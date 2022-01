Mercoledì 5 gennaio il Sole transita nel quindicesimo grado del segno del Capricorno. Secondo l'Oroscopo, la stella della Terra in questo grado del simbolo di Fuoco sopracitato rappresenta il pragmatismo, la praticità e la solidità interiore. Simboleggia una personalità intelligente, curiosa, versatile e al tempo stesso solitaria. Sempre nel segno del Capricorno questo mercoledì troviamo anche Venere e Plutone: come dire, la gioia dell'essere sereni insieme alla profondità di giudizio e alla verità.

La Luna invece questo mercoledì risulta in transito in Acquario, insieme a Saturno e Mercurio.

Alle 01:16 l'Astro d'Argento passa in Pesci. In Sagittario dimora ancora Marte, pianeta associato all'aggressività, all'azione, al dinamismo e all'impulsività, in questa parte della settimana direttamente in quadratura a Nettuno in Pesci. Nella giornata esaminata troviamo ancora Urano in Toro, figura inquadrata in Astrologia come "voler mantenere" piuttosto che "rinnovare".

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 5 gennaio con i sentimenti e le attività lavorative al centro dell'attenzione.

Previsioni zodiacali del giorno 5 gennaio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Per non essere sopraffatti dallo stress e dal nervosismo, concedetevi una salutare pausa. Vi sarà di grande aiuto per evitare di entrare in rotta di collisione con i colleghi di lavoro, ma anche con il partner, per niente disposto a perdonare le vostre continue assenze e manchevolezze.

Toro - L’oroscopo del 5 gennaio al segno del Toro predice momenti di gloria in campo professionale, soprattutto se lavorate nella vendita, oppure a contatto con persone o paesi stranieri. Oltre alle parole, troverete i ritmi giusti per mantenere su note vivaci il vostro rapporto di coppia, alternando e fondendo passione e tenerezza.

Gemelli - Nel campo affettivo gli alti e bassi si succederanno, in parte per colpa della dissonanza Sole-Nettuno, in parte per la tendenza a prendervela ogni volta che le cose assumono ai vostri occhi sfumature diverse da quelle desiderate. Fate del movimento fisico per scaricare la tensione, ma anche per rigenerarvi.

Cancro - Non incaponitevi e adottate un atteggiamento più morbido con il partner e con i vostri familiari, ma anche con i colleghi di lavoro, con i quali potreste avere qualche piccolo scontro di vedute: forse è il caso di ascoltare attentamente le parole di chi vi circonda e farne buon uso.

Oroscopo e consigli delle stelle del 5 gennaio dal Leone allo Scorpione

Leone - Lasciatevi guidare, sia dallo spirito organizzativo, che tanto vi caratterizza, che dalla capacità di analizzare le situazioni: saranno queste le qualità che vi consentiranno di ottenere risultati ancora migliori di quelli sperati. Ottimo momento per modificare qualche cosa nella vita sentimentale.

Vergine - Con La Luna in "casa 9" dell'Acquario non potrete fare a meno di pensare al partner, se n’avete uno, oppure a divertirvi a trascorrere magari una serata in famiglia o in qualche altro posto. Se siete single e più stanchi del solito della solitudine datevi un obbiettivo per i prossimi sette giorni. Giornata propizia anche per il lavoro e gli affari.

Bilancia - Questo mercoledì sarete molto distratti, forse troppo, al punto di non riuscire a cogliere i segnali di disagio un vostro familiare, che magari ha bisogno dei vostri consigli e del vostro aiuto. Concedetevi le giuste ore di riposo e mostratevi molto disponibili e accomodanti con il partner ei vostri familiari.

Scorpione - L’invito degli astri è quello di fare ordine nella vostra vita, ma anche nei cassetti della scrivania e nel vostro cuore, specialmente se l’intesa con la persona amata non vi gratifica oppure non è più quella di un tempo. Attenti a dove lascerete e a come spenderete il denaro.

Astrologia di mercoledì 5 gennaio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Una leggera aria di novità in questo periodo vi porterà a darvi da fare, a spostarvi per motivi di lavoro o di piacere, a stimolare in mille modi la vostra innata curiosità.

Approfittate dunque delle circostanze favorevoli, per ravvivare tutti i settori della vostra vita. Convincete il partner che fra voi gira tutto a meraviglia.

Capricorno - Puntate sull’intuito e sul buon senso per risolvere una questione che vi sta dando del filo da torcere, oltre che rendervi irrequieti e distratti. Inoltre, agite con molta calma, prendendovi tutto il tempo che vi serve per analizzare la situazione e prendere le decisioni migliori.

Acquario - Sfruttate la presenza della Luna nel vostro segno per concedervi un po' di relax o per sistemare quello che non va. Concedersi un po’ di svago e qualche frivolezza ogni tanto alleggerisce dai pensieri assillanti distendendo morale e situazioni.

Non male la serata con il partner, da tutti i punti di vista.

Pesci - Potete contare sul trio Sole-Venere-Plutone favorevole, che rialzerà sia il livello dell’umore che le vostre quotazioni in campo affettivo e lavorativo. L'oroscopo del 5 gennaio è sicuro che otterrete l’aiuto sperato in campo professionale o la risposta da una persona che state corteggiando da tempo.