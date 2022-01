Sabato 22 e domenica 23 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dall'orbita della Vergine alla Bilancia, nel frattempo Urano risiederà sui gradi del Toro. Nettuno assieme a Giove, invece, rimarranno stabili nel segno dei Pesci, così come il Sole, Mercurio e Saturno proseguiranno il domicilio in Acquario. Marte, infine, permarrà in Sagittario come Venere insieme a Plutone continueranno il transito in Capricorno.

Oroscopo del weekend favorevole per Acquario e Leone, meno entusiasmante per Ariete e Sagittario.

Sul podio

1° posto Acquario: passionali.

I nati di prima e seconda decade del segno dell'Acquario avranno buone chance di tornare a praticare le arti amatorie con ritrovato vigore in questo weekend e ciò, oltre a essere particolarmente gradito al partner, li aiuterà a scacciare via i brutti pensieri.

2° posto Leone: briosi. Con un tono umorale eccelso come quello che, con ogni probabilità, avranno i felini in questo fine settimana, sarà facile giungere a risultati professionali degni di nota oltre che, per la terza decade, togliersi qualche soddisfazione sul fronte relazionale.

3° posto Bilancia: lavoro top. Poliedrici e spinti da buoni doti comunicative, i nati Bilancia potrebbero godere a piene mani degli influssi favorevoli del weekend riguardo al settore lavorativo, specialmente i liberi professionisti che riusciranno a strappare un ottimo cliente alla concorrenza.

I mezzani

4° posto Scorpione: metodici. Il secondo segno d'Acqua trascorrerà presumibilmente queste quarantotto ore di fine gennaio assumendo un mood metodico, sia sul fronte pratico che professionale, il quale gli permetterà, seguendo una precisa linea di condotta, di scorgere eventuali errori di valutazione e correre ai ripari.

5° posto Capricorno: sabato top. Ottima la prima parte del weekend in casa Capricorno per ritagliarsi dello spazio esclusivamente per l'amore, magari organizzando una breve gita fuori porta col partner e spegnendo il cellulare nei momenti clou.

6° posto Vergine: cambiare opinione. Sino all'ora di pranzo domenicale, il weekend in questione avrà buone possibilità di mettere i nati Vergine di cambiare la loro opinione in merito a una persona conosciuta da poco.

La prima impressione del segno Mobile, difatti, era stata falsata dall'insofferenza del momento e questo fine settimana li aiuterà a comprenderlo.

7° posto Toro: sfide relazionali. In queste due giornate d'inizio 2022, i nati Toro potrebbero ritrovarsi, quasi senza accorgersene, a battibeccare con un collega, un capo oppure il coniuge, ma da questi piccoli attriti relazionali sarà facile imparare una lezione, ovvero come comportarsi con tali persone nel prossimo futuro.

8° posto Gemelli: l'erba del vicino. Il transito mercuriale retrogrado in settima dimora sarà aizzato dalla quadratura uraniana e ciò, con tutta probabilità, spingerà la prima decade di casa Gemelli di cadere nel tranello dei paragoni, comparando alcuni oggetto in proprio possesso con quelli di una persona cara.

9° posto Pesci: esausti. Se da una parte il bottino energetico dei nati Pesci potrebbe risultare scarno, dall'altra parte il segno d'Acqua parrà stufo delle lamentele altrui e, a fronte di ciò, preferirà trascorrere questo weekend standosene in disparte in compagnia soltanto dei propri pensieri.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: lavoro flop. Qualcosa sembrerà non girare per il verso giusto sul versante lavorativo dei nati Sagittario, in particolar modo sabato quando una serie di imprevisti indurranno il segno Mobile a pensare che il fato si sia accanito contro la sua persona.

11° posto Ariete: bastian contrario. Un po' per scombinare le carte in tavola, e di conseguenza alterare alcuni equilibri relazionali, e un po' per partito preso, i nati sotto il segno dell'Ariete parranno essere in disaccordo con qualsiasi persona alla quale si rapporteranno in questo fine settimana.

12° posto Cancro: capro espiatorio. D'accordo che il parterre planetario da qualche tempo sta rendendo poco scorrevoli le loro giornate, ma i nati Cancro, nel corso del weekend, potrebbero addossare immeritatamente a una persona cara la responsabilità di alcuni accadimenti poco piacevoli.