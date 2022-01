L'oroscopo del 28 gennaio 2022 prosegue come sempre in questa sede mettendo in evidenza le previsioni zodiacali di venerdì. Ad avere l'onore di essere esaminati, ovviamente sempre in base alla qualità dei rispettivi cieli astrologici, gli appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di scoprire cosa riserveranno gli astri in amore e nel lavoro? Certo che si, quindi diamo pure inizio alle predizioni cercando di puntare l'occhio anche al prossimo fine settimana.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 28 gennaio analizzando i settori della vita legati ai sentimenti nonché alle attività lavorative, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 28 gennaio

Bilancia: ★★★. Venerdì lievemente apatico, scarno di voglia di interagire con chicchessia. In amore in questa giornata potrete giocare tutte le carte che volete in tema di sentimenti, ma difficilmente avrete la meglio se non sarete sinceri fino in fondo. Se avete chiaro in mente che cosa significhi abbandonarsi e fidarsi della persona che si ha - o si vorrebbe - accanto, allora sarà meglio cambiare il proprio atteggiamento. In alcuni casi persino il vostro umore vorrà stare entro le righe e probabilmente lo cambierete spesso, a discapito delle persone che vi dovranno sopportare, volontariamente o loro malgrado. Per qualcuno potrebbe non essere facile condividere certi spazi.

Nel comparto lavoro inutile andare avanti e indietro per cercare di trovare delle idee esaltanti, poiché più ci penserete e più non vi verrà nulla.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì annunciano una giornata all'insegna del lieve benessere fisico e mentale. Cercate di vivere l'attimo senza esigere troppo dagli altri: questo atteggiamento vi premetterà di trascorrere momenti sereni con quanti avranno a che fare con quel vostro "bel caratterino": vi sembra poco?

Single, avete la testa dura e non scendete a compromessi, quindi non lamentatevi se troverete scarsi risultati ad attendervi. Non senza sforzo vi accorgerete dove sbagliate (se sbagliate) e dove invece insistere per ottenere qualcosa di più da una vostra futura relazione. Cercate comunque di non pretendere troppo dal periodo: dice il saggio: "Chi si accontenta, gode!".

Nel lavoro, se volete ottenere un po’ di più dal vostro impiego, allora dovreste metterci maggiore grinta. Vi state forse adagiando sugli allori?

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 28 gennaio predice una giornata all'insegna dei buoni presentimenti. In molti sarete intuitivi e spontanei: arriveranno nuove idee da mettere in pratica su progetti, situazioni o decisioni. In amore dovreste uscire un po’ di più dal vostro guscio e farvi guidare dall’istinto. Non fatevi bloccare da strane e oscure paure ancestrali. La passionalità vi terrà stregati come non mai. Il rapporto di coppia troverà nuovi stimoli e prenderà finalmente il volo. Per i single: se siete sicuri della reciprocità del sentimento, allora è il momento di tirare fuori tutto il vostro coraggio e rompere il ghiaccio.

Non lasciate mai nulla al caso, accogliete sempre con favore le opportunità che sono in arrivo nella vostra vita, senza fare musi lunghi se ci fosse da avere pazienza. La parte riguardante il lavoro fa ben sperare: state andando molto bene e ve ne renderete conto dai complimenti che riceverete presto da più parti. Cosa volete di più dalla vita?

Oroscopo e stelle del giorno 28 gennaio

Capricorno: ★★★★★. La grinta sarà il fulcro sul quale impostare quasi tutta la giornata di venerdì. La perspicacia unita alla vostra proverbiale forza d'animo vi darà la possibilità di averla vinta persino dove altri hanno in precedenza fallito. In merito agli affetti, la presenza di un partner sempre troppo impegnato potrebbe dare occasione a molti del segno di sfruttare tale situazione a proprio tornaconto: trovatevi un bell'hobby e sarete pari...

Non date troppo ascolto a eventuali malelingue che spesso tentano in ogni modo di dividere due innamorati come voi, forse per invidia o mancanza di fantasia. Single, gli opposti si attraggono e si direbbe che è proprio questo il vostro caso. Il feeling con chi sapete c’è, anche se non è sempre facile andare d’accordo. Nel lavoro vorreste fare tutto da soli, ma non avete sufficienti energie a disposizione per tenere testa a una mole davvero impressionante di impegni.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di venerdì indicano a grandi linee un giorno calmo, generalmente tranquillo. Non vi saranno grosse situazioni da calmierare oppure interventi difficili da portare a buon fine. Diciamo che tutto scorrerà nella solita e tranquilla routine quotidiana.

In campo sentimentale le coppiette nate da poco avranno il loro bel daffare: coccole, bacetti e abbracci "cuore a cuore". Diversa la situazione per i rapporti un po' stagionati: d'obbligo per questi cercare con sapienza di mantenere accesa la fiammella della passione. Single, giocate il tutto per tutto: avete un bell'aspetto, un sorriso schietto e tanto amore da dare, quindi cosa aspettate a fare il primo passo? Nel lavoro giornata impegnativa, certamente non priva di sottili soddisfazioni che senz'altro fanno più che bene al morale.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 28 gennaio, predice che andrà a marcia ridotta, per non dire che sarà praticamente "in folle", questa parte conclusiva dell'attuale settimana.

In amore la Luna in Sagittario, in irritante quadratura al vostro Nettuno, non aiuterà certo ad andare d’accordo col partner. A peggiorare tutto c’è che sarete anche di pessimo umore. Le stelle consigliano pazienza anche in fatto di sentimenti, ma qui probabilmente farete di testa vostra con risultati prevedibili. Per molti di voi ancora single: vorrete dare una sistematina alla vostra “criniera” per essere al top in questo imminente weekend di fine gennaio e cascasse il mondo lo farete! Nel lavoro qualcosa potrebbe non andare esattamente come vorreste, nel senso che invece di essere protagonisti, potreste ritrovarvi a ricoprire un ruolo marginale, in una situazione che vi interessa e che vorreste sfruttare a vostro favore.

Questa volta, insomma, toccherà a qualcun altro, ma vedrete che prima o poi anche voi sarete altrettanto fortunati.

Classifica oroscopo del 28 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 28 gennaio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Vediamo di scoprirlo immediatamente passando al setaccio la scaletta con le stelle del giorno.

Le stelline di venerdì 28 gennaio: