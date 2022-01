L'oroscopo di mercoledì 5 gennaio 2022 apre la nuova classifica a stelline con le previsioni mirate ai soli simboli astrali facenti parte della prima sestina. Quest'oggi, il favorito del momento è il segno della Vergine, valutato al massimo della positività e degno rappresentante della "top del giorno". A reggere il confronto con il fortunato segno Terra solo altri due simboli astrali: Gemelli e Leone. Curiosi di mettere in chiaro chi avrà un mercoledì positivo e chi, invece, dovrà accontentarsi delle briciole? Bene, allora iniziamo subito a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 5 gennaio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per la prima sestina:

1° posto - Top del giorno: Vergine;

2° posto - ★★★★★: Gemelli, Leone;

3° posto - ★★★★: Ariete;

4° posto - ★★★: Toro;

5° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 5 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 5 gennaio al segno dell'Ariete preannuncia una giornata semplice. Molti nativi saranno guidati dalle proprie emozioni, capaci di spingere verso una maggiore felicità. Il vostro atteggiamento positivo sarà di buon auspicio per una vita di coppia. La vostra naturale tendenza ai piaceri della vita aumenterà notevolmente: ultimamente siete stati troppo duri con voi stessi e adesso bisogna che ascoltiate di più il vostro istinto. Lo stato d'animo poi aprirà la porta a nuovi piaceri.

Anche se vi sembrerà che il tempo manchi, cercherete di essere sempre presenti nella vita familiare. Nel lavoro, la giornata sarà all'insegna della pulizia e del rinnovo. Vi libererete di vecchie scartoffie che non vi servono e vi sentirete subito meglio: pronti per cominciare un nuovo percorso?

Toro: ★★★. Questo mercoledì i giochi di parole non vi renderanno più convincenti.

Invece, potendo essere più diplomatici e diretti sarete capaci di raggiungere i vostri obiettivi in modo efficiente. Il partner potrebbe rivelare alcuni aspetti insoliti della sua personalità: per saperne di più parlatene, scacciando eventuali curiosità! Così facendo, la vita di coppia si tingerà di tenerezza, il che vi darà l'opportunità di rafforzare ancora di più il legame.

In arrivo tensioni a causa dei ripetuti impegni. Questo non fa che sottolineare la vostra scarsa voglia di stare insieme a determinate persone. Non riuscirete a vivere la giornata come vorreste, forse a causa della convinzione che i giorni a venire siano migliori degli attuali. Nel lavoro, non mancheranno sicuramente delle insidie. Mettendoci impegno sarete in grado di cavarvela, con abilità e intelligenza.

Gemelli: ★★★★★. Un'apertura verso la sensibilità del partner darà i suoi frutti. La vostra positività vi libererà infatti da limiti futili: vedrete la vita in grande, come non mai. Il vostro inarrestabile desiderio di novità troverà sfogo in un’interessante occasione in ambito sociale, che non vi lascerete scappare di certo.

Occupatevi però anche delle questioni economiche: seguite con più oculatezza le vostre finanze. Novità piacevoli, sul fronte sentimentale. Qualcuno farà inaspettatamente capolino nella vostra vita portandovi gioia ed entusiasmo. In famiglia potrete contare sul sostegno pratico e morale di una persona cara, grazie alla quale risolverete una questione che non vi lascia tranquilli. Nel lavoro, enormi soddisfazioni vi arriveranno in questa giornata: tutto sarà facile, nulla vi peserà. Eseguirete al meglio ogni compito assegnato.

Oroscopo e stelle di mercoledì 5 gennaio

Cancro: ★★. Mercoledì altalenante: si prevedono incomprensioni e momenti di inquietudine col partner. Cercate di dribblare con diplomazia e astuzia rimostranze, richieste e nervosismi.

In questo giorno, potrebbero esserci pure degli scontri e delle incomprensioni, per questo dovrete frenare gli impulsi. Forse vi sentirete un po’ messi da parte: sappiate che ogni comportamento ha una conseguenza, soprattutto in un rapporto a due. Single, il cielo vi renderà molto riflessivi e pensierosi in merito ad alcune situazioni del passato che, in qualche modo, vi condizionano ancora. Non avrete paura di intraprendere nuove strade in campo sentimentale, nemmeno aprire il cuore a chi vi piace. Nel lavoro, la giornata prevede un'immersione totale nella routine. Servirà però smaltire impegni arretrati, oppure rimettere ordine nelle finanze. Gli obiettivi ambiziosi richiederanno pazienza, scalpitare non servirà a nulla.

Leone: ★★★★★. Giornata vincente! In evidenza un bellissimo momento, specie per chi ha un partner al proprio fianco, per chi aspetta una persona speciale o semplicemente per chi ha da poco iniziato una convivenza. Sarà quindi un mercoledì parecchio piacevole sul fronte delle emozioni. In molti non vi tirerete certo indietro nell'affrontare i temi della giornata, sapendo di avere le spalle coperte da astri positivi. Toccando le corde della sensualità stuzzicate il desiderio della persona amata per riguadagnarne l’attenzione, di recente un po’ affievolita. Single, fin dalla prima mattina vi sveglierete carichi di adrenalina, già pronti per trascorrere una splendida giornata. Nel lavoro, con un cielo così positivo nulla riuscirà a nuocervi, saprete infatti gestirvi con grande disinvoltura e troverete la strada per risolvere tutte le vostre problematiche.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, mercoledì 5 gennaio, è pronto a scommettere che riuscirete a dare il meglio. Con stelle pronte a garantire benessere e vitalità, potrete trascorrere la giornata in modo speciale con le persone amate. Vi sentirete ancora più uniti grazie a un maggior scambio di tenerezze e confidenze. Sarà difficile fermare i vostri slanci di passione: sapete cosa volete e farete di tutto per ottenerlo. Single, in perfetta forma, decisamente favoriti dagli astri, oggi e domani sarete capaci di fare tanto senza neppure sforzarvi troppo. Se aveste in mente degli obiettivi precisi o se ci fossero delle cose o delle persone da conquistare, non rimandate ma muovetevi fin da adesso.

Nel lavoro, le stelle vi regaleranno energie benefiche capaci di alimentare la vostra voglia di fare. Stringerete accordi importanti capaci di migliorare la visione del futuro.

