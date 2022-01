L'Oroscopo di mercoledì 5 gennaio sarà colmo di sorprese e novità. Alcuni segni zodiacali si prepareranno ad affrontare le loro maggiori paure, mentre altri non avranno il coraggio di allontanarsi dalla loro zona di comfort. I pianeti, tramite i loro diversi transiti, influenzeranno gli aspetti principali della quotidianità dall'amore al lavoro, passando per la vita sociale.

L'Ariete, il Leone e i Pesci ameranno essere messi alla prova, mentre la Bilancia e il Sagittario saranno suscettibili allo stress. Il Cancro, la Vergine e il Capricorno sentiranno il bisogno di prendere le distanze da determinate situazioni, al contrario dell'Acquario e dei Gemelli che non vorranno lasciare nulla di intentato.

Infine, lo Scorpione e il Toro si faranno trascinare dalle emozioni.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 5 gennaio.

Oroscopo di mercoledì 5 gennaio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vi rifiuterete di vivere una giornata monotona e all'ombra dei vostri cari. Preferirete darvi da fare e affrontare le sfide con entusiasmo. Ci saranno situazioni che metteranno alla prova le vostre competenze lavorative, ma non ne sarete intimoriti. Vi impegnerete per dare il massimo e per sorprendere i vostri capi.

Toro: nonostante la vostra corazza, sarete molto sensibili. Cercherete di non far trasparire le vostre emozioni, ma le persone a voi care non avranno dubbi. Le previsioni zodiacali del 5 gennaio vi consigliano di non combattere contro i sentimenti, ma di lasciarli liberi.

Gemelli: anche se la situazione presenterà poche speranze, lotterete per risolvere le cose. Alcuni vi accuseranno di essere fin troppo ottimisti, ma voi non vi lascerete influenzare dalle loro parole. L'energia e la positività vi consentiranno di affrontare tutto a testa alta e senza ripensamenti.

Cancro: non sarete ancora pronti a farvi carico di certe responsabilità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Preferirete rimandare alcune decisioni e concentrarvi solo sul presente. Questo atteggiamento potrebbe indispettire il partner, ma vi farà sentire molto meglio con voi stessi. La famiglia potrebbe aiutarvi.

Previsioni zodiacali del 5 gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: nonostante il timore di non riuscire a superare determinate sfide, non vi tirerete indietro.

Sarete contenti di avere una giornata ricca di eventi e di sorprese. Il lavoro vi spronerà a fare sempre di più e la vostra vita sentimentale sarà più vivace che mai. Le previsioni zodiacali vi suggeriscono di essere sempre voi stessi.

Vergine: sarete stanchi di dover soffrire a causa di alcune persone. Deciderete di mettere fine a determinati rapporti, in modo da poter tirare un sospiro di sollievo. Non sarà una situazione facile, soprattutto perché metterà a dura prova il vostro stato emotivo. Per fortuna, però, tutto andrà per il meglio.

Bilancia: odierete essere messi sotto pressione, ma non avrete alternative. Dovrete rispettare delle scadenze imminenti e far fronte alle vostre responsabilità.

L'oroscopo di mercoledì 5 gennaio consiglia di non aver paura di chiedere aiuto. Il supporto degli amici potrebbe essere fondamentale.

Scorpione: sarete molto empatici verso le persone care. Le ascolterete e proverete ad aiutarle nelle difficoltà. Questo lato del vostro carattere sarà molto apprezzato da amici e parenti, anche se ci sarà ancora chi non riuscirà a prendervi in simpatia. Sul lavoro, tutto andrà per il meglio.

Astrologia del 5 gennaio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la vostra serenità verrà messa in discussione a causa del rapporto con il partner. Tra voi sorgeranno diverse incomprensioni, legate principalmente a questioni pratiche. La cosa migliore sarà scegliere attentamente le parole da usare, in modo da non peggiorare le cose.

Capricorno: il partner vi accuserà di essere sfuggenti e poco interessati alla vita di coppia. In realtà, sarete distratti da altre questioni che vi impediranno di concentrarvi sul resto. L'oroscopo vi consiglia di mettervi alla ricerca di soluzioni alternative che possano risolvere questa situazione.

Acquario: sarete determinati a raggiungere i vostri obiettivi. Non vi arrenderete facilmente e metterete in campo tutte le risorse a vostra disposizione. Gli amici saranno fieri di voi e la vostra famiglia vi dimostrerà affetto incondizionato. Il lavoro potrebbe comportare qualche piccolo ostacolo.

Pesci: userete la vostra creatività per superare le prove della giornata. Non sarete affatto pigri, anzi, verrete travolti da un'inaspettata energia che vi aiuterà nelle relazioni con il prossimo e nelle mansioni lavorative. Forse avrete una piccola discussione con la persona amata.