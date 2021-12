L'oroscopo di venerdì 3 dicembre 2021 continua in questa sede relativamente ai sei segni interessanti la seconda sestina dello zodiaco. In evidenza, oltre all'attesa classifica stelline, soprattutto le previsioni zodiacali del giorno su amore e lavoro, nel contesto relative ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di scoprire quali sono le ultime novità riservate dalle stelle al vostro segno astrale di nascita? Bene, allora iniziamo pure a dare voce al segno migliore del momento, giustamente valutato al 'top del giorno': il Sagittario.

Il generoso simbolo astrale di Fuoco avrà il prezioso supporto della Luna, in uscita dallo Scorpione proprio questo venerdì.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 3 dicembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 3 dicembre

Bilancia: ★★★★★. Le previsioni zodiacali sulla giornata di venerdì, a molti di voi del segno prospettano un periodo davvero molto positivo. Zero problemi e tanta serenità in ogni settore. In amore, con il partner tanta passione, ma poco dialogo. Approfittate di un momento di intimità per intavolare i discorsi che vi stanno a cuore. Single, l'’amore esce dalla fase romantica per addentrarsi su un terreno più solido, “insidioso” per la vostra amata libertà.

In molti siete cotti a puntino, quindi è arrivata l'ora di decidere! Nel comparto lavoro, ottime notizie per chi ha una causa legale in corso. Nuovi elementi depongono a favore di una soluzione vantaggiosa per i vostri interessi.

Scorpione: ★★★★★. La giornata del 3 dicembre vede la Luna lasciare il vostro segno per dirigersi in quello del Sagittario.

Comunque potrete contare sui buoni favori dell'Astro d'Argento fino alle prime ore del pomeriggio. Per i sentimenti, con la Luna come fedele paladina, non mancherete un colpo: che siate single o già accasati, preparatevi a vivere emozioni indimenticabili. Nelle storie in cui nel recente passato ci sono state incomprensioni, è possibile che ci sia ancora qualcosa da chiarire o da rivedere.

Nel lavoro, I giovani alle loro prime esperienze potranno dare il via a nuove attività imprenditoriali, con ottime speranze di centrare il bersaglio.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 3 dicembre al Sagittario predice un venerdì certamente 'col botto'. In moltissimi casi comincerete a vedere la luce alla fine del tunnel aiutati da una meravigliosa Luna, in entrata nel segno proprio in questo giorno. In amore, grazie alla Luna, la relazione di coppia mostra il suo lato più rassicurante: l’ideale per riscoprire il piacere di condividere abitudini consolidate. Per i single, cogliete al volo l’occasione di avvicinare una persona che vi intriga da tempo. Non siate impetuosi: un approccio soft coglierà nel segno.

Per la parte riguardante il lavoro, nel caso foste di fronte a una scelta importante, non fatevi condizionare: valutate attentamente le possibilità e decidete autonomamente.

Oroscopo e stelle del giorno 3 dicembre

Capricorno: ★★★★. Evolverà abbastanza normalmente questa parte della settimana, anche se in alcuni momenti potrebbe restituire ottime occasioni (attimi!) da sfruttare nelle situazioni che più riterrete opportune. In merito agli affetti, ravvivate questa giornata, che potrebbe rivelarsi un po’ spenta, con qualche trovata divertente ma, soprattutto, non sbadigliate. Fra le cose lasciate indietro c’è anche un amore mai dimenticato? Non è detto che non torni alla ribalta creando un po’ di scompiglio.

Single, è un grande piacere quando la tempesta si dissolve con un gesto e riaffiorano quei piccoli segnali incoraggianti per una pace duratura. Nel lavoro, cercando di tenere a bada i vostri punti deboli, in modo particolare la superficialità, riuscirete a portare a termine con successo tutti gli impegni.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del giorno svelano l'arrivo di un venerdì poco efficiente, proprio nell'avvicinarsi di un nuovo weekend. Diciamo che in prevalenza gran parte del periodo avrà un andamento 'sottotono'. In campo sentimentale, il desiderio di amore mal si concilia con una chiusura che non incoraggia la complicità e l’abbandono. Cercate di sciogliere i blocchi. Single, nei nuovi incontri meglio rispettare i tempi canonici del corteggiamento, forse superfluo per voi ma gradito a chi ama andare sul sicuro.

Nel lavoro, non fatevi ingannare dalle apparenze: aspettate che siano i fatti a parlare. Abitudini mentali e preconcetti condizionano le vostre valutazioni.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 3 dicembre prevede assolutamente non negativo il periodo, anche se non proprio buono in assoluto. Insomma, una via di mezzo tra positività e negatività. Diciamo pure che la giornata di fine settimana sarà felice in determinati frangenti e in altri meno. In amore tra sospetti, dubbi e gelosia, il cuore si confonde, rischiando di muovere guerra alle ombre e al partner. Tornate con i piedi per terra. A coloro ancora single generose dimostrazioni d’affetto verranno tributate da una persona conosciuta di recente.

Sorpresi, ricambierete con identico slancio. Il lavoro andrà bene. Si preannuncia una giornata produttiva. Quasi tutto procede in modo scorrevole e, volendo, riuscirete a stabilire scambi costruttivi con gli altri.

Classifica oroscopo del 3 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 3 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Pronti a mettere in chiaro quali saranno i simboli astrali a dominare nella giornata di venerdì? In questo periodo l'Astrologia senz'altro mette di buonumore gli amici appartenenti al Sagittario, segno super favorito dalla Luna, in ingresso nel settore del simbolo di Fuoco proprio questo venerdì. A dare compagnia nella parte alta della classifica, altri quattro segni: Cancro, Leone, Bilancia e Scorpione, quartetto indicato nel frangente con le cinque stelline della buona fortuna.

Passiamo dunque a svelare la scala di valori espressa dalle stelle del momento andando a valutare il grado di positività assegnato a tutti i segni.

Le stelline di venerdì 3 dicembre: