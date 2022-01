L'oroscopo della giornata di domenica 30 gennaio prevede un Leone più attento e paziente sul posto di lavoro ora che Mercurio non mette più pressione, mentre Cancro dovrà guardarsi le spalle da Marte in opposizione. Pesci ritroverà le energie e sarà molto più attivo, non solo al lavoro, mentre Scorpione riuscirà a avere sempre il giusto approccio con chi ha davanti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 30 gennaio.

Previsioni oroscopo domenica 30 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana che vi vedrà ancora in crisi a causa di un cielo cupo sopra di voi.

In amore sarà facile incappare in delle incomprensioni. Ci sono delle cose da sistemare con il partner, e non potrete permettervi di allontanarvi da chi amate, dunque mostrate un po’ di maturità in più. Voi single se davvero volete trovare l'amore, dovrete dimostrarvi delle persone migliori di quello che siete. Settore professionale che richiederà qualche sforzo e sacrificio in più per risultati quantomeno discreti. Voto - 5️⃣

Toro: previsioni astrali più che soddisfacenti secondo l'oroscopo della giornata di domenica 30 gennaio. Dal punto di vista sentimentale avrete le migliori intenzioni, e riuscirete a sentirvi sempre in sintonia con il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single trattare con la persona che vi piace non sarà così impossibile. Sul fronte lavorativo potrebbero presentarsi delle occasioni in più. Valutate bene la situazione, perché potrebbero non ripetersi. Voto - 9️⃣

Gemelli: configurazione astrale quasi anonima per voi, ma non per questo la giornata non sarà soddisfacente.

In amore vi comporterete perfettamente nei confronti del partner, forse anche troppo. Se siete single le vostre capacità comunicative saranno decisamente più convincenti. Nel lavoro ciò che fate è sicuramente apprezzato, ma se i risultati non vi soddisfano tanto, non potete farci molto. Voto - 7️⃣

Cancro: che state vivendo un periodo piuttosto complesso e stressante, soprattutto in amore, è inutile negarlo.

Ciò nonostante non è tenendo il broncio che risolverete le cose. Single oppure no, per una relazione che funzioni veramente prima di tutto dovrete mettere la felicità del partner prima della vostra, senza però annullarvi del tutto. Per quanto riguarda il lavoro invece Giove è ancora dalla vostra parte, dunque siete ancora in tempo per raggiungere buoni risultati. Voto - 6️⃣

Leone: con questo cielo più sereno sarete in grado di essere più attenti e pazienti sul posto di lavoro. Certo, ogni tanto qualche sbavatura capiterà anche a voi, nessuno è perfetto, ciò nonostante arriveranno discreti risultati. Per quanto riguarda i sentimenti saprete come prendervi cura della vostra anima gemella, in particolare voi nati nella terza decade.

Se siete single sarete piuttosto dipendenti dalle emozioni, e spesso sarà il vostro cuore a guidarvi. Voto - 8️⃣

Vergine. sfera sentimentale che rimane perfetta anche in questa giornata. Il rispetto reciproco tra voi e la vostra anima gemella sarà fondamentale per un rapporto che funzioni veramente. Se siete single questo cielo così armonico v'incoraggerà a fare la prima mossa. Nel lavoro magari potrebbe esserci ancora qualche imprevisto a causa di Giove, ma sicuramente la situazione è migliore rispetto a prima. Voto - 8️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di domenica 30 gennaio purtroppo non all'altezza delle vostre aspettative. Quando le cose vanno male, soprattutto in amore, potreste lasciarvi sopraffare dalle emozioni, ma forse quello che dovrete fare è essere più razionali e cercare di risolvere la situazione.

Sul fronte lavorativo faticherete un po’ ad attenervi alla tabella di marcia, magari perché ci saranno tante cose da fare. Un piccolo aiuto non sarebbe una cattiva idea. Voto - 5️⃣

Scorpione: ultima giornata della settimana ottima per voi. Saprete assumere sempre il giusto atteggiamento dinanzi le persone che avrete davanti. Soprattutto sul posto di lavoro, questo vostro modo di fare vi permetterà di massimizzare i vostri risultati, in particolare nei progetti di gruppo. Per quanto riguarda i sentimenti ci penseranno la Luna e Venere a farvi vivere dolci emozioni insieme alla vostra anima gemella. Se siete single potreste iniziare a essere dipendenti da una persona in particolare. Voto - 9️⃣

Sagittario: cielo sicuramente non così favorevole, ma sicuramente troverete metodi validi per vivere bei momenti con il partner, da far scaldare il cuore.

Se siete single forse non è ancora il momento di buttarsi in un nuovo rapporto, ma nulla vi vieta di approcciarvi a nuove persone. Sul fronte lavorativo andrete piuttosto bene, ma Giove in quadratura di tanto in tanto potrebbe mettere dei dubbi nella vostra testa. Voto - 7️⃣

Capricorno: super romantici come siete in questo periodo, quest'ultima giornata della settimana sarà la ciliegina sulla torta, per voi e per la vostra anima gemella. Se siete single ragione e sentimenti andranno a braccetto e vi sentirete quasi ispirati a rivolgere la parola a quella persona che vi piace. Una buona ispirazione anche al lavoro grazie soprattutto a Mercurio. Vedrete che con la giusta creatività e un buon numero di risorse, metterete insieme ottimi risultati.

Voto - 9️⃣

Acquario: giornata particolarmente tranquilla per voi, degna di un fine settimana che si chiude molto bene. In amore godetevi questo periodo insieme alla vostra anima gemella, nella più completa spensieratezza. Se siete single non starete sicuramente fermi, alla continua ricerca di qualcosa o qualcuno che possa farvi felici. Sul fronte lavorativo non ci saranno risultati da primo della classe, ma solo discreti. Di contro non sarà un periodo particolarmente stressante, e ciò vi permetterà di pianificare le prossime mosse. Voto - 7️⃣

Pesci: avete ritrovato le energie ora che Marte si trova in posizione favorevole. Insieme a una buona razionalità, sul posto di lavoro sarete in grado di raggiungere ottimi risultati, ma non solo.

Anche in ambito sentimentale vi sentirete più a vostro agio con il partner, e con la Luna e Venere in buon aspetto, coniugare amore e progetti con la vostra anima gemella sarà possibile. Se siete single avrete sempre qualcosa da dire o fare che vi terrà vivi. Voto - 9️⃣