Per la settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 gennaio 2022 l’Oroscopo si presenta con la costellazione del Capricorno che ospiterà nei suoi gradi i pianeti Mercurio, Marte e Venere, mentre il pianeta Giove sarà presente nella costellazione dei Pesci. Il segno dell’Acquario avrà il Sole nei propri gradi. Di seguito le previsioni dell’oroscopo per la settimana prossima.

L’oroscopo settimanale: Capricorno in testa

1° Capricorno: con molti dei pianeti nella vostra costellazione, avrete fortuna sia sul lavoro che per le questioni di stampo sentimentale.

Per la professione avrete a disposizione una situazione crescente di affari eccellenti e di collaborazione fra colleghi più che ottimale, mentre con il partner sarete finalmente pronti per fare un passo importante nella vostra relazione.

2° Toro: in quanto segno di terra come il Capricorno, riuscirete a beneficiare degli effetti favorevoli di Mercurio, favorendo la comunicazione sul lavoro, la risoluzione di alcune faccende burocratiche ma anche la scoperta di un nuovo amore, se siete single. Per le coppie sarà tempo di investimenti e di grandi progetti che faranno la differenza e vi porteranno sempre più passione e romanticismo. Le finanze conosceranno un periodo florido sul quale potrete contare a lungo.

3° Vergine: riuscirete a concludere un capitolo abbastanza difficile della vostra vita per aprirne uno che prevede essenzialmente delle novità in amore. Potreste fare un incontro che potrebbe cambiare radicalmente la vostra situazione sentimentale e rendervi molto più appagati e contenti sotto il profilo amoroso. Secondo l’oroscopo, i successi lavorativi saranno a portata di mano per gran parte delle giornate di questa settimana.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

4° Bilancia: avrete una ventata di rinnovamenti sia per quanto riguarda la vostra persona sia per quel che concerne l’ambito familiare e domestico. In amore si respirerà aria di nuovi incontri, di prospettive interessanti per la vostra storia d’amore, ma anche di nuove prese di consapevolezza che potrebbero portare la vostra relazione in altri campi, secondo l’oroscopo.

Progetti per Leone

5° Leone: avrete tanti progetti che sicuramente riuscirete a portare a termine entro la settimana, e che secondo l’oroscopo renderanno la vostra carriera molto più stabile e soddisfacente dal punto di vista finanziario. Le prospettive professionali infatti potrebbero incrementare anche la concretizzazione di qualche desiderio rimasto a lungo nel cassetto. Avrete un affetto considerevole da parte della famiglia e delle amicizie.

6° Ariete: avrete qualche giornata sottotono a causa di qualche progetto andato male o per questioni legate all’ambito emozionale. Ma queste situazioni negative potrebbero portarvi ad una riflessione più approfondita della vostra situazione complessiva.

In famiglia avrete una più solida relazione che varrà molto di più dell’armonia abbastanza vuota del campo amoroso, secondo l’oroscopo.

7° Acquario: riorganizzarvi nel corso di questa settimana significherà non solo essere sempre più preparati nel vostro settore, ma anche concentrarvi al massimo per poter dare nuova linfa al lavoro di squadra. In amore ci sarà una affiatamento che nel fine settimana potrebbe raggiungere livelli considerevolmente ottimali, secondo l’oroscopo. Regalatevi più riposo del solito.

8° Scorpione: anche se nella classifica dell’oroscopo sarete in una posizione non del tutto favorevole, l’armonia che sarà presente nell’ambiente domestico e amoroso riuscirà a sorvolare su alcune faccende spinose che riguarderanno il settore professionale.

Dedicare del tempo a voi stessi potrebbe essere di aiuto sia per il vostro fisico che per la vostra mente.

Pesci distratti

9° Cancro: prestare cautela alle parole a causa di un Mercurio non del tutto favorevole al vostro segno significherà salvare qualche relazione in extremis, sia che si tratti di una amicizia oppure della vostra relazione amorosa. Per il momento il lavoro presenterà un periodo fatto di stallo e probabilmente anche di qualche piccolo intoppo, anche se non sarà niente di grave per le finanze.

10° Gemelli: dovrete far fronte a delle responsabilità che con tutta probabilità vi faranno sentire a disagio, forse a causa di qualche diverbio recente con il partner o con la famiglia di origine.

Riuscirete ad essere decisamente più ‘lucidi’ nel weekend, quando i progetti riusciranno ad essere accantonati per cause di forza maggiore.

11° Pesci: dovrete prestare molta più attenzione a quello che farete nel corso della settimana, evitando distrazioni che potrebbero compromettere studio e lavoro. I sentimenti per il momento dovranno essere accantonati per situazioni più importanti per voi stessi. Anche se la stanchezza si farà sentire in momenti poco opportuni, non demordete per i traguardi che vorreste raggiungere prima del weekend.

12° Sagittario: avrete poche energie a vostra disposizione, dunque potreste non sentirvi esattamente in forma. Purtroppo questa condizione persisterà nel momento in cui dovrete far fronte a qualche responsabilità su un progetto. La collaborazione fra colleghi potrebbe non essere delle migliori, per cui lavorare in solitaria potrebbe essere una valida risposta agli incarichi che vi sono stati affidati.