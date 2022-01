Nella settimana dal 24 al 30 gennaio troviamo sul piano astrale Marte spostarsi dal segno del Sagittario al Capricorno (dove sostano Plutone e Venere), mentre Mercurio passerà dal domicilio dell'Acquario (dove risiedono Saturno e il Sole) al segno del Capricorno. Urano, invece, rimarrà stabile sui gradi del Toro, così come Nettuno assieme a Giove continueranno il moto in Pesci. La Luna, infine, si sposterà dal segno della Bilancia al Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Capricorno e Toro, meno roseo per Cancro e Ariete.

Sul podio

1° posto Capricorno: lavoro top.

Le faccende professionali di casa Capricorno parranno ingranare la quinta marcia in questa settimana di fine gennaio, in particolar modo per la prima decade che, grazie allo Stellium nel segno in onda da giovedì, raggiungerà risultati che sembravano utopistici soltanto qualche mese fa.

2° posto Toro: finanze top. Il bottino economico del primo segno Fisso subirà, con ogni probabilità, un'impennata nel weekend, per merito di una somma di denaro che, seppur in considerevole ritardo, rimpinguerà le loro casse. Malgrado il settore finanziario sorriderà ai nativi, sarebbe bene utilizzare tale denaro soltanto per investimenti professionali evitando spese voluttuarie.

3° posto Leone: lungimiranti. Il doppio passaggio di Marte e Mercurio nell'orbita del Capricorno potrebbe risultare oltremodo favorevole ai nati Leone in questa settimana invernale, coi nativi che potranno contare su una buona dose di lungimiranza che gli permetterà di non fare mai il passo più lungo della gamba.

Il settore privilegiato per i felini sarà quello lavorativo dove, nel corso delle ultime tre giornate, sarà decisamente più semplice togliersi qualche soddisfazione morale e aver maggiormente chiare le prossime mosse da attuare.

I mezzani

4° posto Acquario: inizio smart. La settimana in questione, specialmente sino a mercoledì, avrà ottime chance di regalare al segno d'Aria delle ottime occasioni in campo comunicativo per mettere in ordine alcune diatribe pregresse.

Col Messaggero degli Dei sostenuto dal Grande Malefico, difatti, la terza decade potrà lanciarsi in un chiarimento lavorativo che, oltre ad avere un epilogo felice, gli consentirà di comprendere più profondamente la persona con la quale si rapporteranno.

5° posto Vergine: nuovi sentieri. Le giornate di mercoledì, giovedì e nel pomeriggio di domenica potrebbero avere il profumo delle svolte in casa Vergine, soprattutto per ciò che concernerà le storie sentimentali.

Il segno Mobile alle prese con una relazione tossica prenderà, c'è da scommetterci, il coraggio a quattro mani e deciderà di troncare la stessa, così da mettersi finalmente alla ricerca di una persona più adatta alla loro evoluzione.

6° posto Scorpione: sereni. Nel ménage amoroso della seconda decade di casa Scorpione sembrerà respirarsi un'atmosfera maggiormente armoniosa rispetto alle scorse settimane, coi nativi che saranno propensi a donare il loro affetto alle persone care in maniera totalmente naturale, ricevendo il medesimo trasporto emotivo dalle stesse.

7° posto Gemelli: indecisi. I nati sotto il segno dei Gemelli saranno, con tutta probabilità, in balia di continue titubanze esistenziali nel corso di questa settimana, trovandosi dapprima sicuri di una decisione per poi metterla totalmente in discussione pochi istanti più tardi.

Per uscire da tale impasse, saranno utili le giornate di lunedì, venerdì e sabato dove il segno Mobile godrà di una migliore capacità di giudizio e operare una scelta risulterà più coscienzioso.

8° posto Bilancia: focus sulla prole. Il rapporto genitore/figlio potrebbe balzare in primo piano in casa Bilancia, in particolar modo nel fine settimana, coi nativi che saranno chiamati a fissare delle nuove regole riguardanti la prole maggiormente adatte al momento attuale. I single del segno, invece, avranno buone chance di fare incontri degni di nota nelle giornate di lunedì e martedì.

9° posto Pesci: distratti. La concentrazione non busserà presumibilmente in casa Pesci questa settimana, col segno d'Acqua che si ritroverà spesso distratto e un pizzico insofferente in merito agli ultimi accadimenti.

Meglio, quindi, rimandare eventuali impegni gravosi alla prima settimana di febbraio.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: fiacchi. L'unico baluardo planetario nella loro orbita, ovvero Marte, toglierà le tende già dalle prime ore di martedì e, due giorni più tardi, anche Mercurio lascerà il favorevole segno dell'Acquario. Due cambi astrali che, con ogni probabilità, ridurranno al minimo il bottino energetico del segno Mobile, il quale si ritroverà con molte faccende da sbrigare e poca dinamicità per adempierle.

11° posto Ariete: delusioni. Il settore sentimentale della terza decade dei nati Ariete potrebbe riservare delle amare sorprese sino alla giornata di giovedì, in quanto sarà facile che il comportamento del partner ferisca e/o deluda il segno Cardinale.

Sarà bene, però, evitare di agire d'impulso, sia in termini di azioni che parole, perché il rischio di pentirsene poco dopo sarà elevato.

12° posto Cancro: dalla padella alla brace. Il periodo controverso dei nati Cancro tiene banco oramai da diversi mesi ma, nel corso di questa settimana, il parterre planetario parrà giocare un vero e proprio tiro mancino al segno d'Acqua. Non solo si riformerà lo Stellium nel dirimpettaio Capricorno, evento astrologico parecchio raro, ma Mercurio continuerà a camminare all'indietro accasandosi anch'esso nel terzo segno di Terra. Per evitare di fare corto circuito, i nativi farebbero bene a aumentare il tempo da dedicare alle pratiche meditative o a dedicarsi con maggior impegno ad alcuni hobby che hanno la capacità di farli svagare mentalmente.