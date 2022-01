L'oroscopo di lunedì 10 gennaio 2022 in questo inizio settimana prevede interessanti novità nei campi dell'amore e del lavoro. Pronti a togliere il velo alle previsioni zodiacali del giorno? Bene, come sempre cerchiamo di mettere in primo piano i simboli dello zodiaco più fortunati. Ad essere messi sotto approfondita analisi da parte dell'Astrologia, in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tra i sei simboli predetti ad emergere sarà il Toro, segno favorito dall'arrivo nel proprio settore di una meravigliosa Luna. Non male l'inizio della settimana anche per Cancro e Vergine, simboli classificati in giornata a cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 10 gennaio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Toro (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★★: Ariete, Leone;

4° posto - ★★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 10 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 10 gennaio al segno dell'Ariete preannuncia un lunedì normale. Transitando in armonia con il vostro segno, parte degli astri vi offriranno abbastanza occasioni per dare il via a un giorno al di sopra delle vostre aspettative. Complicità in coppia, serenità con i familiari; così, grazie a loro, vi metteranno sotto una luce splendente e potrete ottenere quasi tutto ciò che desiderate.

Single, in sintonia con un cielo positivo unirete intelligenza, abilità tecnica e tanta ispirazione per portare in alto i vostri desideri. È molto utile in questo periodo cercare di dare un senso logico alle cose, farsi domande e analizzare con la mente ciò che sta accadendo: le risposte le troverete nel cuore. Nel lavoro, affronterete le diverse situazioni con energia: dove il vento soffia propizio sarete avvantaggiati dalla determinazione.

Se ci dovessero essere ostacoli, troverete subito le strategie adeguate per superarli in bellezza.

Toro: 'top del giorno'. Giornata all'insegna della Luna, pronta per entrare nel segno nel corso del pomeriggio di questo lunedì. In campo sentimentale, romanticismo e tanta passione, miscela perfetta per una giornata tutta da vivere.

Un fiore, un regalo inatteso, un gesto affettuoso, magari dopo giorni di freddezza, possono rendere felice una persona cara. Fatelo più spesso. Single, piacevoli novità allieteranno la giornata, abbandonatevi alla spontaneità e all'ipotesi di un cambiamento di prospettiva, senza dubbi e senza remore. Cupido nei riguardi di molti del segno ancora non ha scoccato la sua freccia, ma grazie alla miriade di nuovi incontri, al momento giusto avrete un’ampia scelta. Nel lavoro, la sorte vi metterà sul piatto bellissimi regali, meritato premio per il vostro impegno lavorativo; ma non accontentatevi, perché tutto quello che vi spetta di diritto presto vi sarà dato.

Gemelli: ★★★. Questo lunedì riflettori puntati sul rapporto di coppia: forse non vi parlate abbastanza, ma con la vostra forza di volontà l'amore vincerà sempre.

Il gusto della sfida vi stimola: voi tenete d'occhio il partner, lui/lei fa lo stesso con voi. Ci sono stati giorni migliori nella vostra vita a due, e questo è un dato di fatto. Comunque bisogna guardare avanti, pensare positivo e avere fiducia nella propria forza. Single, l'ironia sarà l'arma migliore per sdrammatizzare situazioni che, altrimenti, potrebbero diventare veramente pesanti. Mettete in pratica le vostre capacità diplomatiche, evitando scontri diretti. Cercate validi compromessi: vi risparmierete così inutili battaglie con qualcuno di vostra conoscenza, non ultimo un vostro familiare. Se avete un problema, affidatevi al consiglio di un amico/a, saprà comprendervi e darvi un aiuto molto concreto.

Nel lavoro, ci potrebbero essere delle nuvole passeggere a causa di un'atmosfera di tensione con qualche collega. Siete tutti sulla stessa barca, quindi sarebbe meglio gettar le armi e iniziare a collaborare.

Oroscopo e stelle di lunedì 10 gennaio

Cancro: ★★★★★. Questa nuova settimana che sta per entrare partirà con un lunedì positivo soprattutto per l’amore grazie alla buona posizione di Venere. Il pianeta dei buoni sentimenti sarà favorevole e sarà veramente un piacere godersi le emozioni con il partner. Sarete entusiasti di come evolverà il periodo e con la persona del cuore ogni cosa andrà alla grande. Un ottimo equilibrio e tanta passione in vista, soprattutto per chi è già impegnato in una storia da tempo ed è in cerca di risposte o conferme.

Single, vivaci e brillanti, emergerete nella cerchia dei vostri amici per fascino e allegria, riuscendo a catturare con minimo sforzo la simpatia di tutti. Per alcuni potrebbe verificarsi la sospirata realizzazione di un sogno o di un agognato progetto. La famiglia, una nuova filosofia di vita o le amicizie saranno i vostri punti forti anche nei periodi a venire. Nel lavoro, ci potrebbero essere delle interessanti opportunità che non dovete lasciarvi sfuggire. Darete infatti il meglio di voi stessi non solo per risollevare la sfera economica, ma anche per soddisfazione personale.

Leone: ★★★★. Dopo varie problematiche e litigi riuscirete a recuperare un rapporto che vi sta a cuore. È il momento delle nuove idee e dei nuovi progetti, dunque cercate questa volta di fare le scelte giuste, insieme a chi amate.

Se avete voglia di uscire un po’ dal vostro guscio, considerate l’invito di una persona che da tempo vi lancia segnali di interesse. Apritevi e confidatevi con chi vi vuole bene, perché a volte basta essere sinceri per ripristinare la serenità. Single, il giorno si annuncia piacevole e promettente per la stragrande maggioranza di voi. Nel giro delle amicizie potrà fare la sua apparizione una persona davvero stimolante. Non siate timidi, approfondite la conoscenza. Abilità ed entusiasmo in parte saranno premiati e si riveleranno l'arma vincente che metterà molti in grado di tagliare un traguardo interessante. Nel lavoro, potrebbero arrivare delle opportunità inaspettate. Svolte favorevoli e azioni indovinate: restate con i piedi per terra valutando bene ogni situazione.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 10 gennaio, prevede che sarà una giornata bella per le emozioni, visto e considerato che buona parte del firmamento astrale sarà in una buona posizione per il segno. Così, sia per chi è in coppia da poco, sia per quelli insieme da tanto tempo, potrebbe essere un giorno ricco di sentimenti e di passione. Avrete modo di mostrare la vostra capacità di essere speciali, con una grande capacità di ascolto da parte vostra verso chi amate e stimate di più. Un’avventura piacevole e fugace, tanto per mettere alla prova il vostro fascino, vi restituirà l’entusiasmo eventualmente perso per strada. Single, potrete finalmente sentirvi liberi di fare le vostre scelte, senza renderne conto a parenti o amici.

Vi piacerà parlare di tante cose sulle quali, normalmente, non vi soffermate più di tanto. Nel lavoro, sarà una fase all'insegna della riflessione e anche della creatività, doti piuttosto insolite per voi. Questo vi aiuterà a raggiungere buoni risultati.

