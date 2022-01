Per la settimana fra lunedì 17 e domenica 23 gennaio 2022, l’Oroscopo prevede il pianeta Venere nella costellazione del Capricorno, mentre il segno dell’Acquario avrà nei suoi gradi il Sole, Saturno e Mercurio. La Luna arriverà nei gradi della Bilancia, i Pesci invece avranno nella costellazione il pianeta della grande fortuna Giove. Marte invece sarà presente nella costellazione del Sagittario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

L’oroscopo della settimana: novità per Scorpione

1° Scorpione: ci saranno delle novità entusiasmanti che vi porteranno non soltanto delle opportunità lavorative, ma anche la possibilità sempre più concreta di guadagnare di più del previsto.

Avrete degli incarichi che vi renderanno sempre più importanti e con una carriera che non farà altro che migliorare di giorno in giorno, secondo l’oroscopo. Arriverete al weekend anche con una amicizia decisamente inaspettata.

2° Leone: la vostra eccellente determinazione vi porterà ad essere più che efficienti in ambiente lavorativo e molto più astuti sul piano professionale. Saprete destreggiarvi decisamente meglio nelle difficoltà che ora potreste incontrare, mentre in amore ci si avvalerà di un grande affiatamento con il partner, ma anche con qualche avventura che probabilmente potrebbe anche durare di più del previsto.

3° Acquario: gli obiettivi che intendete perseguire nel corso della settimana saranno ampiamente soddisfatti, e con queste gratificazioni in pugno riuscirete a lavorare sempre meglio e ad avere sempre più remunerazioni di stampo pecuniario.

La seconda parte della settimana sarà dedicata quasi interamente ai sentimenti e alla voglia di creare una sintonia duratura con il partner, riuscendoci brillantemente, secondo l’oroscopo.

4° Bilancia: questa aria di rinnovamento che potrebbe permeare l’ambiente sia lavorativo che casalingo potrebbe essere così creativo che coinvolgerà anche altre persone attorno a voi.

La grinta nel lavoro si riverserà anche nel tempo libero a vostra disposizione, con tante chiacchierate con le amicizie più sincere e una grande voglia di fare shopping, anche per la famiglia. Nel weekend lo spazio per l’amore potrebbe essere riservato non solo al partner, ma anche alla famiglia.

Cancro tranquillo

5° Cancro: sicuramente l’atmosfera che vi circonderà nel corso della prossima settimana sarà molto più tranquilla e accomodante.

Vi sentirete molto disponibili con le persone che vi circondano, ma con dei riscontri molto concilianti. Con il partner sarete molto più teneri del previsto, anche alla luce di un progetto in due che si farà sempre più concreto man mano che trascorrerà il tempo, secondo l’oroscopo.

6° Gemelli: se le prime giornate potrebbero essere decisamente sottotono e alquanto faticose sul lavoro, nel mezzo della settimana potreste ritrovare la tranquillità che l’ambito professionale vi ha sottratto. La vivacità arriverà in definitiva nel fine settimana, quando si appianeranno le divergenze e si affiancherà il partner nei vostri svaghi, secondo l’oroscopo.

7° Toro: in questo momento ci sarà bisogno di cautela e di pazienza.

Un progetto potrebbe ancora richiedere tempo, probabilmente anche di qualche aiuto esterno. Il vostro essere decisamente schivi in questo momento potrebbe essere di intralcio a qualche amicizia, mentre secondo l’oroscopo i sentimenti potrebbero non essere contemplati in modo adeguato. Nel weekend preferirete la famiglia alle amicizie.

8° Capricorno: potreste non essere molto parsimoniosi in questa settimana, per di più in un periodo in cui sarà necessario risparmiare e probabilmente lavorare per ottenere qualche ricompensa in più. Secondo l’oroscopo, anche in amore ci sarà un po’ di freddezza, ma nel complesso ci sarà una relativa collaborazione e una maggiore attenzione alle amicizie e al loro modo di porsi.

Routine per Sagittario

9° Sagittario: avrete una routine abbastanza ordinaria, che non prevede degli scossoni significativi sul lavoro e che potrebbe dare qualche piccola novità. Con gli affetti ci sarà una distensione maggiormente creativa e che potrebbe anche portare a qualche riappacificazione con un persona in famiglia in particolare. Sul lavoro invece potreste avere qualche diverbio importante su un progetto in particolare.

10° Pesci: nel corso di questa settimana dovreste necessariamente fermarvi a riflettere sulle eventuali scelte future sia in ambito professionale che in quello legato essenzialmente alla sfera dei sentimenti. Nel frattempo dovreste anche concentrarvi sul lavoro, che si rivelerà molto più arduo del previsto ma anche pregno di più responsabilità rispetto a prima.

Dovreste essere molto più decisi in famiglia, perché nel weekend si preannuncia qualche piccola schermaglia.

11° Ariete: sarete molto irritabili a causa di un forte nervosismo. Lo stress purtroppo potrebbe farvi sentire più stanchi del solito e meno produttivi sul piano lavorativo. Se nella prima parte della settimana ci potrebbero essere dei segnali di distensione, nel weekend potrebbero subentrare molto nervosismo e una forte tendenza ad essere schivi.

12° Vergine: vi sentirete molto sottotono secondo l’oroscopo, e abbastanza taciturni. Tenderete ad isolarvi anche per il lavoro, difatti supporterete poco la squadra di lavoro rimanendo sotto un basso profilo. In amore purtroppo emergeranno delle gelosie per le quali sarà necessario un chiarimento che però per il momento potrebbe non arrivare molto presto.