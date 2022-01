L'oroscopo di lunedì 3 gennaio 2022 strizza l'occhio al prossimo inizio settimana annunciando fortuna e serenità a quattro segni. Ma a veleggiare in alto, nel limbo calmo della positività piena, l'Acquario. In questo frangente il predetto simbolo astrale di Aria potrà contare sulla splendida congiunzione Mercurio-Saturno nonché sull'ingresso della Luna in Acquario. L'Astrologia di lunedì vede altrettanto buono il periodo anche per Scorpione, Sagittario e Capricorno, trio valutato con le cinque stelline della buona sorte. In leggera difficoltà la Bilancia, questo lunedì sottoposta a fluttuazioni astrali abbastanza pesanti da arginare.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 3 gennaio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 3 gennaio

Bilancia: ★★★. Questo avvio di settimana per molti nativi annuncia il poco piacevole periodo "sottotono". State calmi e sereni, passerà. In amore, vi accorgete di essere pieni di pretese: non è facile vivervi accanto. Un pizzico di malleabilità e anche di umiltà vi farebbe proprio bene. Trascorrete questa giornata con i familiari. L’intesa e la complicità invece sembrano essere in lieve ripresa. Single, avrete la voglia e il coraggio di uscire con una persona che in qualche modo riesce a intimidirvi.

Se vi piace proprio, fatevi coraggio. Nel comparto lavoro, periodo faticoso. State dimostrando di valere molto, ma per il momento i risultati non sono commisurati alle vostre aspettative.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì annunciano che sarà una giornata ottima, splendidamente convincente in campo sentimentale.

Infatti, si prevede per molti di voi un nuovo inizio in amore, favoriti da una splendida Luna, in Capricorno fino alle ore 23:41. In amore la giornata vi apparirà come un faro che illumina e riscalda la vostra esistenza. Vi basterà vedere la persona amata per sentir sparire ogni stanchezza. Single, non fatevi incantare dalle parole di chi, già dal primo sguardo, vi promette eterno amore.

Date retta alle sensazioni insolite che provate. Nel lavoro, non irrigiditevi sulle vostre posizioni: rischiereste di non sentire più gli altri e vi ritrovereste a fare dei monologhi. Il che non è piacevole.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 3 gennaio al Sagittario predice un periodo molto positivo. Il momento è ideale per essere vissuto a pieno ritmo. Cercate di appianare eventuali divergenze in modo da agevolare esiti favorevoli in eventuali contenziosi. In amore, non perdetevi d’animo per i recenti battibecchi con la persona amata, perché non riusciranno a intaccare la solidità dell’unione. Per i single: dovrete prendere posizione, di fronte a una situazione ambigua, per niente piacevole.

Non fatevi prendere da pensieri negativi. Per la parte riguardante il lavoro, sarete alle prese con interessanti proposte di collaborazione, soprattutto se siete alla ricerca di un’occupazione. Bando alle esitazioni: tirate fuori la grinta!

Oroscopo e stelle del giorno 3 gennaio

Capricorno: ★★★★★. Partirà in modo superlativo questo vostro lunedì, almeno inizialmente, poi si stabilizzerà abbassando un po' l'euforia generale pur restando ottimo. In generale pertanto, progressi eventualmente potrebbero arrivare da metà pomeriggio in poi. In merito agli affetti, il vostro buonumore oggi è contagioso. Perfetta sintonia con gli amici e una piacevole ventata di serenità anche nella coppia. Single, sarete un po’ troppo inclini alle polemiche, anche quando sarebbe il caso di lasciar perdere.

Non intestarditevi su questioni di poco conto. Nel lavoro, forti del ruolo che ricoprite nel vostro ambiente, a volte non vi accorgete che dovreste lasciar spazio anche alle opinioni degli altri.

Acquario: 'top del giorno'. Le previsioni astrali del giorno mettono in evidenza la possibilità che questo lunedì possa probabilmente risultare "esplosivo" per molti nativi. Infatti, l'ingresso nel comparto della luna favorirà alla grande i rapporti affettivi mentre Mercurio in congiunzione a Saturno darà maggiori chance al settore finanze, affari e rapporti collaborativi. In campo sentimentale, avrete buone occasioni per diventare più altruisti, e sarete felicissimi di farlo. In arrivo tante novità.

Single, un colpo di fulmine vi rivoluzionerà la vita: preparatevi ad accoglierlo. Se siete indecisi due scelte, cercate di resistere alla tentazioni di avere due piedi in una scarpa. Nel lavoro, ottime prospettive per i precari. Curiosi e versatili come siete, non dovrete che scegliere tra le diverse opportunità che vi si presenteranno.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 3 gennaio preannuncia abbastanza stabile l'inizio della settimana. In generale il periodo non dovrebbe presentare alcuna difficoltà: i progetti in corso potrebbero prendere il volo velocemente, dunque, approfittatene. In amore aprendovi in modo coraggioso e sincero, troverete finalmente il modo di superare vecchie incomprensioni con la persona che amate.

Per coloro ancora single una piacevole novità potrebbe movimentare la giornata. Qualcuno farà inaspettatamente capolino, portandovi gioia e buonumore. Il lavoro andrà come al solito: dedicatevi alle cose che potete fare soli, meglio se manuali. Avete buone energie ma scarsissima volontà di collaborazione.

Classifica oroscopo del 3 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 3 gennaio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Senz'altro questo inizio settimana vedrà primeggiare nella vetta più alta della classifica l'Acquario, forte di una situazione astrologica davvero molto potente.

Di contro, ad avere qualche difficoltà in più nel corso del periodo Bilancia e Vergine, a questo giro posizionati in coda alla scaletta.

Le stelline di lunedì 3 gennaio: