L'oroscopo della giornata di giovedì 2 dicembre prevede un bel Sole nel segno del Sagittario che porta armonia in ambito sentimentale, mentre uno Scorpione super romantico saprà come far felice la propria anima gemella. Marte rimane opposto per il Toro, e toglierà un po’ di energie, mentre Pesci sarà particolarmente impegnato al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 2 dicembre 2021.

Oroscopo e previsioni di giovedì 2 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: giornata piuttosto monotona in amore, ma se volete potreste riuscire a dare un po’ di brio alla vostra storia d'amore grazie a un bel Sole in trigono.

Se siete single avrete bisogno di compagnia, di qualcuno che vi faccia sentire felici. In ambito professionale per fortuna i buoni risultati non mancheranno grazie a Mercurio e Giove. Cercate però di essere un po’ più carini con i colleghi. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale sottotono secondo l'oroscopo di giovedì 2 dicembre. Con la Luna che si trova in opposizione, meglio non essere troppo pretenziosi nei confronti del partner. Se siete single non siate dispiaciuti se un incontro non dovesse andare a buon fine. Piuttosto, cercate di trovare un metodo per rimediare. Settore professionale in crescita nell'ultimo periodo, anche se state facendo un po’ fatica a fare dei passi in avanti. Ciò nonostante rimane comunque un risultato positivo.

Attenzione però a Marte opposto che vi toglie molte energie. Voto - 6️⃣

Gemelli: cielo poco influente per voi nativi del segno in questo giovedì, ma non per questo sarà una giornata noiosa. Con la vostra allegria contagiosa, in amore non avrete nulla di cui lamentarvi o preoccuparvi. I cuori solitari sapranno come fare un'ottima impressione alla loro fiamma grazie a un'ottima parlantina.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio opposto potrebbe rendervi un po’ impazienti. Attenzione dunque, perché potreste tralasciare dei dettagli importanti. Voto - 7️⃣

Cancro: un quadro astrale nel complesso discreto in questa giornata per voi nativi del segno. La Luna in trigono dal segno dello Scorpione vi rende un po’ più morbidi nei confronti del partner, ma questo non vorrà dire che il vostro rapporto è sano.

Potete sfruttare quest'occasione per provare a voltare pagina e ricominciare dall'inizio con il partner. Se siete single non è mai troppo tardi per una nuova storia d'amore. Nel lavoro avrete le idee abbastanza chiare sui vostri progetti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Leone: diciamo che questo mese di dicembre non è iniziato con il piede giusto dal punto di vista sentimentale. Con la Luna che si troverà in quadratura, potreste essere intrattabili. Di conseguenza, non meravigliatevi se tra voi e il partner può nascere qualche discussione. Un po’ meglio al lavoro grazie a Mercurio in buon aspetto, anche se potrebbe mancarvi un po’ di voglia di fare a causa di Marte sfavorevole.

Voto - 6️⃣

Vergine: con un cielo sereno come questo, le cose in amore non potrebbero andare meglio per voi. Ci saranno momenti davvero magici tra voi e la vostra anima gemella, illuminati dalla Luna e da Venere in ottimo aspetto. Se siete single questo cielo aiuterà anche i più timidi a farsi avanti. Nel lavoro dovrete farvi coraggio e prendere voi iniziativa per ottenere buoni risultati dai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: non state vivendo un periodo serenissimo in ambito sentimentale. Secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 2 dicembre, dovrete cercare di essere più morbidi nei confronti del partner. Se siete single forse potreste sentire la necessità di prendere le distanze da alcune persone.

In ambito lavorativo continuerete a ottenere buoni risultati, ma potreste fare di meglio con un po’ di ottimismo in più. Voto - 6️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di giovedì 2 dicembre davvero eccellente dal punto di vista sentimentale. Con la Luna nel segno, e Venere in sestile sarete super romantici nei confronti del partner, dunque, aspettatevi momenti ricchi di passione. Se siete single potreste vivere momenti molto esaltanti se vi lascerete andare. Nel lavoro cercate di dimostrarvi sempre disponibili a nuove iniziative, soprattutto se queste possono portarvi beneficio. Voto - 8️⃣

Sagittario: un ottimo Sole nel segno illuminerà la vostra giornata secondo l'oroscopo. In amore ci sarà una grande armonia tra voi e il partner, da farvi sentire estremamente felici del vostro rapporto.

Se siete single non abbiate paura di mostrarvi per quello che siete. Nel lavoro Mercurio in congiunzione e Giove in sestile vi metteranno nelle condizioni ideali per raggiungere ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali positive per voi nativi del segno grazie alla Luna in buon aspetto. In amore sarete molto seducenti grazie anche a Venere nel vostro cielo, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single sarà un buon momento per mostrare tutto il vostro fascino. Nel lavoro vi sentirete abbastanza sicuri di voi, e ciò vi aiuterà a lavorare meglio e ottenere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Acquario: un cielo non eccellente in questa giornata per voi nativi del segno, ma dalla qualche se volete potreste comunque riuscire a ricavare qualcosa di buono.

In amore infatti la Luna è negativa, ma con il giusto atteggiamento potreste riuscire a evitare certe discussioni. Se siete single e l'amore non arriva, ricordatevi che avrete sempre i vostri amici per essere felici. Nel lavoro state vivendo un ottimo periodo grazie anche a questo cielo così sereno. Potrebbe essere il momento adatto per provare a fare importanti passi avanti con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: ottima Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione secondo l'oroscopo. In amore vi sentirete forti, pronti a prendervi cura della vostra anima gemella a qualsiasi costo, soprattutto voi nati nella terza decade. Nel lavoro meglio agire con attenzione, perché con Mercurio in quadratura l'imprevisto sarà sempre dietro l'angolo. Voto - 7️⃣