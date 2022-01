L'oroscopo della giornata di lunedì 31 gennaio vede uno Scorpione un po’ sfortunato in amore per colpa della Luna che passa in quadratura, mentre Vergine sarà piuttosto previdente. Gemelli recupererà terreno in amore, ma non dovrà trascurare il lavoro, mentre Toro potrebbe essere un po’ troppo brusco e frettoloso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 31 gennaio.

Previsioni oroscopo lunedì 31 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale un po’ più piacevole in questa prima giornata della settimana e ultima del mese.

Con la Luna in sestile potrete provare a fare qualcosa per la vostra relazione di coppia, senza mai imporvi troppo però. Se siete single la sensibilità non vi mancherà, ma non per questo dovrete farvi raggirare. Sul posto di lavoro Saturno è ancora dalla vostra a tenere in piedi la baracca, ciò nonostante meglio tenere gli occhi aperti. Voto - 6️⃣

Toro: con questa Luna in quadratura potreste essere un po’ troppo bruschi e frettolosi in amore. Soprattutto voi single fate attenzione, perché la prima impressione è sempre importante. Se siete invece impegnati, e ci sono dei progetti con il partner, fermatevi un momento a riflettere con la vostra metà. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza rapidi ed efficienti in questa giornata, soprattutto i nati nella seconda decade.

Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali positive per voi nativi del segno. Godrete della buona posizione della Luna, che dal punto di vista sentimentale vi aiuterà a recuperare terreno. Single oppure no, ci sarà un interessante scambio di opinioni ed emozioni. Settore professionale tutto sommato discreto, grazie a Saturno in trigono che vi tiene ancora in piedi, ciò nonostante dovrete fare qualcosa per recuperare terreno.

Voto - 8️⃣

Cancro: cielo che rimane sfavorevole secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 31 gennaio. Di contro però la Luna non sarà più negativa, ma questo non vorrà dire che i rapporti con il partner siano rose e fiori. Se siete single sicuramente sarete apprezzati dagli altri, ma non abbastanza da instaurare un rapporto.

Per quanto riguarda il lavoro le faccende da svolgere si accumulano e forse sarebbe il caso di chiedere un aiutino, nonostante tutta la vostra buona volontà. Voto - 6️⃣

Leone: la vostra disperata ricerca della libertà, soprattutto al lavoro, ancora non ha trovato una fine. Questo però non vorrà dire che state andando male, anzi lentamente la situazione migliora, ma sarà necessario fare un passo alla volta per arrivare ai vostri obiettivi. In amore questa giornata non avrà molto da offrirvi a causa della Luna opposta, ma se tra voi e il partner finora c'è stato un bel rapporto, sarà solo una situazione passeggera, che lascerà presto il tempo che trova. Se siete single attenzione, perché i vostri piani amorosi potrebbero fallire in questa giornata.

Voto - 6️⃣

Vergine: particolarmente previdenti in questa giornata secondo l'oroscopo. Sarete in grado di capire al volo le intenzioni del partner e dunque saprete spesso come agire. Se siete single il vostro modo di corteggiare sarà sempre ben organizzato. Anche in ambito lavorativo sarete piuttosto previdenti, anticipando le mosse di colleghi o clienti, ricevendo diversi complimenti. Voto - 8️⃣

Bilancia: l'amore non vi sorride al momento, ma secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 31 gennaio poter contare sulla Luna in trigono non è da poco, considerate le tante stelle contro di voi. Sarete dunque piuttosto speranzosi, soprattutto in amore. Ciò vi aiuterà a reagire e presto potreste anche risalire la china: abbiate fiducia.

Per quanto riguarda il lavoro sarete più concentrati su quei progetti dove sarete più ferrati. Voto - 6️⃣

Scorpione: un po’ sfortunati in questa giornata, colpa della Luna che si sposterà in quadratura dal segno dell'Acquario. In quest'ultima giornata del mese potrebbe mancare quella scintilla che mette in moto il vostro amore per il partner o per la vostra potenziale anima gemella se siete single. Settore professionale che invece rimane stabile. I vostri progetti andranno avanti senza troppi compromessi da accettare, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo davvero convincente in amore per voi nativi del segno. Con la Luna in sestile i rapporti con il partner saranno piacevoli e pieni di emozioni e cose da fare.

Se siete single forse qualcuno potrebbe architettare qualcosa nei vostri confronti: potreste essere voi la preda per una volta. In ambito lavorativo dovrete essere un po’ più ottimisti, anche perché state facendo un buon lavoro. Voto - 8️⃣

Capricorno: anche se la Luna se ne va, questo cielo rimane davvero eccellente anche in questa giornata. Per quanto riguarda i sentimenti, mattoncino dopo mattoncino, state costruendo una relazione di coppia magnifica, merito anche di Venere nel segno. Se siete single a volte è dalla casualità che può nascere l'amore. Per quanto riguarda il lavoro precisione e costanza vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Acquario: sfera sentimentale ottimale grazie alla Luna che passa nel vostro cielo.

Single oppure no, in questa giornata saprete come far valere i vostri sentimenti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro, invece, avete ben capito che non ci sono più i buoni risultati di prima, ciò nonostante la situazione che state vivendo rimane comunque molto buona, dunque non siate giù di morale e continuate a reinventarvi. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale più che discreta per vivere una giornata soddisfacente. Venere sarà ancora in sestile, dunque in amore non mancheranno le opportunità di far risplendere i vostri sentimenti, single oppure no. Per quanto riguarda il lavoro una maggiore concentrazione e dedizione vi aiuteranno a mettere a segno un'altra giornata soddisfacente. Voto - 8️⃣