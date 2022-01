Per il fine settimana di sabato 15 e di domenica 16 gennaio 2022, l’Oroscopo si presenterà con un Toro molto sereno, in vetta alla classifica. I segni di fuoco, fra cui il Leone, occuperanno delle posizioni di rilievo, mentre il Capricorno purtroppo sarà in ribasso a causa dell’umore. Rialzo per la Bilancia.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del weekend.

L’oroscopo del fine settimana: relax per Toro

1° Toro: finalmente potrete godervi una meritata pausa dalle faccende lavorative, divertirvi e svagarvi anche semplicemente guardandovi una serie o facendo qualcosa che vi faccia realmente staccare la spina.

Con gli affetti avrete davvero una sintonia eccezionale e una straordinaria disponibilità gli uni con gli altri.

2° Acquario: eccezionalmente alle prime posizioni della classifica dell’oroscopo, il vostro segno vivrà una fase di libertà molto agognata negli ultimi tempi. Chiuderete una porta che probabilmente vi è stata molto irritante ultimamente per poter aprire un portone carico di importanti novità.

3° Cancro: sul lavoro finalmente potrete dire di andare a gonfie vele, di avere molti assi nella manica per poter dare un assetto molto più favorevole alle vostre finanze e di essere anche più tranquilli con la vostra mente. Continuate così.

4° Leone: concluderete la settimana con tante energie che potrete facilmente utilizzare per un progetto molto importante, dando finalmente voce alla vostra ambizione che potrebbe vedervi in una posizione lavorativa ben più importante di quella attuale.

Con gli affetti ci sarà maggior dialogo e intesa.

Guadagni per Sagittario

5° Sagittario: i guadagni arriveranno in questo weekend, nonostante probabilmente si siano fatti attendere parecchio. Ci saranno anche delle novità per quel che riguarda le amicizie, probabilmente non più affini come una volta. Sarà tempo di tagliare i rami secchi.

6° Ariete: avrete una decisione importante da prendere in merito al vostro futuro, secondo l’oroscopo, dunque dovrete fare in modo che le emozioni non intacchino la vostra razionalità. L’amore al momento sarà stabile, ma senza delle reali evoluzioni che possano scombussolare i vostri piani.

7° Scorpione: subentrerà una fase che smorzerà almeno in parte il periodo di stallo di questa settimana abbastanza difficile.

Avrete un po’ di creatività da mettere a disposizione sia della vostra squadra di lavoro che all’interno del contesto familiare, secondo l’oroscopo.

8° Vergine: purtroppo in questo weekend sarà previsto un piccolo sacrificio da parte vostra per poter avere delle giornate future più serene. Fare un po’ di attività fisica riuscirà ad incrementare al meglio le vostre energie, nonostante ci sia un po’ di stanchezza fisica alla base.

Bilancia stanco

9° Bilancia: vi sentirete più stanchi che mai, e forse fare una pausa soltanto dall’ambiente lavorativo potrebbe non bastare. Sicuramente avrete molto per cui staccare la spina anche con quelle amicizie che vi hanno irritato parecchio negli ultimi tempi.

10° Pesci: remare contro certe questioni richiederà del tempo che probabilmente non avete e degli sforzi che purtroppo non potrete fare per il momento. Pensare di più alle questioni burocratiche e familiari vi metterà in una posizione migliore rispetto a quella attuale.

11° Gemelli: potreste essere molto taciturni in questo fine settimana, sia sul lavoro che all’interno della cerchia amicale. Sicuramente avrete anche una domenica che vi sembrerà sempre più sottotono rispetto alle altre giornate, secondo l’oroscopo.

12° Capricorno: sarete molto arrabbiati a causa di qualche divergenza di opinioni all’interno del contesto professionale, perciò dovreste assolutamente fare in modo che le vicende di stampo lavorativo non siano controproducenti per il vostro umore, già messo a dura prova per fattori esterni.