L'oroscopo della giornata di martedì 25 gennaio prevede la Luna cambiare segno zodiacale e passare in Scorpione, molto fortunato per quanto riguarda i sentimenti, mentre per il Toro si aprirà un periodo sottotono in amore. Cancro riuscirà a fare discreti passi avanti al lavoro, mentre Marte in trigono per l'Ariete darà energie a sufficienza per svolgere al meglio le proprie mansioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 25 gennaio.

Previsioni oroscopo di martedì 25 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: vita sentimentale un po’ più stabile ora che la Luna non si trova più in una posizione così scomoda.

Ciò nonostante Venere continuerà a darvi grattacapi, dunque non abbiate grandi aspettative. Discorso simile anche per voi cuori solitari, ma se sarete in compagnia della persona che vi piace, non siate timidi. In ambito lavorativo Marte e Mercurio in buon aspetto vi aiuteranno a non arrendervi e continuare a dare il meglio per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: si apre un periodo sottotono in amore per voi nativi del segno. Purtroppo la Luna si sposterà nel segno nemico dello Scorpione, e potrebbe offuscare i vostri sentimenti nei confronti del partner o della persona che vi piace qualora siate single. In ambito lavorativo attenzione alle scelte che andrete a prendere, considerato che Mercurio è in quadratura.

Voto - 6️⃣

Gemelli: stelle tutto sommato favorevoli secondo l'oroscopo della giornata di martedì 25 gennaio. Sul fronte amoroso ci sarà tanta buona volontà da parte vostra nei confronti del partner. Ciò vi permetterà di rendere più affiatato il vostro rapporto. Per quanto riguarda voi cuori solitari sarete piuttosto amichevoli, soprattutto i nati nella seconda decade.

Nel lavoro le mansioni aumentano e le energie non sono delle migliori. Ciò nonostante non vi arrenderete e continuerete a fare del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Cancro: con Giove in buon aspetto riuscirete a fare discreti passi avanti al lavoro. Attenzione però a non fare il passo più lungo della gamba, anche perché questo cielo sta per cambiare.

In amore la Luna sarà in trigono dal segno amico dello Scorpione in questa giornata. Single oppure no dunque, ci sarà qualche piccola occasione in più che non andrà sprecata. Voto - 7️⃣

Leone: cielo dissonante in questa giornata a causa della Luna in quadratura. A volte potreste fraintendere le intenzioni del partner, e potreste causare qualche piccola discussione. Se siete single non basterà essere dolcissimi per conquistare il cuore degli altri. Siate un po’ più concreti, dimostrando quanto ci tenete agli altri. Sul posto di lavoro non è ancora il momento di mettersi alla ricerca della perfezione. Per il momento andrete bene così. Voto - 7️⃣

Vergine: con la Luna in sestile, arriverà una sferzata di entusiasmo in voi, utile soprattutto per le questioni di cuore.

Single oppure no, vi sentirete a vostro agio con la persona che amate, riuscendo a fare breccia nel suo cuore. Per quanto riguarda il lavoro invece, portate ancora un po’ di pazienza, perché potrebbero arrivare delle opportunità da cogliere al volo. Voto - 8️⃣

Bilancia: stelle che tornano a essere dissonanti secondo l'oroscopo della giornata di martedì 25 gennaio. La Luna lascerà il vostro cielo, e non essendo così inclini a lasciarvi andare alle emozioni, potreste decidere di spendere un po’ di tempo per voi. Single oppure no, però, non è detto che l'amore non busserà alla vostra porta. Nel lavoro potrete contare su una certa dipendenza, che vi permetterà di gestire al meglio i vostri progetti.

Voto - 9️⃣

Scorpione: arriverà la Luna a farvi compagnia in questa giornata a portarvi fortuna nelle questioni di cuore. Insieme a Venere in sestile, godrete di un'ottima intesa di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single fascino e entusiasmo non mancheranno in voi. Nel lavoro invece avrete bisogno di maggior costanza, anche se ultimamente state ottenendo buoni risultati grazie a Giove. L'arrivo di Mercurio nei prossimi giorni sarà fondamentale. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale stabile in questa giornata. Questo cielo non sarà così influente in amore, ciò nonostante sarete in grado di prendere sempre la decisione giusta insieme al partner. Se siete single finalmente potreste aprire gli occhi e vedere quanto di buono c'è in una persona che avete vicino.

Per quanto riguarda il lavoro le idee non mancheranno, ma dovrete anche saperle mettere in pratica. Voto - 8️⃣

Capricorno: passione e tenerezze saranno all'ordine del giorno grazie alla Luna e Venere in ottima posizione. Single oppure no, questo è il vostro momento, e andrà vissuto appieno, non ve ne pentirete. Per quanto riguarda il lavoro risorse e fortuna non mancheranno grazie a Giove, ma un po’ di creatività in più non guasterebbe. Voto - 9️⃣

Acquario: periodo sottotono purtroppo per via della Luna in quadratura. Potreste sentire la necessità di cambiare qualcosa nella vostra vita, ma prima sarà necessario consultare il partner, dunque non prendete decisioni in autonomia. Se siete single sognare un amore impossibile solo perché volete rimanere delusi non sarà una grande idea.

In ambito lavorativo Mercurio e Marte stanno per allontanarsi da questa posizione favorevole. La situazione non precipiterà, però potrebbe essere necessario più impegno da parte vostra. Voto - 6️⃣

Pesci: ottimo periodo per quanto riguarda le questioni sentimentali grazie alla Luna in trigono. Insieme a Venere favorevole, potrete contare su una buona intesa di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single imparerete a apprezzare quanto di buono gli altri faranno per voi. Nel lavoro la giornata sarà piuttosto movimentata, ma per fortuna ci sarà Giove a darvi una mano. Voto - 8️⃣