi preme in questo periodo.

Capricorno - La giornata prevede un’immersione totale nella routine. Questo periodo di lieve stallo vi servirà a smaltire le incombenze o gli impegni arretrati e magari vi permetterà anche di rimettere ordine nelle finanze. Obiettivi ambiziosi richiedono pazienza, scalpitare per sbrigarvela in fretta vi crea solo tensione. A livello amoroso farete bene a concentrare le risorse mentali su qualcosa di nuovo, di insolito o provocante.

Nella mente e nel cuore gironzolano una serie infinita di progetti, in realtà ancora tutti da definire, ma quel che conta per adesso è l’entusiasmo. Nel lavoro momento facile per concludere affari o mettere in luce la vostra indiscussa professionalità.

Acquario - Questo giovedì avrete il carisma giusto per appassionare e coinvolgere gli altri su progetti che vi elettrizzano. Le vostre intenzioni prenderanno presto forma e consistenza. Luna, Sole e Marte sono propizi e dal segno dello Scorpione e del Sagittario vi promettono euforia, impeto, audacia e slancio. In ambito affettivo sposerete la passione con la logica: imparerete quando lasciarvi andare e recuperare il controllo. In serata allentate eventuali stanchezze godendovi un buon film o ascoltando la musica che più vi piace.

Nel lavoro ottime chance si presenteranno grazie alle tecnologie o ad attività innovative via internet.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 2 dicembre predice a voi del segno una bellissima giornata, attiva e languida allo stesso tempo. La Luna in Scorpione accende la vostra sensibilità grazie allo splendido trigono con Nettuno, rendendo godibili i rapporti di ogni genere e grado. Vi riusciranno in modo eccellente tutte quelle attività che richiedono fantasia ed estro creativo. In amore giornata brillante, mai come in questo periodo. Molti nativi saranno favoriti su molti fronti: cuore, creatività, famiglia e amicizia. Qualunque sia la tendenza del momento, metterete passione e creatività in ogni situazione, realizzando qualcosa di veramente unico e speciale. Nel lavoro liberi di decidere di cambiare parere, qualora lo riteneste necessario.