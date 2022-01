Per la giornata di domani, lunedì 17 gennaio 2022, l’Oroscopo vede in cima alla classifica giornaliera i segni del Leone, Scorpione e della Bilancia. In basso, invece, si troveranno Capricorno e Pesci.

A seguire le previsioni dell’oroscopo e la classifica di domani per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: grinta per Leone

1° Leone: sarete dotati di tanta grinta sul lavoro e avrete un senso degli affari che supererà le vostre stesse aspettative. Darvi da fare in questo momento potrebbe costituire le basi per un trampolino di lancio alquanto significativo per la vostra carriera, dunque non esitate a fare progetti con la vostra squadra.

2° Scorpione: avrete delle ottime notizie sul piano finanziario, che potrebbero permettervi di fare un investimento con i fiocchi. Secondo l’oroscopo avrete anche la vostra fetta di soddisfazioni, che vi daranno molta più autostima e voglia di fare progetti rispetto al solito.

3° Bilancia: i cambiamenti che avvertirete nel corso della giornata di domani potrebbero essere ottimali e portarvi a grandi risultati sul lavoro. Con il partner potreste fare qualche progetto in due, che soddisferà la vostra voglia di stare insieme.

4° Sagittario: partirete decisamente con il piede giusto e con una complicità amorosa molto alta, che potrebbe durare abbastanza a lungo. Secondo l’oroscopo ci saranno anche degli svaghi, come qualche acquisto molto importante e significativo per il futuro.

Obiettivi per Acquario

5° Cancro: con la squadra professionale ci sarà maggiore intesa e sintonia per rincorrere i medesimi obiettivi. La serenità che ora la farà da padrone sarà presente anche all’interno del contesto familiare.

6° Acquario: avrete in mente tanti obiettivi che potrebbero fare la differenza per il proseguimento del vostro lavoro, mentre con gli affetti avrete una sintonia maggiore, che però non sfocerà in un sentimentalismo troppo melenso.

7° Ariete: non sarete al massimo della forma, ma riuscirete comunque a portare a termine eventuali progetti in essere, non senza attraversare un po’ di malcontento all’interno del contesto lavorativo. Ci potrebbero essere degli scossoni con la squadra professionale.

8° Toro: ora come ora ci saranno delle basi per poter osare un po’ di più sia nella vostra vita privata, che all’interno del contesto lavorativo, ma dovrete pazientare e riflettere sulle prossime mosse da prendere in merito a qualche decisione importante.

Malumore per Vergine

9° Gemelli: purtroppo la giornata di domani potrebbe darvi qualche notizia non proprio ottimale per il vostro umore, che potrebbe peggiorare progressivamente. Secondo l’oroscopo ci vorrà del relax in più per affrontare un pomeriggio pieno di sfide.

10° Vergine: sarete di malumore e ciò vi darà parecchia irritazione, soprattutto se qualcuno dovesse pensare di litigare con voi. Nel pomeriggio dovrà assolutamente prendere spazio il riposo, perché potreste stancarvi molto facilmente in queste giornate.

11° Capricorno: fare attenzione alle finanze, in quanto solo le prossime giornate potrebbe essere molto produttive. L'attesa dei guadagni potrebbe farsi sempre più lunga e meno tranquilla.

Rilassatevi in serata.

12° Pesci: per la giornata di domani potreste sentirvi molto stanchi fisicamente e appesantiti dalle scelte che avete preso recentemente. Al tempo stesso, però, vi preparerete per superare le difficoltà che adesso sembreranno accavallarsi le une sulle altre.