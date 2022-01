Le previsioni zodiacali di mercoledì 5 gennaio 2022 porta buone notizie a due dei segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale. Pronti a scoprire chi, tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrà contare su una giornata fortunata? Diciamo subito che, sia in amore che nel lavoro, ad avere il buon sostegno delle stelle saranno in primis coloro appartenenti ad Acquario e Pesci, entrambi considerati in periodo da cinque stelle. Invece si prevede un mercoledì poco positivo per coloro nativi dello Scorpione, in questo frangente valutato in giornata "sottotono".

Passiamo pure a svelare l'Oroscopo del giorno 5 gennaio analizzando il settore dei sentimenti nonché quello relativo alle attività lavorative e poi, come da solita prassi, dare spazio alla classifica con le stelle di mercoledì valida per tutti i segni dello zodiaco.

Mercoledì 5 gennaio, l'oroscopo per Bilancia, Capricorno e Acquario

Bilancia: ★★★★. Una giornata snella, certamente impegnativa e degna di attenzione ma, alla fin fine, assolutamente buona. In amore, la giornata prevede un’immersione totale nella routine, che servirà però a smaltire incombenze arretrate oppure a rimettere in ordine alcune cose. Non fatevi disorientare dai possibili contrattempi: siete perfettamente in grado di superarli.

Single, non concedendo nulla alla fantasia, né alle emozioni dei sentimenti, rischiate di perdervi molte delle occasioni che vi si potrebbero presentare. Nel comparto lavoro, una gratificante sensazione di complicità nel rapporto con i colleghi vi darà la spinta giusta per superare qualche disguido.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì evidenziano la possibilità che possa arrivare una giornata in grado (forse) di alterare il discreto andamento fatto registrare da questa settimana.

Per i sentimenti, potreste decidere di trascorrere qualche ora all’insegna del riposo e della tranquillità, specie se è un lusso che vi concedete raramente. In coppia non fermatevi alle apparenze, cercate di conoscere anche l’animo di chi vi è accanto. Single, mostrandovi affettuosi, teneri e disponibili, ed evitando magari assurde pretese, otterrete dalla persona che sapete il massimo dell’attenzione.

Nel lavoro, il sovraccarico di impegni potrebbe rendervi ciechi verso alcuni particolari. Non comportatevi come se tutto fosse scontato.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 5 gennaio al Sagittario preannuncia un giorno non troppo promettente in termini di occasioni da investire nei diversi campi della quotidianità, tuttavia da non disdegnare affatto in quanto positivo. In amore, di fronte a qualsiasi tipo di problema assumerete una posizione precisa, basata su un ragionamento limpido e su una linea morale ben definita. In coppia soprattutto, se terrete un po’ a freno la vostra carica esuberante, potrete vivere momenti di vero incanto. Per i single: quella vostra aria scanzonata sembra voler sottolineare il fatto che non avete ancora nessuna intenzione di mettere la testa a posto: meditate...

La parte riguardante il lavoro invece invoglia a concentrarsi sui progetti già in atto, curandone l’organizzazione e i dettagli: no a nuove iniziative.

Astrologia di mercoledì 5 gennaio per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. Una giornata pronosticata mediamente tranquilla, serena quanto necessario e poco impegnativa. Tuttavia non dovrà essere presa troppo alla leggera, anche se in certi momenti tutto sembrerà alla portata. In merito agli affetti, l’intesa di coppia migliorerebbe, se cercaste di dividere con il partner non solo i doveri della quotidianità, ma anche i piccoli piaceri. Decisamente "no" a improvvisazioni, decisioni e scelte prese senza riflettere. Occhio a fare sorprese che, se non azzeccate, alla resa dei conti potrebbero diventare delusioni.

Single, un incontro inatteso vi riempie di gioia, soprattutto quando scoprirete di avere di fronte qualcuno che comprende le vostre emozioni. Nel lavoro, un po’ di caos: forse dovuto alla difficoltà di armonizzare gli intenti con le possibilità concrete d’azione.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrologiche preannunciano buone notizie portate da un giorno davvero fantastico. Grazie anche ad una bella Luna presente nel vostro segno, inizierete alla grande già dal primo mattino. Se desiderate apportare modifiche alla vostra attività, oggi potrete contare su colloqui chiarificatori che determineranno le prossime scelte. In campo sentimentale, serenità e buona intesa passionale, a patto che non assecondiate la caratteriale tendenza a volare via quando la cosa diventa troppo ripetitiva.

Single, il vostro fascino miete molte vittime, ma sarete così esigenti da non accontentarvi della semplice attrazione fisica: pretenderete di più. Nel lavoro, ottimo il clima di collaborazione con soci e colleghi. Intuito e creatività vi sosterranno, soprattutto se lavorate in settori artistici.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 5 gennaio predice la possibilità che possa evolvere decisamente in modo spensierato e promettente questo mercoledì di metà settimana. L'impegno e la costanza saranno le vostre armi vincenti in questi giorni. In amore vi sono buone notizie in arrivo se avete una questione personale da risolvere, non aspettate che sia il partner ad agire al posto vostro. Muovetevi con tempestività.

Per coloro ancora single: se siete innamorati, mostrate chiaramente i vostri sentimenti. Finzioni e maschere non vi consentono di ottenere ciò che desiderate. Se siete in cerca dell’anima gemella, saprete mettere in mostra con disinvoltura le vostre doti ed esibirvi in modo rassicurante. In ambito lavorativo concedetevi tutto il tempo che vi serve per sbrigare una questione lavorativa che altre persone non sono state in grado di gestire.

Oroscopo 5 gennaio, la classifica stelline di mercoledì

La classifica stelline di mercoledì 5 gennaio è pronta a fare la differenza tra i dodici simboli dello zodiaco. Questo mercoledì ad avere dalla loro la parte migliore del firmamento saranno gli amici della Vergine.

Il generoso segno di Terra è stato valutato in questo contesto al "top", quindi favorito e in prima posizione in classifica. A dare compagnia al simbolo della Vergine nella parte alta della scaletta con le stelle del giorno altri quattro segni. Andiamo subito a scoprire quali sono analizzando la classifica seguente, come sempre relativa a tutti i segni, dall'Ariete fino a Pesci.

