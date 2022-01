Per la settimana dal 10 al 16 gennaio 2022, l’Oroscopo prevede l’Ariete in una posizione più che favorevole, e per esteso i segni di fuoco. Marte donerà una grande carica ai nati sotto il segno del Leone, mentre la fortuna toccherà anche il segno del Sagittario, soprattutto sul piano amoroso.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

L’oroscopo settimanale: Leone in testa

1° Leone: sicuramente questa settimana secondo l’oroscopo potrebbe essere portatrice di rinnovamenti, di fascino e di quel buon sentimentalismo che potrebbe essere produttivo per la vostra relazione di stampo amoroso.

Finalmente avrete anche tutte le energie che vi occorrono per potervi dividere fra casa e lavoro, secondo l’oroscopo.

2° Toro: sicuramente i cambiamenti attuali arriveranno a significare molto per voi, soprattutto se fanno parte di un piano di svolta che potrebbe rivoluzionare in meglio il vostro lavoro. Secondo l’oroscopo in amore si riverseranno tanti buoni sentimenti sia nella coppia che in famiglia, facendovi recepire anche più sintonia e voglia di condivisione.

3° Ariete: questa settimana si presenterà in modo molto florido per i sentimenti, ma lo sarà ancora di più per quel che concerne la parte professionale. Avrete dalla vostra parte la grande fortuna di Giove e la piccola fortuna di Venere, con una grande energia supportata da Marte.

Con il partner vivrete un periodo di forte passionalità ma anche di decisioni importanti, secondo l’oroscopo.

4° Sagittario: sicuramente avrete una vivacità molto produttiva in amore e una straordinaria capacità di rinnovamento all’interno della coppia. Anche gli affari saranno particolarmente fortunati, dunque osare e agire anche in situazioni che potrebbero essere controproducenti a prima vista ma che si potrebbero rivelare molto remunerative dal punto di vista dei guadagni.

Scorpione in famiglia

5° Acquario: avrete dalla vostra parte la fortuna di Giove, dunque ci saranno delle svolte per quanto riguarda i sentimenti ma anche qualche occasione di stampo lavorativo sarà a vostra completa disposizione. Dovrete però fare qualche scelta che potrebbe condizionare le vostre amicizie, o comunque l’opinione che avete di loro, secondo l’oroscopo.

6° Scorpione: il periodo che affronterete in questa settimana sarà da trascorrere in famiglia, probabilmente lontani da qualche incarico di troppo ma anche vicini a qualche problematica di casa che dovrete risolvere. Nella coppia avrete un atteggiamento molto annoiati entrambi, ma nel complesso la situazione amorosa sarà stabile e senza scaramucce significative.

7° Cancro: se da una parte potreste avere a che fare con situazioni che probabilmente vi daranno parecchie delusioni sotto il profilo amicale, dall’altra dovreste aprire una prospettiva tutta personale per poter crescere sia personalmente che professionalmente. Evitate troppe emozioni in questo momento, perché secondo l’oroscopo dovreste favorire la concentrazione per incrementare le vostre finanze.

8° Pesci: avrete qualche piccola sensazione di stallo nella vostra vita e che avrete voglia di cambiare. Vi sentite letteralmente presi in una morsa dalla quale adesso vorreste solo scrollarvi di dosso. Nel corso della settimana riuscirete a dare voce a queste situazioni che vi tenete dentro con il partner. Sul lavoro un po’ di collaborazione in più da parte vostra potrebbe dare qualche esito positivo per tutta la squadra professionale.

Ostacoli per Gemelli

9° Gemelli: avrete una settimana in cui ci saranno ostacoli e probabilmente anche delle incomprensioni molto forti e significative con gli affetti, però avrete i nervi saldi necessari per poter andare oltre, sentendovi sempre più propensi per una riappacificazione significativa.

Evitate di essere severi con la cerchia dei colleghi, perché secondo l’oroscopo non favorirà il dialogo sul lavoro e dunque nemmeno la collaborazione.

10° Bilancia: dovrete far fronte a delle tensioni che saranno sempre più difficili da affrontare man mano che trascorreranno le giornate, dunque avviate un periodo di riflessioni che possa fungere da “consigliere”. Avrete anche della stanchezza che purtroppo potrebbe permettervi poco dinamismo sia nel fisico che nella mente.

11° Vergine: dovrete assolutamente vedere quali carte avete per l’amore, e le motivazioni che vi spingono ad essere sempre meno affiatati nella coppia. Probabilmente le troppe incomprensioni vi hanno infastiditi e fatti sentire esclusi, secondo l’oroscopo, quindi fate in modo da prendere una decisione più consona a voi stessi.

Gli affari sul lavoro necessitano di qualche sacrificio in più.

12° Capricorno: siete irritati in modo molto forte, dunque anche una semplice considerazione potrebbe essere motivo di nervosismo da parte vostra. Prendere una posizione in questo momento vi darà occasione di fare la vostra parte, ma anche di entrare in aperto contrasto con qualcuno. Nel weekend probabilmente preferirete stare da soli e anche lavorare in solitaria per evitare ulteriori litigi.