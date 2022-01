Per la giornata di domani, martedì 1° febbraio 2022, l’Oroscopo prevede un rialzo per il segno del Toro, mentre per il segno dello Scorpione e per il segno del Sagittario ci saranno ancora momenti piuttosto ''delicati''. Il segno della Bilancia potrebbe apparire piuttosto stressato.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Toro attivo

1° Toro: avrete una grinta fuori dal comune, in grado di sbaragliare tutti gli ostacoli che si contrappongono fra voi e gli obiettivi che vi siete prefissati, riuscendo perfettamente nell’impresa.

Nel pomeriggio potrete interamente dedicarvi al relax e magari anche allo shopping.

2° Pesci: rialzo eccezionale per il vostro segno. Le questioni burocratiche potrebbero essere risolte in men che non si dica, e l’impegno potrebbe essere ripagato proprio come vorreste. Potreste anche fare un piccolo strappo alla regola con un po’ di shopping o con un passatempo che amate.

3° Capricorno: in famiglia si respirerà un’armonia che potrebbe fare la differenza, soprattutto se state uscendo da una situazione tutt’altro che facile e che vi ha messo alla prova in quanto nucleo familiare. Secondo l’oroscopo ripartirete alla grande sul lavoro.

4° Gemelli: nella vostra relazione di stampo amoroso si creeranno i presupposti per evolvere e crescere, sia come individui che come coppia.

Sicuramente ci saranno novità che potrebbero scaldarvi il cuore e ridare una marcia in più agli affetti, secondo l’oroscopo.

Acquario vivace

5° Acquario: avrete una vivacità che potrebbe essere di grande aiuto all’umore della vostra squadra di lavoro, ma non lasciate che questa vi faccia procrastinare su alcuni progetti che vorreste realizzati nel minor tempo possibile.

Siate diligenti.

6° Cancro: riuscirete ad essere in questa posizione nella classifica dell’oroscopo grazie al vostro buonumore. Sul lavoro ce la metterete tutta anche per le persone che vi circondano e che non hanno smesso di sorprendervi, secondo l’oroscopo.

7° Leone: ci potrebbero essere delle lievi divergenze con qualcuno all’interno della vostra famiglia di origine che vi spingeranno ad essere meno disposti a sopportare determinate condizioni.

Probabilmente in serata ci saranno tensioni che si allenteranno.

8° Bilancia: anche se non di troppo, lo stress potrebbe cominciare a mettervi alla prova. Però calibrare bene le tempistiche lavorative per ritagliarvi del tempo potrebbe essere un’ottima soluzione anche per trascorrere più tempo in famiglia.

Ariete irritato

9° Ariete: purtroppo ci saranno delle divergenze con la vostra squadra che potrebbero essere controproducenti per la vostra carriera o comunque deleteri per alcuni progetti in essere. In amore invece potreste avere una stabilità relativa che vi regalerà molta serenità.

10° Vergine: potreste essere facilmente preda dell’ansia se avrete a che fare con qualche situazione che vi ha spinti a lungo a meditare o a prepararvi in modo adeguato.

Per il lavoro dovrete fare attenzione a qualche piccolo dettaglio che farà la differenza.

11° Scorpione: l’atmosfera di serenità potrebbe spezzarsi a causa di qualche responsabilità di cui dovrete necessariamente prendervi carico. Le vicende amorose o quelle amicali potrebbero conoscere una battuta d’arresto piuttosto prolungata.

12° Sagittario: l’entusiasmo in amore potrebbe scemare presto, probabilmente con qualche punta di dubbio che si insinuerà all’interno della vostra relazione di stampo sentimentale. Andrà meglio sul piano familiare e affettivo in generale, anche con le amicizie.