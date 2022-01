L'oroscopo di giovedì 6 gennaio 2022 prevede un'ottima Epifania per alcuni segni e una giornata tutt'altro che esaltante per altri simboli astrali. Sotto la preziosa lente dell'Astrologia prendono vita le previsioni zodiacali con riflettori puntati sull'amore e il settore lavoro. A essere analizzati i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Parlando di classifiche, dunque più in generale, la domanda sorge spontanea: curiosi di conoscere quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì? Lo sapremo solo togliendo il velo all'Oroscopo del giorno 6 gennaio, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 6 gennaio

Bilancia: ★★★★. Per i nativi della Bilancia si preannuncia un periodo stabile. Di certo non sarà un giorno negativo, ma al tempo stesso non tale da permettersi smisurate distrazioni. L’eccessiva sicurezza nelle vostre capacità può portarvi fuori strada e farvi prendere decisioni che meriterebbero invece di essere ponderate. Controllate gli sbalzi d’umore, conseguenza diretta della dissonanza di Saturno verso Urano (quadratura). Se lavorate in ambito artistico saprete farvi apprezzare per le vostre doti di originalità, siate però più concreti sul lato economico. Fedeli più per ambito mentale, che per reale affiatamento col partner, prima che arrivi domenica prossima potreste ricevere un’insolita proposta da una persona decisamente sfacciata.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di giovedì invogliano i nativi di questo bel segno di Acqua a tirare per un po' i cosiddetti "remi in barca". Le stelle in questo periodo non sono proprio di parte, per cui sarebbe opportuno non fare o al massimo fare il meno possibile. Col passaggio della Luna in Pesci l’umore scivola sotto i tacchi al minimo contrattempo.

Respirate a pieni polmoni e aspettate che tutto passi. In famiglia cercate di nutrire i legami: siate presenti non solo con il corpo, ma anche con lo spirito. Rischierete di essere suscettibili e permalosi fuori misura anche in ambito lavorativo. Non offendetevi, le critiche costruttive vi aiuteranno a migliorare. Se saprete fare tesoro di alcune esperienze affettive deludenti che riguardano il passato, in amore potrete prendervi delle belle rivincite.

Passeggiare all’aria aperta, in mezzo al verde, servirà a ritrovare il buonumore.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 6 gennaio al Sagittario preannuncia un giorno non certo negativo, anche se non sarà da ritenersi al top in fatto di positività. Questioni lasciate in sospeso potrebbero tornare a dar pensiero: cercate di risolverle. Anche alcune situazioni riguardanti la casa necessitano di una soluzione, il consiglio di un esperto vi consentirà di agire al meglio e di sistemare molte cose. Un amico/a in difficoltà potrebbe aver bisogno della vostra compagnia: di certo sapete come far tornare il sorriso. Un cambiamento inatteso nell’ambiente di lavoro, invece, vi offre la possibilità di rimettervi in gioco: non date nulla per scontato.

Per i sentimenti nessuno resisterà al vostro fascino, ora che avete finalmente capito come incanalare positivamente l’irruenza del vostro carattere. Se poi vi piace cucinare, o siete dei grandi buongustai, dovete evitare gli eccessi.

Oroscopo e stelle del giorno 6 gennaio

Capricorno: ★★. All'orizzonte si profila una giornata negativa, valutata con le due stelle del "ko". Durante le 24 ore potreste dover stare in guardia, perché qualcuno o qualcosa non prometterà niente di buono. In merito agli affetti segnali contraddittori arrivano dalle stelle. Siete spinti da tanti buoni propositi, ma alla fine rischiate di cadere in tutt’altre tentazioni. Anziché tirare fuori il pungiglione, ascoltate la vocina che fa leva sul vostro senso di responsabilità.

Se siete single tutto bene finché si tratta di incontri appassionati, ma di condivisione di intenti, per ora, non ne volete neanche sentir parlare. Patti chiari e amicizia lunga in ambito lavorativo: la vostra schiettezza verrà apprezzata e con questo motto darete il via a un nuovo rapporto di collaborazione. Fisicamente siete in forma, piuttosto cercate di lavorare sul carattere, rapportandovi agli altri con più naturalezza e semplicità.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno valutano al massimo delle possibilità il periodo. Cinque stelle saranno il lasciapassare per la felicità. Cercate di sfruttare il periodo favorevole per dare nuovi impulsi alla vita. Congiunto a Mercurio e in sestile a Marte nel segno del Sagittario, Saturno preannuncia una giornata frizzante e ricca di occasioni fortunate.

L’ideale sarebbe organizzare qualcosa da fare in famiglia, visto il periodo di restrizioni, oppure programmare un breve viaggio per la prossima estate. Nel lavoro se dovrete affrontare un improvviso spostamento non abbattetevi, ma cercate di pensare positivo. Le battutine al vetriolo del partner in questo periodo hanno una giustificazione: sono la naturale conseguenza delle vostre, pur comprensibili, distrazioni.

Pesci: "top del giorno". L'oroscopo del giorno 6 gennaio indica che la maggior parte delle cose andranno a gonfie vele: finalmente trascorrerete un piacevole giovedì con ripercussioni positive anche per il prossimo futuro. Se siete alla ricerca di qualcosa di davvero interessante, non tiratevi indietro quando qualcuno vi proporrà nuovi stimoli.

In amore la presenza della Luna nel segno rappresenta un’occasione unica per dare spazio alla sensibilità e puntare in alto. La forza dei sentimenti vi aiuta a superare qualche incomprensione, ma dovreste imparare a smussare certi spigoli del vostro carattere. Per coloro ancora single, invece di tenervi tutto dentro aprite il vostro cuore e raccontate a chi vi è accanto i vostri desideri, i sogni e le aspirazioni. In ambito lavorativo non è nel vostro stile affrettare le cose, metterete a punto una strategia per ottenere il massimo con il minor dispendio di energie.

Classifica oroscopo del 6 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica stelline di giovedì 6 gennaio mostra in prima posizione il segno dei Pesci, favorito dall'arrivo della Luna nel settore proprio in questa giornata.

In ottima posizione anche Ariete, Vergine e Acquario, terzetto indicato nel frangente con le cinque stelline della buona fortuna. Pronti a scoprire di più? Bene, passiamo allora direttamente alla tabella preposta e valutiamo il grado di positività assegnato a ogni segno.

Le stelline di giovedì 6 gennaio: