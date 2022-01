Per il weekend di sabato 29 e di domenica 30 gennaio 2022, l’Oroscopo si prospetta molto favorevole ancora per i nati sotto i segni di terra. I segni di fuoco potrebbero trovare delle oscillazioni, mentre ci sarà una stabilità relativa per i segni di aria.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il fine settimana.

L’oroscopo del fine settimana: Vergine in testa alla classifica

1° Vergine: ottimo periodo lavorativo che potrebbe riflettersi soprattutto sul vostro umore. I guadagni saranno a portata di mano, rendendovi anche gli investimenti sempre più facili da gestire.

Potrete anche dedicarvi ad un pomeriggio di sabato di shopping.

2° Toro: la passionalità all’interno della coppia sarà quella che probabilmente vi darà modo di creare un legame sempre più forte con il partner, magari anche di progettare un passo avanti che vi renderà sempre più uniti e propensi a condividere anche ciò che solitamente vorreste tenere per voi.

3° Leone: sarete circondati da tanto affetto e da orizzonti che probabilmente non avete mai sperimentato prima. Ci sarà una bellissima convergenza di intenti all’interno del contesto lavorativo, quindi collaborare sarà un gioco da ragazzi, secondo l’oroscopo.

4° Capricorno: nella vostra relazione amorosa potreste avere una bellissima sorpresa che renderà sia l’affiatamento di coppia che le relazioni interpersonali all’interno della vostra famiglia più sinceri e privi di superficialità.

Fate del vostro meglio per ritagliarvi dei momenti tutti per voi.

Dubbi per Bilancia

5° Bilancia: farete i conti con una situazione sentimentale sulla quale avete un dubbio che vorreste risolvere. Per adesso dovrete fare una scelta che vi metterà in condizione di migliorare sensibilmente la vostra quotidianità, magari al fianco del partner attuale.

6° Cancro: staccare la spina dalle problematiche di tutti i giorni sortirà un effetto decisamente benefico per la vostra mente, mentre per il vostro corpo il consiglio sarà quello di prendersene molta più cura, dal momento che ultimamente c’è stata un po’ di negligenza.

7° Gemelli: avrete un maggiore senso dell’equilibrio per le questioni di carattere sentimentale e molta più concentrazione sul piano professionale.

Ci saranno anche occasioni in cui riuscirete ad appianare qualche divergenza nata all’interno del contesto professionale.

8° Scorpione: anche se sarete stanchi, ci saranno presupposti per svolgere un po’ di attività fisica, specialmente se nell’ultimo periodo siete stati costretti a casa per cause di forza maggiore. Secondo l’oroscopo, potreste avere qualche piccola sorpresa che vi allieterà la serata di domenica.

Stanchezza per Acquario

9° Sagittario: ci saranno dei piccoli risultati abbastanza soddisfacenti se comincerete a lavorare con una metodica tutta vostra, nella giornata di sabato potreste avere qualche presupposto per una situazione lavorativa sempre più stabile. In amore ci saranno delle divergenze ancora irrisolte.

10° Acquario: avrete troppa stanchezza in corpo per sforzare ulteriormente il vostro fisico. Dedicarvi ai vostri hobby vi permetterà di allentare la presa sulle faccende di stampo quotidiano e a rendervi il fine settimana meno gravoso, secondo l’oroscopo.

11° Pesci: sottotono. Purtroppo potreste avere un umore che non corrisponderà alle vostre aspettative, forse a causa di qualcosa attorno a voi che sta contribuendo alla vostra ansia. Cercate di concludere dei progetti in essere, saranno utili per incrementare i guadagni in futuro.

12° Ariete: ci saranno degli insuccessi a cui dovrete far fronte a testa alta e senza lasciarvi andare alla tristezza. La nostalgia del passato potrebbe presentarsi quando meno ve lo aspettate, finendo con farvi avere un weekend piuttosto sottotono.