L'oroscopo di martedì 18 gennaio 2022 è portatore di una splendida novità direttamente dall'Astrologia, certamente in grado di far felici tantissimi di voi con problemi sentimentali da risolvere. In questo caso le previsioni zodiacali del 18 gennaio svelano l'arrivo della Luna in Leone, ottima per dare una "botta di vita" al comparto affettivo in generale. Stuzzica la curiosità di sapere quali saranno i segni vincenti per la giornata di martedì? A tenere il fiato saranno principalmente coloro aventi come segno di nascita uno tra i seguenti simboli: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Certamente, l'Astrologia applicata ai primi sei segni dello zodiaco rema quasi tutta a favore di quelli indicati al top in classifica, lasciando agli altri se non le briciole, non molto su cui poter contare. A questo punto non resta che svelare le carte, giusto?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 18 gennaio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Leone (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Ariete, Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★★: Gemelli;

4° posto - ★★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 18 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 18 gennaio al segno dell'Ariete preannuncia un cielo molto positivo.

Il periodo aiuterà a riscoprire la complicità con il partner, così, se ultimamente la passione nella coppia risultasse un po' spenta, da adesso in poi una scintilla potrebbe riaccendere il fuoco della passione. Coltivate soprattutto il buon dialogo, preludio per un futuro positivo da vivere in perfetta simbiosi. Single, Marte la Luna in Leone vigorosi, vitali e molto passionali: più decisi e coraggiosi del solito, dotati di un'energia che vi spingerà a osare e amare.

Proprio in questo periodo, che non avete proprio nessuna voglia di vivere grandi emozioni, ecco che in queste prossime 24/48 ore potrebbero arrivare situazioni capaci si travolgervi. Questo martedì o massimo mercoledì vi potrà capitare di tutto nella vostra vita sentimentale: quindi tenetevi pronti! Nel lavoro, non mancheranno interessanti novità in campo professionale.

Novità per chi lavora nel settore sportivo, commerciale o in quello della comunicazione.

Toro: ★★★. Giornata portatrice dei colori effimeri relativi ai periodi sottotono". In campo sentimentale, vivrete un momento poco brillante, senz'altro non all'altezza delle vostre prospettive. In arrivo qualche intralcio, un po' di confusione con relativa incertezza sul piano affettivo: date il giusto peso ai gesti e alle richieste inviate dal vostro corpo, assecondando con accurata premura anche le esigenze del partner. Single, sarete circondati da persone che non sempre saranno disponibili a perdonare eventuali vostri errori, come pure qualcuna delle vostre solite gaffe. Potreste avere delle controversie con un familiare, discussioni col vicino di casa, acquisti inutili e dispendiosi: rimanete calmi!

Provate a creare un clima di calda e partecipe collaborazione, mostrandovi gentili e disponibili. Nel lavoro, potreste trovarvi nella necessità di farvi aiutare da qualcuno, magari per fronteggiare una situazione imprevista.

Gemelli: ★★★★. In amore questo martedì doveste trovare un po' più tempo da dedicare allo svago. In definitiva potrebbe essere anche un giorno abbastanza piacevole a patto di saper approfittare dei momenti positivi. Intanto, i sentimenti che provate nei confronti del partner promettono bene: una girandola di emozioni favorite dai pianeti veloci. Alcune situazioni vi regaleranno socievolezza e comunicativa: avete voglia di dialogare e di stare in mezzo a persone amiche con le quali parlare e magari sfogare eventuali incertezze.

Single, affronterete ogni cosa con gioia e felicità riuscendo anche ad essere abbastanza ottimisti. In ogni caso, cercate sempre di non dare troppo ascolto ad amici e conoscenti ma fate le cose seguendo soprattutto il vostro intuito e la vostra lungimiranza. I risultati saranno ottimi nel lavoro: ci vuole cautela ma anche coraggio. Sembra impossibile, comunque prima o poi riuscirete a mettere perfettamente insieme risultati davvero soddisfacenti.

Oroscopo e stelle di martedì 18 gennaio

Cancro: ★★★★★. Martedì valutato al top con cinque splendide stelle a corredo del segno. Per i sentimenti, la serenità in famiglia in questi giorni è davvero molto importante per alcuni voi. Presentatevi con un piccolo dono per i figli e per la persona compagna di vita, sarà un buon modo per rendere il clima gioioso.

In moltissimi casi questa giornata porterà alle stelle l'intesa con il partner, mettendo in secondo piano eventuali litigi avuti nei giorni passati. Single, la presenza della Luna nel comparto adiacente al vostro, ossia quello del Leone, vi renderà più sereni. State cominciando (finalmente!) a lasciarvi andare e piano piano state ricominciando anche a coltivare la speranza che le cose possano iniziare a migliorare. In diversi settori della vostra vita qualcosa inizia già a tingersi di rosa... Nel lavoro, i pianeti vi trasmetteranno grinta e concentrazione. Dimostrando quanto siete volenterosi, riuscirete a dar vita a solide basi ai vostri progetti.

Leone: 'top del giorno'. L'arrivo nel segno di una specialissima Luna d'amore farà la differenza in ogni settore.

Sarà una fantastica giornata, sia per l’umore che per i sentimenti. Luna e Venere saranno decisamente favorevoli in questo martedì di gennaio, perciò non avrete nulla da temere, anzi, avrete tante belle emozioni tutte da vivere, molte delle quali insieme al partner. Dedicate questa giornata alla vostra metà, perché volendo una relazione che duri a lungo bisogna curarla, coccolarla e alimentarla ogni giorno. Single, la Luna presente nel vostro segno soffierà una leggera e piacevole brezza sulla giornata, portandovi a godervi dei bei momenti, senza pensare a niente che non sia il presente. Questo atteggiamento positivo potrebbe attrarre situazioni favorevoli e inaspettate al vostro cuore. Nel lavoro, gli influssi armonici della Luna vi renderanno reattivi e brillanti.

Potrebbe manifestarsi un'occasione da non perdere, e voi sarete pronti a coglierla battendo sul tempo i vostri avversari: scatto felino!

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 18 gennaio, mostra una carta astrologica altamente favorevole per il segno. In campo sentimentale, gli influssi armonici della Luna in Leone - prossima ad entrare nel vostro settore - accenderà improvvisamente la miccia della passione in molti di voi. Così, se aveste iniziato una relazione da poco, ben presto avrete modo di constatare un'accelerazione nello sviluppo dei sentimenti, da entrambe le parti. Single, le stelle a favore saranno capaci di riportare molto in alto, sulle onde dell'entusiasmo. Avete così tanta voglia di ridere e di divertirvi che presto riuscirete a farlo insieme agli amici del cuore.

Per molti di voi in questo momento l'amicizia è un valore importantissimo, capace di rendere la vita colorata. Nel lavoro, non potreste iniziare meglio questo giorno. Sarà pieno di soddisfazioni e di iniziative, in particolare per chi lavora nel settore artistico oppure in quello finanziario.

