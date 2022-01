L'oroscopo di martedì 4 gennaio 2022 mette a disposizione la nuova classifica delle stelline del giorno, come sempre parziale in questo contesto in quanto interessante i soli segni della prima sestina. In questa giornata risultano essere in primo piano due segni, tutti estremamente fortunati sia in amore che nel lavoro. Al primo posto troviamo il segno dei Gemelli, secondo quanto estrapolato dall'Astrologia meritevole della "top del giorno". Secondo posto meritato anche per il segno del Leone, indicato nel contesto con le cinque stelle della buona sorte.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 4 gennaio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli;

2° posto - ★★★★★: Leone;

3° posto - ★★★★: Vergine;

4° posto - ★★★: Ariete, Cancro;

5° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 4 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 4 gennaio al segno dell'Ariete sottolinea il fatto che ci sono stati giorni migliori nella vostra vita, soprattutto in relazione alla famiglia. In questo periodo la vostra buona predisposizione non sfiorerà minimamente la sfera sentimentale, anch'essa da coccolare o da riconsiderare.

La ripresa verso la positività generale sarà lenta, ma la voglia di ricucire uno strappo vi farà fare molta strada. Sappiate comunque che le difficoltà riguardano solo il vostro stato d’animo. Provate ad immedesimarvi con chi vi è accanto ed accettate qualche compromesso. Single, non tutto filerà liscio come l'olio in questo giorno: il nervosismo sarà al limite e la capacità di sopportazione ridotta ai minimi termini.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro, non tirate i remi in barca, i risultati da voi ottenuti sono buoni, ma non è ancora detta l'ultima parola.

Toro: ★★. Questo martedì è realistica la possibilità di trovare abbastanza stress sul vostro cammino quotidiano. Visto che il cielo vi volta le spalle, prima di prendere una qualsiasi decisione fate chiarezza in voi stessi e focalizzate con calma i veri obiettivi.

Una leggera tensione animerà il rapporto di coppia, senza in ogni modo comprometterne l'equilibrio: state calmi, vedrete che presto ritornerà il sereno. Single, il fisico sarà stressato, dunque ridategli tono e capacità di tenuta. Tenete gli occhi bene aperti, perché qualcuno tra i vostri amici potrebbe cercare di crearvi problemi mettendovi in cattiva luce. Evitate di ingigantire un eventuale scontento in famiglia; cercate la complicità con un vostro parente. Nel lavoro, non è il caso di bruciare le tappe. L'arte di temporeggiare, al contrario, vi sarà utilissima dal momento che non avete le idee sufficientemente chiare per impegnarvi in un progetto che non vi convince del tutto.

Gemelli: 'top del giorno'.

Parlando in generale, senz'altro sarà una giornata particolarmente intensa per il vostro segno. In molti saprete approfittare di ogni momento per attirare il partner a voi. Preparatevi pure a passare una una serata romantica. Vi aspettano momenti davvero indimenticabili, sprazzi di dolcezza intrisi di felicità. In questi giorni molti del segno avranno un trasporto emotivo notevole e lo si potrà notare nelle sensazioni che si proveranno, da e verso il partner. Single, le stelle vi metteranno sotto una luce splendente e finalmente potreste ottenere tutto ciò che desiderate. La vostra tranquillità vi permetterà di intraprendere progetti accantonati da tempo, grazie anche ai consigli degli amici che saranno molto preziosi.

Nel lavoro, dovrete prendere delle responsabilità importanti che in un futuro prossimo vi porteranno tante soddisfazioni. Sarete intraprendenti al massimo riuscendo a sottolineare con intelligenza quelle che sono le vostre più spiccate competenze.

Oroscopo e stelle di martedì 4 gennaio

Cancro: ★★★. Il consiglio delle stelle per questo martedì è quello di mettere da parte ogni pensiero, spegnere il cellulare e dedicarsi a qualche hobby. Una passeggiata all'aria aperta ritemprerà corpo e spirito. Se poi nella vita di coppia qualcosa non dovesse andare, cambiate registro: questo è il momento di mettere in chiaro le esigenze di entrambi in modo da evitare equivoci. Così, prima di rispondere magari sgarbatamente, entrambi ci penserete due volte sapendo che poi potreste pentirvene amaramente.

Single, avete provato a voltare pagina ma fate ancora fatica a rimettervi in gioco. Siate sinceri sin da subito verso voi stessi, ancor prima che con gli altri. Cercate di mantenere la calma ed evitare di rispondere alle provocazioni di qualche familiare. Chi ben sapete non aspetta altro che perdiate la pazienza per iniziare un'inutile discussione. Nel lavoro, ampliate e allargate i vostri orizzonti: avrete così l'occasione di valorizzare le vostre capacità e i vostri talenti nascosti.

Leone: ★★★★★. Con la Luna in Acquario che da oggi riapre la strada all’ottimismo, agli incontri e alle nuove opportunità, il desiderio di evasione diventa forte. In amore, nuovi interessi potrebbero spuntare all'orizzonte come anche la possibilità di fare quel viaggio che avete sempre sognato.

Se avete una storia d'amore felice in corso, la serata vi renderà ancora più felici: l'intesa con il partner sarà eccellente, vi comprenderete come non mai. Spesso vi basta una sola occhiata per sapere cosa pensa l'altro di voi. Single, sapete cosa fare e come arrivare ad essere al centro dell'attenzione della persona che vi piace, che volete conquistare, senza dare l'impressione di esserlo. E' una questione di stile e voi, con la Luna amica, ne avrete da vendere. Nel lavoro, sarà una giornata stacanovista. Siete davvero inarrestabili, con il desiderio segreto di far mangiare la polvere ai colleghi e agli ostacoli.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 4 gennaio, indica che state facendo un ottimo lavoro per conquistarvi il vostro posto al sole.

Cercate però di non perdere di vista il resto: casa, famiglia, amore. In campo sentimentale, Venere e le altre stelle vi aiuteranno in questo primo martedì del mese di gennaio. Avrete così un bella giornata da godere al fianco della persona che amate. Sarà bellissimo questo momento, soprattutto per chi ha un partner speciale capace di riempire di coccole e tenerezze. Single, le stelle di oggi suggeriscono di ampliare gli orizzonti esistenziali, perché sarà un buon periodo per dimostrare la vostra disponibilità e l'intraprendenza nella vita di società. Potrete così allargare la cerchia delle amicizie o consolidare quelle esistenti. Nel lavoro, il momento sarà molto incoraggiante per realizzare un nuovo progetto, ma anche per rivedere alcune situazioni che necessitano di un maggior impegno.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 4 gennaio.