Per il fine settimana dell’8 e del 9 gennaio 2022, l’Oroscopo prevede un balzo per il segno della Vergine e per esteso dei segni di terra, che saranno in positivo nonostante non siano tutti alle prime posizioni. Al contrario, i segni di acqua scivoleranno tutti alle ultime posizioni.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del weekend.

L’oroscopo del weekend: Ariete comunicativo

1° Vergine: questo sarà un fine settimana perfetto per il relax, per il divertimento, anche a casa, per poter fare qualcosa che avete sempre rimandato fino a questo momento.

Avrete degli sviluppi significativi su un progetto che state attendendo da tempo, secondo l’oroscopo.

2° Leone: si farà largo un periodo di romanticismo e di una prospettiva molto più affiatata anche dal punto di vista passionale. Secondo l’oroscopo potrebbero arrivare delle belle notizie per quel che riguarda un progetto che è in procinto di concludersi.

3° Toro: il weekend si prospetta molto intenso dal punto di vista passionale e romantico, mentre con il lavoro ci sarà un vento che vi spingerà molto più in avanti rispetto a quel che avevate previsto in precedenza. Ottime le chance dal punto di vista amicale.

4° Ariete: la comunicazione ottimale sarà la chiave per il proseguimento della vostra storia d’amore, mentre riaffioreranno belle amicizie del passato che sicuramente potrebbero pensare di riallacciare con voi per poter proseguire insieme il percorso di vita.

Amicizie per Gemelli

5° Gemelli: riuscirete a circondarvi di amicizie sincere che non prevedono molte esigenze da parte vostra. Essere attivi sia sul lavoro che in famiglia vi darà una bella scarica di adrenalina che potrebbe significare molto anche sul profilo pratico, sviluppandolo ulteriormente.

6° Capricorno: se il sabato si verificheranno belle novità sul piano amoroso, l’oroscopo prevede per la giornata di domenica qualche piccolo impegno in più che potrebbe portarvi via molto tempo libero.

Dovreste cercare di concludere qualche affare prima che sopraggiunga la prossima settimana.

7° Scorpione: secondo l’oroscopo potrebbero verificarsi delle incomprensioni all’interno della cerchia di stampo lavorativo, o di qualche problema che purtroppo potrebbe verificarsi in casa. Fate del vostro meglio per avere la serata di domenica libera da qualche impegno che potrebbe darvi qualche noia in più.

8° Acquario: un imprevisto potrebbe essere di intralcio alla vostra situazione professionale in ascesa, per cui ci sarà bisogno di tanta pazienza e di un pizzico di fortuna. A tal proposito, ci saranno anche delle ripercussioni inaspettatamente positive sul piano finanziario.

Sacrifici per Cancro

9° Cancro: per il momento fare qualche sacrificio potrebbe essere necessario per il conseguimento dei vostri obiettivi lavorativi. Secondo l’oroscopo il piano amoroso per adesso non godrà di molta attenzione da parte vostra, ci saranno momenti migliori con il partner.

10° Sagittario: sicuramente ci sarà qualche problematica a livello familiare che dovrete risolvere il prima possibile, mentre non ci sarà molta possibilità per un progetto che probabilmente non andrà in porto per cause di forza maggiore.

Secondo l’oroscopo dovreste pazientare qualche giorno prima di vedere qualche risultato.

11° Bilancia: questo weekend sarà dedicato alla riflessione e ad una costante misurazione del vostro tempo. Dedicare le ore libere a qualcuno che voglia realmente esservi amico vi darà modo di rifarvi anche con voi stessi, maturando ulteriormente, secondo l’oroscopo.

12° Pesci: questo fine settimana potrebbe essere molto lento, e voi vi sentirete sempre più in affanno per una questione che andrà al di là del semplice lavoro. Scoraggiarvi potrebbe essere controproducente e probabilmente portare a sentimenti “nostalgici”.