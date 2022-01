Secondo l'oroscopo del giorno 20 gennaio, i nati sotto il segno della Vergine sono un po' troppo insicuri. I Toro, invece, sono in grande forma e impavidi. Scopriamo le previsioni segno per segno.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica, Bilancia: non vivete sempre nella paura che tutto possa cambiare o finire da un momento all'altro. Cercate di godervi un po' di più il presente, senza pensare troppo al passato e al futuro, specie in amore.

11° Vergine: i nati sotto questo segno non si sentono molto sicuri di sé, specie per quanto concerne la sfera personale.

A ogni modo, cercate di non mostrare le vostre insicurezze sul lavoro.

10° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del 20 gennaio vi invitano a essere cauti in amore. Se di recente ci sono state delle discussioni, cercate di non fomentare gli animi lasciandovi scappare qualche provocazione.

9° Acquario: i nati sotto questo segno sono un po' confusi dal punto di vista dell'amore. Se non siete più sicuri della strada che avete intrapreso, ricordate che non è mai troppo tardi per cambiare idea.

Previsioni 20 gennaio posizioni centrali

8° in classifica, Scorpione: giornata piuttosto interessante sul fronte professionale. Oggi potrebbero nascere delle opportunità degne di nota. In ambito sentimentale, invece, l'importante è essere onesti, prima con se stessi e poi con gli altri.

7° Gemelli: l'oroscopo del 20 gennaio vi invita a non rimandare a domani tutto ciò che potreste fare oggi. Se avete delle faccende in sospeso, risolvetele il prima possibile. Anche sul lavoro è importante fare un po' di ordine.

6° Capricorno: oggi è una giornata piuttosto interessante per quanto riguarda i rapporti di coppia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I single, invece, potrebbero fare un po' di fatica a fare i conti con dei ricordi. Sul lavoro non perdete l'entusiasmo.

5° Cancro: certe strade vanno intraprese sin dal primo momento, non aspettate tempi migliori. Talvolta bisogna imparare a ballare sotto la pioggia per essere felici.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica, Leone: le stelle sono davvero favorevoli, a ogni modo cercate di non cantare vittoria troppo presto.

Dal punto di vista del lavoro è importane avere aperte più opportunità.

3° Sagittario: gli impegni potrebbero portarvi via molto tempo da dedicare ai vostri affetti e alla vostra famiglia. Cercate di non trascurare troppo gli affetti, potreste pentirvene. Sul lavoro occorre tanta concentrazione.

2° Pesci: buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Se state aspettando che una persona a cui tenete faccia il primo passo, forse è il caso di passare all'azione.

1° Toro: ottima giornata per i nati sotto questo segno. L'oroscopo del 20 gennaio vi invita a essere intraprendenti sul lavoro e anche in amore. Se una persona vi piace non fatevi più domande.