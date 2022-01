L'oroscopo di giovedì 20 gennaio 2022 mette in risalto la splendida presenza del Sole in Acquario in arrivo nel comparto del segno di Aria alle ore 02:39 della notte. Pronti a dare un nome ai segni migliori e peggiori in questa parte centrale della settimana? Bene, allora iniziamo immediatamente a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 20 gennaio su amore e lavoro in esclusiva per i segni della seconda sestina per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 20 gennaio

Bilancia: ★★★★★.

Questo giovedì di metà settimana per molti di voi nativi partirà e si concluderà davvero alla grande. Secondo l'oroscopo del giorno 20 gennaio, riguardo l'amore, trascorrerete una piacevole serata in dolce compagnia: organizzate qualcosa di esclusivo per vivere al massimo questo momento. Single, le stelle benevole si divertiranno a rendere la vostra vita fantastica: oggi, ma soprattutto domani, dovreste riuscire a porre le basi per un rapporto duraturo e gratificante: auguri! Buone notizie anche in ambito lavorativo: un colpo d’ingegno o un'improvvisa botta di fortuna? Ciò che potrebbe rendere agevole il successo nelle attività o in una questione privata è già stato scritto, non vi resta altro da fare se non attendere.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì annunciano una giornata all'insegna del relax e, in qualche caso, anche improntata alla buona meditazione. Secondo le stelle del periodo, per quanto riguarda l'amore, saranno favoriti i rapporti con problemi da risolvere: molti di questi troveranno una giusta soluzione. Per altri, una visione più filosofica della relazione è quantomeno auspicabile: da preferire il lato scherzoso delle cose al posto del mero litigare per un nonnulla.

Single, mettete in conto una certa fatica e anche qualche spesa imprevista dovuta ad una situazione di vostra conoscenza. Calma, regalatevi un po’ di relax, ok? Nel lavoro, gran parte della giornata assorbirà una buona fetta delle vostre energie e della vostra attenzione. Del resto, sarete stimolati ad impegnarvi sempre di più, visto i risultati incoraggianti che state già ottenendo.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 20 gennaio prevede un giovedì di normale amministrazione, sia in campo sentimentale che nel lavoro. In amore, periodo discreto: tutto veleggerà infatti nel modo solito, senza variazioni di sorta. Vi sentirete in parte a posto con voi stessi, quindi in armonia col partner. Andrete alla ricerca di nuovi stimoli in grado di rinverdire anche quei rapporti un po' stanchi allo scopo di vivacizzarlo ed elettrizzarlo ancora come ai bei tempi. Single, sarete brillanti, belli e avrete la possibilità di sfruttare e assaporare eventuali vantaggi che deriveranno dal vostro magnetismo. Per molti di voi non sarà da escludere un vero e proprio colpo di fulmine. Nel lavoro, sarete abbastanza ricchi di buoni propositi, non vi farete sfuggire nessuna occasione.

Avrete forse la possibilità di alimentare le vostre entrate: preparatevi a vivere al meglio questa giornata.

Oroscopo e stelle del giorno 20 gennaio

Capricorno: ★★. Partirà in lieve stallo, almeno inizialmente, questo vostro giovedì di metà settimana. In amore però potrebbero arrivare buone novità: sarete determinati e come sempre metodici. Forse potrebbero mancare i giusti stimoli per dare il via a un progetto di coppia molto promettente. La spinta al cambiamento si preannuncia abbastanza positiva, prima però dovrete mettere bene in chiaro cosa volete veramente dalla vita. Se single invece, forse vi siete lasciati scappare l'occasione della vostra vita, è per questo che due grossi lacrimoni potrebbero solcare le guance di qualcuno di voi.

Siate più aperti e meno titubanti. Nel lavoro, seguite con fermezza i vostri obiettivi: per strani che possano sembrare (agli altri), con l'aiuto delle stelle alla fine dimostrerete di aver avuto sempre ragione.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano un giovedì molto interessante. L'amore vi sorriderà, rendendovi più sicuri di voi stessi: spesso esitate a prendere decisioni di un certo rilievo, non è così? Bene, intanto vi ricordiamo che, in questo momento, siete perfettamente in grado di farlo. Con il vostro compagno o compagna, forse, è arrivato il momento di mettere in chiaro qualche programma a lunga scadenza: che ne direste di metter su famiglia? Non mancheranno neanche interessanti opportunità d’incontro, oppure flirt a go-go per chi è single.

Nel lavoro, preparatevi ad una giornata brillante, contrassegnata da una vasta gamma d’opportunità, d’incontri piacevoli e interessanti dal punto di vista lavorativo/professionale.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno 20 gennaio preannuncia un giovedì sotto le misere spoglie del periodo da "ko". In particolare, le stelle non saranno in grado di garantire la necessaria energia o grinta da spendere nei rapporti affettivi e/o di amicizia. Tranquilli, anche se la Luna è prevista "capricciosa" (opposizione al vostro Giove nel segno) non è proprio il caso di preoccuparsi: sono previsti miglioramenti a breve. In campo sentimentale, se avete già una compagnia stabile, dovete cercare di concentrarvi di più sul rapporto allo scopo di riuscire a cancellare totalmente quei piccoli conflitti che ancora persistono.

Single, se non volete entrare in rotta con le persone che vi stanno a cuore, sforzatevi di fermarvi quando avrete la sensazione di essere troppo invadenti: tacere vi metterà sicuramente in posizione vantaggiosa. Nel lavoro otterrete delle piccole soddisfazioni che vi rincuoreranno e vi renderanno più dinamici favorendo nuovi progetti.

Classifica oroscopo del 20 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 20 gennaio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? In questa parte centrale della settimana a dominare la scena è il segno della Vergine, migliore in assoluto per merito della presenza della Luna nel comparto, quindi assegnatario della prima posizione.

Benissimo anche altri quattro simboli astrali che andremo a scoprire immediatamente dal prospetto sottostante.

Le stelline di giovedì 20 gennaio: