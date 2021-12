Secondo le previsioni dell'oroscopo de giorno 2 dicembre esortano i Leone ad essere meno petulanti. I Pesci e gli Acquario sono piuttosto complici. Scopriamo tutte le previsioni segno per segno.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: cercate di essere un po' più flessibili in amore. Se ci sono delle cose che non vi stanno bene, cercate di parlarne in modo più calmo e razionale.

11° Bilancia: l'Oroscopo del 2 dicembre vi invita ad essere un po' più impassibili. Lasciatevi scivolare di più le cose addosso, soprattutto le critiche che non hanno nulla di costruttivo ma servono solo a distruggere.

10° Cancro: sul lavoro potrebbe esserci un po' di tensione con i colleghi. Cercate di non essere troppo irruenti. Se riuscite, anticipatevi delle cose arretrate in modo da restare più liberi nel pomeriggio.

9° Toro: in amore siete un po' titubanti. Spesso avete paura di aprirvi perché temete che gli altri possano ferirvi. Ad ogni modo, se non rischiate non potrete mai sapere come andrà a finire.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: sul lavoro siete costretti a dover ingoiare qualche rospo. Imparate ad essere un po' più diplomatici e a non sbottare per ogni piccola cosa.

7° Vergine: giornata interessante per i sentimenti. Le coppie stabili sono pronte per compiere grandi passi, non arrendetevi alla prima difficoltà.

Buon momento anche per allargare la famiglia.

6° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del 2 dicembre esortano i nati sotto questo segno ad essere più audaci in amore. Ci sono delle grandi intese con gli Acquario e anche i Gemelli.

5° Scorpione: state lontani dalle persone troppo complicate. Spesso siete attratti dall'irraggiungibile in quanto amate le sfide e adorate mettervi in gioco stavolta, però, preferite qualcosa di più semplice.

Oroscopo segni fortunati del 2 dicembre

4° in classifica Acquario: buon momento per investire in amore. Se avete da poco cominciato una conoscenza, cercate di mostrarvi per ciò che siete davvero, non risparmiatevi.

3° Ariete: impegnatevi sul lavoro in quanto questo potrebbe essere il vostro momento. Nella vita è importante essere lungimiranti, tuttavia, imparate a godervi anche le piccole gioie del momento.

2° Gemelli: lenta ma ottima ripresa per i nati sotto questo segno. In questi giorni siete stati un po' provati, ma a partire da oggi ci sarà una bella ripresa. Investite in ambito finanziario perché siete piuttosto favoriti.

1° Sagittario: l'oroscopo del 2 dicembre invita i nati sotto questo segno ad osare sul lavoro. Ci sono delle belle opportunità in arrivo, pertanto, cercate di non farvele sfuggire.