L'oroscopo di giovedì 20 gennaio 2022 è arrivato, pronto come sempre a "tastare il polso" all'Astrologia, in questo contesto applicata ai segni zodiacali rappresentanti la prima sestina. Curiosi di scoprire come sarà il prossimo giorno in calendario per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? A tenere con il fiato sospeso, come di consueto, le previsioni zodiacali del giorno impostate sui soliti settori della vita riguardanti amore e lavoro, ovviamente incorniciate dall'immancabile classifica a stelline. In primissimo piano nel cielo astrale del momento due transiti di spicco: l'arrivo della Luna in Vergine e il cambio di settore del Sole, in uscita dal Capricorno ed in entrata nel simbolo astrale dell'Acquario.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 20 gennaio su sentimenti e attività lavorative, segno per segno dall'Ariete fino a Vergine.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Ariete, Leone;

3° posto - ★★★★: Toro, Gemelli;

4° posto - ★★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 20 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 20 gennaio al segno dell'Ariete annuncia da subito un periodo favoloso: sarete in ottima forma! In amore, per molte coppie potrebbe davvero essere una giornata bella e serena. Infatti, le stelle del periodo vi permetteranno di godere di ogni momento felice in compagnia del partner.

Dunque, non avrete molto di cui preoccuparvi in questa giornata, anche perché sarà un giovedì con Venere in ottimo aspetto per il segno. Il pianeta dell’amore vi accompagnerà tutta la giornata, quindi potete stare sereni in ogni tipo di rapporto. Single, in questo momento avrete la disinvoltura necessaria per avvicinarvi a qualcuno con cui sentite un certo feeling, una certa affinità.

Potrebbe accadere qualcosa di importante e di coinvolgente, pertanto potrebbe essere tempo di fare un passo in avanti, di prendere una decisione. Nel lavoro, sarete soddisfatti dell'andamento della giornata. Si consoliderà la posizione lavorativa e la vostra persona saprà conquistare tutti.

Toro: ★★★★. In arrivo un giovedì 20 gennaio calmo, certamente in grado di rendere la giornata di metà settimana abbastanza piacevole.

In campo sentimentale, sarete sicuri che sarà un'ottima giornata, innanzitutto, perché è un giovedì che dedicherete alla casa, alla cucina, all'amore e alla famiglia. In coppia, ci sarà una bella intesa col partner; un filo di possessività non guasta e contribuirà a farlo sentire ancora più amato da voi. Single, sarà una giornata molto produttiva sotto vari aspetti. Largo allo spirito d'iniziativa, all'entusiasmo ed al coraggio, vi troverete di fronte ad occasioni importanti, facilissime da captare e da sfruttare. Non impigritevi, abbiate fiducia in voi stessi, vi toglierete la maschera e vi farete conoscere senza veli, mostrandovi veramente chi siete. Nel lavoro, non mancheranno le circostanze per mettervi in luce, farvi notare da qualcuno che conta.

Dovrete drizzare le orecchie ed essere ricettivi a tutto quel che verrà detto, pronti a favorire occasioni lavorative allettanti.

Gemelli: ★★★★. La giornata di questo giovedì sarà decisamente lineare, tutto sommato abbastanza buona, anche se a tratti leggermente impegnativa. In amore, questa giornata sarà discretamente buona, favorevole per essere sfruttata: approfittatene per avere dei vantaggi con il partner. Per i rapporti, infatti, tutto dovrebbe andare per il verso giusto: sarete abbastanza felici, amati e armati di pazienza e tanta buona volontà. Single, giorno piacevole soprattutto per i nuovi rapporti o per le amicizie in generale. Se siete in viaggio o in procinto di partire, preparatevi a incontri che si riveleranno interessanti per il prossimo futuro.

Si prevedono colpi di scena eclatanti: nulla vi impedirà di dare fuoco alle polveri e di godervi una situazione passionale decisamente stuzzicante. Nel lavoro, non è mai troppo tardi per mettersi alla prova o per intraprendere una nuova strada. Spolverate le ambizioni ed espandete i vostri orizzonti: affari e situazioni vi permetteranno di arricchire il vostro già ricco bagaglio d'esperienze.

Oroscopo e stelle di giovedì 20 gennaio

Cancro: ★★★. La sfera sentimentale questo prossimo giovedì sarà nel mirino di stelle "voltagabbana". Guardate bene in voi stessi in questo momento, prima di avanzare eventuali rimostranze al partner, magari accusandolo di pretendere troppo da voi o di non essere sufficientemente affettuoso.

Con astri dissonanti potreste ingaggiare con il partner una sorta di lotta di potere che, però, non porterebbe da nessuna parte. Single, grinta sì ma di un bradipo in letargo! E che fiacca... Proprio tanta fiacca capace di rendere la sveglia mattutina come il momento più odiato dell'intera giornata. Può darsi che alla base della vostra stanchezza ci siano strascichi di un'influenza o di qualche disturbo preesistente o solamente perché siete semplicemente stufi di tutto e tutti: calma! Nel lavoro, malgrado la vostra dedizione la giornata sarà poco produttiva. Vi sentirete sovraccarichi di impegni con momenti in cui l'agitazione prenderà il sopravvento: mai cedere all'ansia.

Leone: ★★★★★. Passerete senz'altro una giornata efficace e, a momenti, anche abbastanza fortunata.

In amore, porterete un pizzico di novità a livello sentimentale, dando il giusto brio a quelle relazioni che stanno diventando monotone. Nonostante possa capitare uno scontro acceso, sarete soddisfatti, anche perché avrete una conferma ulteriore che la persona che amate tiene moltissimo a voi. Così sarete radiosi e sorridenti, niente e nessuno riuscirà a minare la vostra fiducia reciproca. Single, sarete sospinti da un vento propositivo, il vostro intuito questa volta non sbaglierà, anche perché sarete predisposti ad ascoltare il vostro cuore. Preparatevi a vivere un periodo molto fortunato in amore. Centrerete gli obiettivi prefissati e questo vi renderà molto soddisfatti: la vostra autostima subirà una crescita positiva.

Nel lavoro, i flussi di cassa saranno discretamente positivi, progetterete investimenti interessanti per il lungo termine. Prendete le redini delle vostre finanze e gestite al meglio le entrate e le uscite.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, giovedì 20 gennaio, annuncia una giornata meravigliosa. Grazie alla Luna in entrata nel vostro segno tutto vi sarà permesso. In campo sentimentale, soluzioni brillanti si faranno strada in voi, senza troppa fatica. Riuscirete a creare un'atmosfera magica e intrigante e, se già avete un rapporto positivo potrete contare su un'intesa piena e felice. Il cielo addolcirà anima e cuore rendendovi sensibili alle manifestazioni affettive in generale.

Avrete voglia di coccole e le stelle vi aiuteranno a comunicare con partner, figli, amici e persone stimate. Single, la giornata promette una sequenza di nuovi incontri, molti dei quali interessanti. Le proposte migliori arriveranno dalla cerchia di amici: chi sta da tempo pensando ad un viaggio rilassante, sappia che questo è il momento per organizzarlo. Nel lavoro, la Luna libererà la vostra creatività consentendovi di realizzare qualcosa di grandioso.

