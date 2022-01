L'ultima settimana del mese di gennaio sta ormai per giungere al suo termine ed il weekend non può fare altro se non farsi portatore di buone notizie per alcuni segni zodiacali. Il momento di transizione, secondo l'Oroscopo dal 28 al 30 gennaio, riuscirà a portare il sorriso sulle labbra di molte persone, aiutandole a realizzare i propri sogni e gran parte dei propri desideri. Le ultime giornate del mese saranno non poco fortunate per i nativi del Capricorno, accompagnati quasi a braccetto da coloro nati sotto al segno della Vergine. L'amore sarà nell'aria per molti e le soddisfazioni sopraggiungeranno in men che non si dica proprio nel corso di questo ultimo weekend.

I segni sopracitati non affronteranno da soli tale positività e saranno seguiti a ruota dai nativi di Gemelli e Sagittario. Un mix perfetto e vario per rendere allettanti ed interessanti i vari momenti dei prossimi giorni.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - chi è nato sotto al segno dell'Ariete si è ritrovato, con molta probabilità, ad affrontare situazioni poco piacevoli nel corso dell'ultima settimana di gennaio. Un movimento astrale favorevole permetterà, nel corso del weekend in questione, un recupero ottimale di energie mentali e fisiche e, soprattutto, un miglioramento della vita. Sia in ambito relazionale che in quello lavorativo potrebbero esserci svolte interessanti.

Toro - riuscire a tenere alto l'umore non sarà di certo un problema, specialmente quando l'oroscopo di questo ultimo fine settimana non fa altro che anticipare il sopraggiungere di emozioni e sensazioni positive nuove. La negatività, in qualità di pensieri cattivi e pessimistici, sarà lontano da coloro nati sotto al segno del Toro e permetterà quindi di tirar eun sospiro di sollievo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sentirsi più leggeri e molto più motivati rispetto a prima offrirà vantaggi inaspettati.

Gemelli - come già accennato, l'oroscopo dell'ultimo weekend del mese di gennaio non fa altro che anticipare il sopraggiungere di un periodo assai roseo e produttivo per coloro nati sotto al segno dei Gemelli. La fortuna, grazie ad una posizione astrale assai ottimale, avvolgerà le prossime giornate e permetterà al segno zodiacale in questione di affrontare a testa alta ogni situazione, uscendone vincitore e portandosi a casa non poche soddisfazioni.

Cancro - la settimana in questione, stando alle anticipazioni dell'oroscopo, non è stata tra le migliori ed in molti hanno dovuto fronteggiare situazioni tanto noiose quanto fastidiose. I livelli di stress hanno rischiato di raggiungere livelli un po' troppo alti, ma grazie alla vicinanza delle persone care si è riusciti a mantenere costante e gestibile il tutto. Il weekend, fortunatamente, non farà altro che portar eun po' di aria fresca.

Leone - il tanto atteso weekend è finalmente alle porte e con esso si potrà finalmente sperare di incontrare la cosiddetta "persona giusta". Il favore di Venere accompagnerà il Leone per tutta la durata del fine settimana, raggiungendo il suo massimo picco nella giornata di venerdì.

Temere di amare non sarà più necessario, in quanto il vero amore potrebbe incrociare i propri passi con quelli di coloro nati sotto al segno zodiacale in questione.

Vergine - anche il segno della Vergine sembra appartenere alla cerchia dei più fortunati. Sia in amore che in ambito lavorativo, i nativi di questo segno zodiacale avranno la possibilità di gioire come non mai, al punto da riuscire a rendere contagiosa la propria felicità. Secondo l'oroscopo, avvicinarsi a chi gode dell'influenza della Vergine in questo periodo migliorerà le proprie giornate.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - finalmente anche il segno della Bilancia avrà la possibilità di gioire e godersi appieno le giornate che stanno per sopraggiungere.

Secondo l'oroscopo, il fine settimana in rapido avvicinamento potrebbe appartenere alla categoria dei più fortunati di tutto il mese in questione, facendosi quindi da tramite per un nuovo mese sicuramente più fortunato. In ambito lavorativo ed in quello sentimentale potrebbero giungere novità interessanti in grado di portare un'ondata fresca di emozioni.

Scorpione - varie opportunità si sono susseguite nella settimana in questione ed anche il weekend potrebbe non essere da meno. Riuscire ad incontrare persone nuove ed in grado di migliorare il futuro di uno Scorpione non sarà di certo complicato, ma avvicinarle e tenersele strette potrebbe richiedere un impegno leggermente maggiore. Nulla potrà essere ottenuto senza almeno un piccolo sacrificio.

Sagittario - l'oroscopo dell'ultimo weekend di gennaio prevede l'arrivo di un periodo non poco ottimale per tutti coloro nati sotto al segno del Sagittario. Così come altri segni zodiacali, anche il Sagittario avrà finalmente la possibilità di collezionare soddisfazioni in grado di mantenere alto l'umore. Il sorriso non verrà intaccato con facilità e la gioia e la felicità provate risulteranno quasi contagiose per le persone amate.

Capricorno - come già anticipato, anche per coloro nati sotto al segno del Capricorno sembrano essere in avvicinamento giornate intense e fortunate. I vari astri hanno deciso di portare positività nelle giornate dell'ultimo weekend del mese, aiutando i nativi del segno zodiacale in questione a superare i vari ostacoli ed ad eccellere nei vari campi in cui decideranno di cimentarsi.

Mettersi in gioco non sarà mai sbagliato, specialmente in un periodo come questo.

Acquario - non tutti coloro nati sotto al segno dell'Acquario riusciranno a godersi appieno le giornate che stanno per sopraggiungere. Stando alle anticipazioni dell'oroscopo, l'ultimo weekend di gennaio potrebbe non essere così fortunato come sperato. Riuscire a circondarsi di persone positive non sarà complicato, ma farsi trasportare per venire fuori dal recinto dentro cui ci si è rinchiusi non sarà altrettanto semplice. Accettare l'aiuto di qualcuno non è assolutamente un segno di debolezza.

Pesci - l'amore non può far altro che abbracciare dolcemente le giornate di questo ultimo weekend, rendendo alcuni Pesci un po' malinconici ed altri più motivati ad andare avanti.

Non tutti saranno in grado di collezionare successi, ma qualche gioia e qualche soddisfazione riusciranno a portare il sorriso sulle labbra di molti. Non è proprio il momento di adagiarsi sugli allori: per migliorare il proprio futuro è necessario rimboccarsi le maniche e darsi da fare.