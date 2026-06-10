Nella settimana dal 15 al 21 giugno 2026 procedere con i propri obiettivi sarà molto più facile e interessante.

L'oroscopo prevede una rivincita per i segni di fuoco, in particolare l'Ariete. L'Acquario avrà dei guadagni inaspettati e una crescente fiducia negli altri.

La prima parte della classifica dell'oroscopo

1° Gemelli: l'oroscopo della settimana promette molto bene sul piano amoroso. Se siete single, gli incontri di questo periodo vi daranno più autostima e più possibilità di socializzare. Ma sarà l'ambito economico quello che avrà una vera e propria svolta.

Un nuovo lavoro più remunerativo e una promozione della vostra carriera costituiranno la realizzazione di molti desideri.

2° Ariete: passione alle stelle. Ciò che è rimasto a lungo inespresso ora vedrà la luce. Secondo quanto previsto dall'oroscopo, finalmente si risaneranno rapporti datati e sbocceranno nuovi amori.

Sul lavoro avrete una settimana molto fortunata, sfruttarla per poter incrementare i vostri risparmi sarà una mossa molto astuta.

3° Acquario: la stretta con cui questo mese di giugno è cominciato si allenterà nel corso di questa settimana. L'oroscopo infatti preannuncia una distensione decisamente efficace per la vostra mente ma soprattutto per il vostro corpo. Sul lavoro si percepirà più organizzazione e fiducia fra i colleghi.

I guadagni saliranno.

4° Sagittario: le opportunità finanziarie che saranno alla vostra portata ora vi permetteranno di fare passi importanti nella vostra vita personale, ma anche in quella di coppia.

La carriera professionale continuerà con la sua ascesa, dunque non lasciatevi distrarre troppo da faccende che potreste tranquillamente rimandare a data a destinarsi.

5° Bilancia: se agirete con tanta pazienza e allo stesso tempo tanta determinazione, gli obiettivi della settimana potrebbero essere alla vostra portata in men che non si dica. Le stelle faciliteranno anche il cammino della vostra storia d'amore, secondo l'oroscopo. Potreste organizzare qualcosa di romantico per ravvivare la passione.

6° Leone: il vostro atteggiamento nei confronti della famiglia migliorerà a vista d'occhio. La tenerezza che emergerà dai vostri gesti e dalle vostre parole sarà come miele, soprattutto per il partner.

La grinta sul lavoro sarà coinvolgente. Il lavoro di squadra sarà più produttivo di qualsiasi altra attività in solitaria. Finalmente il vostro conto sarà più pieno di denaro.

La seconda parte

7° Toro: pausa. Sarà il momento più delicato del mese per quel che riguarda l'ambito professionale. Staccare la spina e rivalutare alcuni progetti potrebbe essere una mossa molto saggia da parte vostra.

I sentimenti potrebbero far nascere un po' di serenità nella coppia. Se invece siete single, concentrerete le vostre energie su voi stessi, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

8° Pesci: secondo l'oroscopo, questo momento sarà molto impegnativo sul lavoro. Sarà ottimale agire con costanza e con quanta più calma possibile per avere dei risultati che possano essere determinanti per i guadagni. L'amore al momento non sarà la risposta alle vostre esigenze personali, anzi, per certi versi potrebbe ostacolare i vostri piani.

9° Cancro: sottotono. Avrete delle belle novità in famiglia, ma per quanto riguarda l'ambito strettamente personale la settimana procederà con un velo di nostalgia.

Affidatevi a qualcuno che riesca ad ascoltarvi e che sappia anche consigliarvi. Le energie sul lavoro saranno scarse, ma dovrete fronteggiare alcune sfide senza precedenti.

10° Scorpione: l'oroscopo suggerisce di non perdere la calma nei momenti più critici del lavoro.

Le difficoltà potrebbero essere all'ordine del giorno e difficilmente avrete degli aiuti su cui poter contare.

L'amore sarà fatto di alti e bassi, prestare attenzione alle parole e alle azioni della persona amata potrebbe migliorare sensibilmente la situazione complessiva.

11° Capricorno: il desiderio di emergere nella vostra carriera professionale potrebbe essere esaudito solamente in parte. L'oroscopo suggerisce di non fare troppi giri mentali e di rivalutare le vostre priorità. Prima fra tutte, le connessioni emotive con il partner, dal momento che state perdendo molte occasioni di stare insieme.

12° Vergine: purtroppo molte occasioni potrebbero sfuggirvi di mano in questa settimana. Ci saranno situazioni che vi remeranno contro e non ci sarà possibilità di cambiare la rotta. Secondo quanto previsto dall'oroscopo, la vostra relazione affettiva avrà bisogno di una vera e propria scrollata. Se siete single, sarà bene evitare di illudervi con le persone sbagliate.