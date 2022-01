Venerdì 28 gennaio troveremo sul piano astrologico la Luna risiedere nel domicilio del Sagittario, nel frattempo il Sole e Saturno stazioneranno nel segno dell'Acquario. Mercurio, Marte, Venere e Plutone, invece, continueranno la sosta in Capricorno, così come Giove e Nettuno resteranno stabili in Pesci. Urano, in ultimo, permarrà nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Ariete, meno roseo per Cancro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Leone: lavoro top. Semaforo acceso sul verde per le questioni professionali della prima e seconda decade di casa Leone, in quanto potrebbe essere un venerdì colmo di soddisfazioni morali e incoraggianti ritorni finanziari.

2° posto Ariete: passionali. L'atmosfera tiepida del ménage amoroso del primo segno di Fuoco non ci metterà presumibilmente molto a scaldarsi nel giorno che precede il weekend, coi nativi che avranno una spiccata passionalità in camera da letto come freccia al loro arco.

3° posto Toro: affettuosi. Concilianti ed estremamente affettuosi, i nati Toro avranno buone chance di trascorrere queste ventiquattro stando più attenti del solito alle esigenze di partner e prole, accompagnati dalla voglia di accontentare i desideri degli stessi quanto più possibile.

I mezzani

4° posto Bilancia: mondani. Una parentesi di spensieratezza sarà ciò che, c'è da scommetterci, ricercheranno i nati Bilancia nel corso della giornata e, per soddisfare tale voglia, si ritaglieranno uno spazio pomeridiano per un aperitivo con le amiche di sempre.

5° posto Sagittario: riconciliazioni. Giornata ottima in casa Sagittario per tentare di riappacificarsi con una persona cara, magari inviando un messaggio a quell'amica con la quale non ci si parla più oppure facendo una telefonata a una ex fidanzata con cui la storia si è conclusa malamente.

6° posto Acquario: dinamici. Venerdì che potrebbe essere colmo di attività pratiche e lavorative da adempiere per il quarto segno Fisso, il quale si dimostrerà dinamico e spiccatamente voglioso di portarle tutte a compimento entro l'imbrunire.

7° posto Capricorno: testardi. Nel luogo professionale i nati sotto il segno del Capricorno metteranno, con ogni probabilità, in campo una cocciutaggine particolarmente evidente che non sarà molto gradita dai vertici aziendali.

8° posto Toro: manutenzione. L'ambiente domestico di casa Toro potrebbe necessitare di qualche opera manutentiva in questa giornata invernale, coi nativi che, anziché contattare del personale esperto come gli suggerirà il coniuge, preferiranno dedicarsi in prima persona a sistemare il tutto.

9° posto Vergine: girare in tondo. La percezione del venerdì nativo avrà buone possibilità di non essere delle migliori, in quanto il segno di Terra penserà di non riuscire a risolvere alcune situazioni relazionale che ciclicamente si ripresentano al loro cospetto.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: due pesi e due misure. Il dodicesimo segno zodiacale, nel corso di questa giornata di gennaio, potrebbe inconsciamente trattare le persone care in maniera parecchio differente e il loro fare due pesi e due misure non sarà visto di buon occhio.

11° posto Scorpione: letargici. Alla stregua di una marmotta in autunno, i nati sotto il segno dello Scorpione avvertiranno probabilmente la voglia di rinchiudersi in sé stessi in questa giornata, quasi a voler entrare in letargo rispetto al mondo circostante.

12° posto Cancro: provocazioni. Nonostante i probabili colpi bassi che riceveranno sul fronte relazionale, i nati Cancro non avranno granché voglia di scendere in battaglia e preferiranno di gran lunga dribblare come un abile calciatore qualsiasi provocazione altrui.