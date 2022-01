L'oroscopo di lunedì 3 gennaio 2022 ci prepara all'incontro quotidiano con le stelle. Come da copione ormai consolidato, a tenere alta la curiosità di tutti noi appassionati della buona Astrologia, le previsioni zodiacali applicate ai settori del lavoro e dell'amore. In primo piano spicca, come sempre, la classifica stelline quotidiana con le previsioni astrologiche riguardanti i settori del quotidiano legati direttamente ai sentimenti, alla famiglia, alle amicizie e ai rapporti interpersonali, in questo frangente riservate esclusivamente ai simboli appartenenti alla prima sestina.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 3 gennaio su affettività e attività lavorative, segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Gemelli;

2° posto - ★★★★: Ariete, Toro, Cancro, Leone;

3° posto - ★★★: NESSUNO

4° posto - ★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 3 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 3 gennaio al segno dell'Ariete annuncia un periodo buono. Una piccola novità verrà a scaldare la vostra vita di coppia, forse rinnovando una passione ultimamente un po' assopita: sfruttate al massimo il periodo cercando di mantenere una certa distanza da alcuni vostri dubbi. La vostra fantasia vi permetterà di rincorrere traguardi che la maggior parte delle persone troverebbe difficoltosi, se non addirittura impossibili.

Non sciupate nessuna occasione. Single, il giorno si profila denso di soddisfazioni: ogni vostra aspettativa sarà gratificata. Avrete una gran voglia di stare in mezzo alla gente e magari anche trovare nuovi interessi che possano regalarvi un insolito piacere. Nel lavoro, sarete un po' scettici su un qualcosa che vi è capitata o che potrebbe sopravvenire all'improvviso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Toro: ★★★★. Questo lunedì in linea generale penserete ai vostri obiettivi, magari a come poter plasmare la vostra vita affinché sia il più possibile corrispondente alle vostre esigenze. Sarà così una meraviglia poter cancellare le ultime ombre dal diario di bordo della coppia e annotare solo momenti felici e appaganti, insieme ad un partner premuroso e sincero.

Single, se vi mettete in testa qualcosa, realizzarla presto e bene diventerà la vostra sfida. Date un calcio agli ostacoli, caparbietà e maniere spicce saranno la vostra specialità, perché non sarà la costanza a garantirvi il successo, ma la capacità di leggere i segnali e cavalcare la tigre nella direzione dove vi condurrà. Nel lavoro, con il Sole amico sarete bravi a buttarvi in nuove imprese, sorretti da una considerevole dose di intuito. Grazie alla vostra capacità relazionale riuscirete a scovare nuove opportunità.

Gemelli: ★★★★★. In amore, la vostra natura introversa potrebbe crearvi dei problemi di inibizione, ma con un partner attento e delicato riuscirete a raggiungere momenti di meravigliosa intesa.

Finalmente l'apatia di quest'ultimo periodo lascerà il posto ad un intenso desiderio d'intimità che vi farà scoprire un compagno di vita pronto e disponibile come non mai. Single, l'astro d'argento soddisferà alla grande qualunque aspettativa in merito a progetti, amicizie e incontri romantici. Avrete anche un desiderio di fare delle nuove esperienze interiori da soddisfare con l'ascolto di musica e pratiche di meditazione, che vi aiuterà a ritrovare pace e la serenità, persa negli ultimi tempi. Nel lavoro, logica e diplomazia saranno sempre vincenti sulle eventuali complicazioni burocratiche e l'asso nella manica che potrete giocare, sarà certamente quello della simpatia e della cordialità con i colleghi.

Oroscopo e stelle di lunedì 3 gennaio

Cancro: ★★★★. Questo lunedì si prospetta una normalissima giornata. Per i sentimenti, avete adottato la tattica giusta, dunque non cercate di cambiare ma di migliorare le cose se possibile. Infatti, in questo giorno sarete più malleabili del solito e andrete incontro alle problematiche della persona amata con un atteggiamento di comprensione e partecipazione. Non faticherete a rispondere con molta intensità alle sollecitazioni di un partner ultimamente sempre presente. Lasciate libero sfogo alla vostra immaginazione per riuscire a raggiungere un'intesa di coppia perfetta. Single, avrete un cielo fortunato, tanto da avere occasione di liberarvi di situazioni e di persone che ancora si intromettono tra voi e l'obiettivo da conquistare, qualunque esso sia.

Nel lavoro, sfruttate come meglio potete questo giorno se volete compiere passi in avanti o dare il via a nuove collaborazioni.

Leone: ★★★★. In questo inizio settimana potete essere più ottimisti del solito, anche se il periodo è indicato nella scontata normalità. Grazie anche alla media positività di parte delle stelle, alcune in posizione più che discreta per questo primo lunedì del mese di gennaio, sarete piuttosto favoriti in coppia. Con la persona amata continuerà ad andare tutto bene, e in effetti vi sentirete alla grande sia con voi stessi che con lui/lei. Riuscirete così a trascorrere una giornata tranquilla dove potrete godere delle tenerezze da parte di chi avete accanto. Single, in questa giornata potete dedicarvi a voi stessi, al vostro corpo, alla vostra mente e nessuno vi disturberà.

Gli altri saranno in dolce armonia con molti di voi, non potrete pretendere compagnia migliore di quella che avete. Sarete di ottimo umore avendo le energie giuste per portare a termine gli impegni che vi si dovessero presentare. Sul lavoro sarete decisamente produttivi e pacifici. Sarete voi a calmare quei colleghi che si dovessero far sopraffare da ansie o agitazioni varie.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, lunedì 3 gennaio, predice un periodo poco positivo. In campo sentimentale per tutti, nessuno escluso, c'è sempre qualche giornata grigia in calendario, ecco qua la vostra. In questa partenza settimanale rischierete forse di incappare in un periodo abbastanza stonato. Coi nervi a fior di pelle e una grande confusione nel cuore, potreste finire con il vedere il partner in una prospettiva distorta, tale da evidenziarne solo i lati spiacevoli.

Single, sarebbe meglio non tirare troppo la corda: molte situazioni, se forzate, possono avere una conclusione spiacevole. Non peccate d'ingenuità nelle faccende personali, soprattutto in ambito sentimentale. Sappiate essere dolci e comprensivi con chi vi piace, e la vostra vita sarà molto gratificante. Nel lavoro batterete un po' la fiacca: non demordete. Non sarà la giornata adatta per osare o chiedere più del dovuto, aspettate che le acque si calmino.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 3 gennaio.