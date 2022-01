L'oroscopo della giornata di martedì 1° febbraio vedrà un Leone affidabile sul posto di lavoro, ma un po' meno in amore, mentre Cancro dovrà imparare a essere meno impulsivo e un po' più riconoscente. Pesci potrebbe assumersi qualche rischio calcolato al lavoro, mentre Scorpione non dovrà dare nulla per scontato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 1° febbraio.

Previsioni oroscopo martedì 1° febbraio 2022 segno per segno

Ariete: il nuovo mese inizierà discretamente bene per voi grazie a una buona Luna in sestile.

Dal punto di vista sentimentale sarete disposti a prendervi le vostre responsabilità, e questo farà di voi sicuramente una persona più matura. La persona che vi piace apprezzerà. Sul posto di lavoro sarà difficile raggiungere discrete soddisfazioni con questo cielo, per cui non abbiate aspettative troppo alte. In ogni caso però, non tornerete a casa sconfitti in questa giornata. Voto - 7️⃣

Toro: periodo leggermente in calo in amore secondo l'oroscopo di questo martedì. In generale però, la vostra relazione di coppia continuerà a essere più che discreta, l'importante sarà non fare passi falsi con questa Luna contraria. Se siete single assicuratevi che ciò che state facendo non possa dar fastidio a nessuno.

Sul posto di lavoro potrete dedicare un po’ di tempo in più a un progetto davvero importante per voi. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali sopra le aspettative in questa prima giornata del mese. La Luna in trigono porta serenità e armonia nel vostro rapporto, ciò nonostante non prendetevi comunque troppe libertà. Se siete single, la situazione al momento è favorevole, ma le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro, dunque prendete una decisione adesso.

Settore professionale nel complesso stabile, con risultati nella media, ma nulla di eccezionale. Voto - 8️⃣

Cancro: questo cielo continua a non darvi troppe libertà secondo l'oroscopo, e la cosa vi farà sentire quasi in gabbia. Tuttavia, in amore dovrete imparare a essere meno impulsivi e essere un po’ più riconoscenti, e apprezzare quanto di buono gli altri vogliono fare per voi.

Se siete single a volte i rapporti sociali potrebbero sembrarvi difficili da gestire, quasi come se fossero un peso. Nonostante le difficoltà, nel lavoro porterete avanti le vostre mansioni con un certo impegno, affidandovi a Giove per superare ogni ostacolo. Voto - 6️⃣

Leone: particolarmente affidabili sul posto di lavoro secondo l'oroscopo di questa giornata. Avrete le idee chiare su come agire, e con la giusta organizzazione non ci saranno imprevisti. Un po' impacciati invece per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in opposizione. Potreste non capire sempre le intenzioni del partner, e il risultato potrebbe essere un brutto litigio, che andrà risolto subito. Se siete single non mettetevi sempre sulla difensiva.

Voto - 7️⃣

Vergine: dolcissimi e pieni d'amore grazie a Venere in trigono, in questa giornata sarete in grado di regalare gioia e sorrisi in più al partner, soprattutto voi nati nella terza decade. I cuori solitari potrebbero scoprire di essere innamorati. Sul fronte professionale anche se state facendo un buon lavoro, non sottovalutate la presenza di Giove nel segno dei Pesci. Voto - 8️⃣

Bilancia: il mese di febbraio inizierà discretamente bene grazie alla Luna in trigono dal segno dell'Acquario. Per quanto riguarda i sentimenti sarete più ragionevoli nei confronti del partner, ma non aspettatevi un improvviso ritorno di fiamma. Se siete single ci troverete un po' di gusto in più a stare con i vostri amici.

Per quanto riguarda il lavoro invece sarà importante non uscire fuori dai binari. Se si tratta di progetti importanti e che richiederanno precisione, meglio non strafare. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale non eccezionale in ambito sentimentale considerato che la Luna sarà in quadratura. Anche se Venere sarà dalla vostra parte, sarà comunque importante non dare nulla per scontato, single oppure no. Molto bene invece in ambito lavorativo, dove con astri come Marte, e Mercurio e Giove favorevoli sarete in grado di mettere insieme buoni risultati. Voto - 8️⃣

Sagittario: prima giornata del mese convincente per voi nativi del segno. Con la Luna in sestile, non vi mancherà quella voglia di stare insieme alle persone che amate.

Ciò nonostante sarà comunque meglio non entrare in argomenti spinosi. Se siete single sarete più diligenti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il settore professionale se avrete a che fare con progetti dove vi sentite a vostro agio, non avete nulla da temere. Voto - 8️⃣

Capricorno: un'altra giornata eccellente secondo l'oroscopo, che vi permetterà di iniziare il mese sotto ogni più rosea aspettativa. Febbraio però è anche l'ultimo mese di magia e sorprese, e sarà importante sfruttarlo appieno, soprattutto in ambito lavorativo. Per quanto riguarda i sentimenti invece, vi sentirete piuttosto felici del vostro rapporto, e non potrete chiedere di meglio. Se siete single la stagione degli amori non è ancora finita.

Voto - 9️⃣

Acquario: vi sentirete liberi di fare quello che volete secondo l'oroscopo di martedì. Questa Luna in congiunzione vi aiuterà a gestire al meglio la vostra vita sentimentale, e, single oppure no, arriveranno delle soddisfazioni. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza sicuri delle vostre capacità, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Pesci: con un cielo così promettente, potreste anche decidere di assumervi qualche rischio in più sul fronte lavorativo. Attenzione soltanto a non spingervi troppo oltre. In ambito sentimentale Venere in sestile porterà passione e stabilità nel vostro rapporto, soprattutto per i nati nella terza decade. I single saranno piuttosto felici della vita che stanno facendo, e se dovesse arrivare anche l'amore ben venga. Voto - 8️⃣