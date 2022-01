Le previsioni dell'oroscopo del giorno 19 gennaio vedono i Pesci in prima posizione. I nati sotto il segno del Leone sono out, mentre per i Sagittario ci sono novità.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica, Leone: non siete persone molto facili da gestire. Sia in amore che nel lavoro siete molto irritabili, quindi cercate di stare lontano dalle discussioni.

11° Capricorno: le previsioni dell'Oroscopo del 19 gennaio vi invitano a mantenere un profilo basso sul lavoro. Chi ha un importante progetto in ballo farebbe bene a non essere troppo pretenzioso.

10° Scorpione: non date fiducia a troppe persone, perché in questo periodo potreste pentirvene. Attenti alle persone a cui rivelerete i vostri segreti. Sul lavoro siete molto produttivi.

9° Toro: "mai arrendersi", questo è il motto che sicuramente vi accompagna da sempre nella vostra vita. In amore dovete rischiare un po' di più e uscire dalla vostra zona di comfort. Sul lavoro siete audaci e continuate a esserlo sempre.

Previsioni astrali 19 gennaio posizioni centrali

8° in classifica, Ariete: in ambito sentimentale potrebbero esserci dei risvolti molto interessanti. Se siete alla ricerca di un nuovo amore questo potrebbe essere il momento adatto, ma non fatevi prendere dall'ansia da prestazione.

7° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del giorno 19 gennaio vi esortano a essere pazienti. Non traete subito le conclusioni e analizzate in maniera dettagliata le situazioni che vi si presentano.

6° Bilancia: il rispetto è la prima cosa in una relazione. Cercate di non trascendere mai da questo aspetto essenziale. Sul lavoro, invece, dovete essere un po' più lungimiranti.

5° Gemelli: non smettete mai di sognare. L'oroscopo di oggi vi esorta a guardare avanti per la vostra strada, senza voltarvi mai indietro. In ambito professionale c'è bisogno di un po' di cambiamento.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica, Cancro: in amore siete piuttosto tranquilli. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, ci sono delle belle novità in arrivo, specie nelle prossime settimane.

3° Capricorno: questo è un momento molto interessante sul lavoro. Se desiderate raggiungere un obiettivo, lottate fino in fondo pur di ottenerlo e non arrendetevi al primo ostacolo. In amore ci sono delle belle notizie.

2° Sagittario: l'oroscopo del 19 gennaio denota grandi novità in arrivo per quanto riguarda i nati sotto questo segno. Momento molto entusiasmante per quanto riguarda le relazioni con i segni di Fuoco.

1° Pesci: dopo aver vissuto dei giorni un po' burrascosi, oggi la Luna torna favorevole e questo vi servirà per recuperare terreno, sia in amore che nel lavoro. Approfittate di questo momento positivo.