La terza settimana del mese di gennaio sta per giungere al suo termine e l'Oroscopo sembra prevedere l'avvicinarsi di un weekend speciale per molti segni zodiacali tra cui il Sagittario, pronto ad accogliere l'arrivo di giornate intense ed intrise di gioia ed allegria oltre che di grandi soddisfazioni. A seguirlo a ruota ci sono coloro nati sotto al segno dell'Ariete, gioiosi ed energici come non mai, con un entusiasmo tale da riuscire ad affrontare ogni situazione con un sorriso non poco contagioso. Continuando a parlare di fortuna, ma spostandosi più verso la sfera sentimentale e relazionale, non si possono non prendere in considerazione due segni zodiacali come quelli del Toro e del Capricorno.

Per coloro nati sotto ai segni appena citati è previsto un weekend romantico e pieno d'amore.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, l'oroscopo del quarto weekend di gennaio si fa portatore di interessanti novità per il segno zodiacale in questione. La fortuna ha deciso di volgere il proprio sguardo in direzione dell'Ariete rendendo possibile la realizzazione di alcuni sogni. Vari obiettivi sono stati raggiunti nel corso delle giornate appena trascorse ed altri verranno conquistati nel corso del fine settimana. Attenzione a non mettere da parte la vita privata: realizzarsi nel mondo del lavoro va bene purché non ci si dimentichi delle persone amate.

Toro - anche coloro nati sotto al segno del Toro, secondo quanto riportato dall'oroscopo del weekend, riusciranno ad avvertire la presenza quasi costante della fortuna. La dea bendata ha deciso di donare il proprio favore ai nativi del segno zodiacale in questione, con una stretta di mano ben salda con Venere. Tale collaborazione renderà le prossime giornate non poco animate a livello sentimentale e qualcuno, stando alle previsioni, riuscirà a creare la giusta atmosfera per godersi momenti di intimità con il partner.

Gemelli - la settimana appena trascorsa non è stata tra le migliori a causa della mancanza di energia e di qualche astro in opposizione che, tra un tentativo di riuscita e l'altro, ha messo il bastone tra le ruote di coloro nati sotto al segno dei Gemelli. L'avvicinarsi del weekend sembra, invece, farsi portatore di nuove energie ed opportunità in grado di cambiare in meglio le previsioni future.

Cancro - chi è riuscito a trascorrere giorni meravigliosi e fortunati potrebbe, secondo l'oroscopo del periodo in questione, ritrovarsi di fronte a situazioni poco piacevoli o semplicemente poco semplici da superare. La vicinanza del partner e delle persone care potrebbe rivelarsi necessaria per superare nel migliore dei modi gli ostacoli che si potrebbero presentare lungo il cammino. L'unico consiglio plausibile è stringere i denti ed attendere l'arrivo della nuova settimana di gennaio.

Leone - la gioia e la serenità potrebbero non essere così semplici da raggiungere. Contare sulla presenza della famiglia e delle persone amate potrebbe non bastare a superare lo stress accumulato nei giorni appena trascorsi.

Fare affidamento sulle proprie capacità, magari avvalendosi della nuova carica di energie che il weekend porterà con sé, potrebbe essere l'unica opzione da seguire.

Vergine - nonostante le aspettative, gli astri hanno deciso di volgere il proprio favore in direzione di coloro nati sotto al segno della Vergine, facendo loro dono di energie rinnovate e di possibilità non da poco. Chi ha intenzione di migliorare il proprio futuro, secondo le previsioni dell'oroscopo, avrà la possibilità di scegliere quale strada intraprendere. Nel periodo in questione ci si dovrà ritagliare qualche flebile attimo per riflettere attentamente sulle scelte da fare.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - la settimana in questione non è stata tra le migliori per coloro nati sotto al segno della Bilancia, ma il weekend potrebbe ben presto cambiare le carte in tavola e portare qualche gioia in più.

In ambito sentimentale ci si è ritrovati di fronte a qualche piccolo ostacolo che è stato in grado di portare malessere non solo all'interno della vita di coppia, ma anche nei vari ambiti ed il fine settimana, con una posizione astrale assai più favorevole, renderà possibile trascorrere dei momenti magnifici con il proprio partner.

Scorpione - le giornate appena trascorse, e quelle che stanno per sopraggiungere, possono essere catalogate come giornate rosee e proficue che, nonostante qualche piccolo tentennamento od ostacolo non preventivato, hanno portato il sorriso e la serenità a molti. Le previsioni dell'oroscopo prevedono giornate un po' movimentate per il weekend che sta per arrivare e potrebbe essere necessario armarsi di pazienza per non lasciarsi cogliere di sorpresa.

Sagittario - l'oroscopo del weekend in questione prevede l'arrivo di giornate interessanti per tutti coloro nati sotto al segno del Sagittario. La fortuna, secondo le previsioni, ha deciso di avvolgere i prossimi giorni donando gioia e serenità ai nativi del Sagittario, rendendo possibile il realizzarsi di alcuni dei sogni spesso rinchiusi "in un cassetto" e donando la possibilità di imbattersi in soddisfazioni sotto a vari fronti.

Capricorno - se la settimana appena trascorsa si è rivelata speciale in ambito sentimentale, il weekend che sta per avvicinarsi non può di certo essere diversamente. Organizzare una cena romantica od anche una semplice gita fuori porta non sarà difficile e, nonostante le varie restrizioni imposte per salvaguardare la salute dei cittadini, si avrà la possibilità di visitare posti e strutture interessanti trascorrendo la quasi totalità del tempo in compagnia della persona amata.

Acquario - qualcuno ha avuto modo, secondo quanto previsto dall'oroscopo, di sfruttare al meglio le proprie energie per spianare il più possibile la strada verso il futuro, realizzando qualche progetto ed iniziando a mobilitarsi per avvicinarsi al raggiungimento di vari obbiettivi. Il fine settimana, però, non sarà in grado di permettere il proseguimento di questa ondata di positività ed ottimismo, facendosi portatore di stanchezza fisica e mentale che costringerà ad un riposo più o meno forzato.

Pesci - la fortuna ed una nuova carica energetica avvolgerà coloro nati sotto al segno dei Pesci anche durante il weekend. Non tutti saranno in grado di realizzare i propri desideri né di riuscire ad organizzare qualcosa di interessante per rianimare un po' la vita coniugale, ma di certo si riusciranno a trascorrere giornate serene in compagnia delle persone amate. Attenzione però a non desiderare troppo: molte volte è necessario accontentarsi.