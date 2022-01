Per la settimana fra il 31 gennaio e il 6 febbraio 2022, l’Oroscopo presenta la costellazione del Capricorno come favorita perché vi transiteranno Mercurio, Marte e Venere. La Luna sarà nella costellazione dell’Ariete, mentre il segno dei Pesci avrà nei suoi gradi Giove e Nettuno. Acquario avrà nei suoi gradi il Sole. Urano rimarrà nel Toro.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana prossima.

L’oroscopo settimanale: occasioni per Gemelli

1° Gemelli: finalmente avrete delle occasioni se siete single e una evoluzione dal punto di vista passionale se avete una relazione di stampo amoroso.

Potrete avvalervi di un fascino rinnovato, che vi renderà anche molto più disponibili e amichevoli con le persone attorno a voi, secondo l'oroscopo. Sul lavoro avrete una squadra che sarà disposta a seguirvi per un progetto ambizioso e per il quale punterete molto in alto.

2° Toro: avrete tutta la vitalità necessaria che vi permetterà di superare molte prove, di cui qualcuna abbastanza difficile. Però l’ottimismo vi renderà molto più tranquilli e propensi a dare il meglio di voi, anche perché sarete supportati da molta fortuna. Con il partner potrete trascorrere delle giornate inedite in cui potrete anche pensare ad una evoluzione significativa per la vostra storia.

3° Acquario: sul lavoro questa settimana sarete delle vere e proprie macchine, in grado di fare ciò che probabilmente vi assorbe molte energie in tempi non proprio ottimali.

Avrete degli obiettivi che raggiungerete in men che non si dica, anche sul settore finanziario. Con le amicizie e con il partner avrete una affinità invidiabile che sorvolerà sulle recenti discussioni, secondo l’oroscopo.

4° Leone: avrete a che fare con una riavvicinamento o una riappacificazione che vi darà modo di conoscere meglio la persona interessata.

All’interno dell’ambito lavorativo potreste avere numerosi vantaggi che vi spingeranno a fare sempre di più e sempre meglio. Un passo avanti nella vostra relazione vi aiuterà a maturare ulteriormente e a rendervi anche molto più propenso a scendere a qualche compromesso.

Sintonia per Capricorno

5° Bilancia: avrete dei progetti molto personali che riusciranno a farvi staccare la spina dalle faccende quotidiane per molte giornate di questa settimana.

Il riposo dovrà essere una componente fondamentale per le vostre serate, mentre le mattinate saranno mediamente impegnative. Secondo l’oroscopo, il weekend vi riserverà qualche sorpresa interessante sul piano emozionale.

6° Capricorno: raggiungerete con il partner una sintonia molto promettente, anche sul piano passionale. In famiglia o nella squadra di lavoro si arriverà a degli accordi che vi daranno modo di prendere in considerazione un accomunamento di tante idee, anche se diversificate. Avrete qualche diverbio che però non riuscirà ad arrivare alla fine della settimana in modo troppo negativo.

7° Pesci: sarete molto più propensi a pensare al lavoro nel corso di questa settimana e molto poco all’amore.

Sicuramente raggiungerete qualche traguardo che vi siete prefissati, ma dovrete fare i conti con il poco tempo a vostra disposizione. Nel weekend ci saranno delle novità che allieteranno le prospettive familiari, secondo l'oroscopo.

8° Ariete: ci sarà una settimana in cui le collaborazioni potrebbero essere piuttosto altalenanti, e la comunicazione sia con il partner che con le amicizie potrebbero portare ad un nulla di fatto. Sicuramente il lavoro in solitaria sarà molto più produttivo per voi in questo momento, anche perché potreste non avere una affinità tale da rendere le relazioni interpersonali sempre più unite.

Monotonia per Sagittario

9° Cancro: anche se sarete alle ultime posizioni, la stabilità di coppia riuscirà a resistere nonostante qualche piccola ‘turbolenza’ interna.

Avrete la volontà di agire insieme nei momenti più difficili ed essere tenaci nonostante delle vicissitudini lavorative non propriamente ottimali. Secondo l’oroscopo potrete avvalervi di momenti di completa solitudine per poter riflettere su alcune decisioni da prendere.

10° Sagittario: la situazione complessiva potrebbe essere piuttosto monotona e non portare a novità significative. Anche se avrete abbastanza ottimismo purtroppo questo non riuscirà ad essere determinante per alcuni progetti in essere, mentre dovrete far fronte a una divergenza di intenti all’interno del contesto lavorativo. In amore potrebbe esserci molta freddezza, sarà meglio evitare discussioni.

11° Scorpione: ci saranno delle situazioni che probabilmente intaccheranno l’atmosfera tranquilla che concerne la famiglia.

Potreste non essere d’accordo su questioni che sono essenzialmente vostre e agire troppo impulsivamente in ambito amoroso. Sul lavoro potreste essere abbastanza puntigliosi e non cercare neanche un po’ di essere accomodanti.

12° Vergine: avrete un umore che potrebbe influire negativamente sulle vicende di stampo lavorativo, che probabilmente si lascerà sfuggire qualche affare sostanzioso e che nel complesso si troverà ad essere anche piuttosto taciturno e scontroso. Non sarà l’ideale per voi agire senza pensare alle conseguenze, soprattutto se si tratta di lavoro. In famiglia ci potrebbero essere delle divergenze di opinioni troppo alte.