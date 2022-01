L'ultima settimana del mese di gennaio è alle porte e la maggior parte dei segni zodiacali si sta preparando ad abbandonare il primo mese del nuovo anno con serenità. L'Oroscopo del periodo in questione prevede l'avvicinarsi di cambiamenti non proprio positivi per tutti, specialmente per quanto riguarda coloro nati sotto al segno dell'Ariete: incerti ed a volte sofferenti a causa delle varie situazioni che ruotano attorno alla loro figura. Di contro, chi è nato sotto al segno della Vergine non può fare altro se non accogliere a braccia aperte l'arrivo di quella che si prospetta essere una settimana fortunata e ricca di emozioni.

A seguire ci sono il Sagittario ed il Capricorno: due segni zodiacali che avranno finalmente la possibilità di rilassarsi e godersi le prossime giornate nel migliore dei modi.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - le anticipazioni dell'oroscopo non sembrano preannunciare nulla di buono per coloro nati sotto al segno zodiacale in questione. A causa di alcuni battibecchi e delle varie situazioni che ruoteranno attorno alla figura dell'Ariete, chi gode della sua influenza potrebbe ritrovarsi di fronte ad una settimana leggermente sottotono. Qualcuno potrebbe riuscire a tirare un po' su il morale di questo segno, alleggerendo un po' il carico di tensione.

Toro - Mercurio fornirà le giuste influenze per riuscire a portare a compimento un lavoro iniziato in precedenza, trovando finalmente la soluzione ad un problema che da tempo assilla la mente del Toro. Buone notizie, quindi, potrebbero sopraggiungere nel corso delle prossime giornate, mantenendo alto l'umore di coloro nati sotto al segno zodiacale in questione.

Circondarsi solo di persone fidate, allontanando gli approfittatori, non è di certo sbagliato.

Gemelli - l'oroscopo dell'ultima settimana di gennaio non può che far concludere il mese in questione nel migliore dei modi. Dopo alcuni momenti di alti e bassi in cui qualche discussione è riuscita a far tentennare il segno zodiacale in questione, le previsioni non potevano far altro se non migliorare.

Un sospiro di sollievo potrà essere tirato già dalla giornata di lunedì, quando la fortuna inizierà a bagnare le labbra dei Gemelli.

Cancro - con Venere in opposizione, neanche il Cancro e la sua tenacia sono in grado di apportare migliorie alle prossime giornate. I livelli di stress potrebbero innalzarsi in maniera forse un po' troppo repentina, spingendo il segno zodiacale in questione a chiudersi in sé per evitare di rovinare le giornate delle persone amate. "Sfortunatamente", però, chi nutre un sentimento sincero non può far finta di nulla e lo stesso Cancro potrebbe ritrovarsi tra le braccia di qualcuno con cui poter condividere i propri momenti di sfogo.

Leone - finalmente, anche per il segno del Leone sembrerebbe sorgere un po' di sole.

La fortuna, secondo quanto previsto dall'oroscopo, potrebbe sopraggiungere nel corso della prossima settimana portando serenità con l'avvicinarsi di mercoledì. I primi due giorni del nuovo periodo potrebbero non essere così fortunati come sperato, ma con l'avvicinarsi del weekend si potrebbe avere l'opportunità di incontrare la persona giusta (sia in amore che in ambito lavorativo).

Vergine - come già anticipato, coloro nati sotto al segno zodiacale in questione avranno finalmente la possibilità di godersi al meglio le giornate che si presenteranno lungo il cammino. La gioia, la serenità ed i vari sentimenti di positività potranno essere condivisi con le persone amate e si potranno indire piccoli festeggiamenti per immortalare eventuali successi e conquiste.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - sfortunatamente per il segno zodiacale in questione, con l'avvicinarsi di lunedì, Marte e Mercurio potrebbero non essere più disponibili come prima. A causa dell'allontanamento degli astri appena citati, la nuova settimana di gennaio potrebbe iniziare con qualche nota di stress e nervosismo, almeno fino alla giornata di giovedì dove, in vista del weekend, la posizione ottimale della Luna porterà sollievo e serenità.

Scorpione - l'oroscopo della nuova ed ultima settimana di gennaio non poteva preannunciare nulla di diverso. Coloro nati sotto al segno dello Scorpione riusciranno finalmente a farsi notare, lasciando il segno nelle varie persone che incontreranno e saltando all'attenzione dei vari datori di lavoro.

Persone interessanti potrebbero presentarsi lungo il cammino, ma starà al segno zodiacale in questione riuscire ad avvicinarle.

Sagittario - come già anticipato, il periodo in questione sembra essere tra i migliori del mese per i nativi del Sagittario. La fortuna potrebbe finalmente abbracciare il segno zodiacale in questione, portando miglioramenti nel corso delle prossime giornate. Attenzione alle persone che si presenteranno lungo il cammino: dietro ai vari volti che si incontreranno potrebbero nascondersi opportunità che non dovranno assolutamente essere lasciate al caso.

Capricorno - anche per il segno del Capricorno, secondo le anticipazioni dell'oroscopo, l'ultima settimana di gennaio potrebbe risultare tra le migliori dell'intero mese.

Lasciarsi alle spalle alcune situazioni poco piacevoli non sarà complicato e grazie alla vicinanza della famiglia e delle persone amate si avrà finalmente la possibilità di iniziare un nuovo viaggio con il sorriso sulle labbra. Durante questo periodo, la stanchezza e la solitudine verranno raramente avvertite, soprattutto per chi avrà la possibilità di stare accanto ai propri cari.

Acquario - la fortuna potrebbe non accompagnare il segno dell'Acquario per tutta la durata della settimana. Mercurio abbandonerà i nativi del segno zodiacale in questione già dalla giornata di mercoledì, lasciandoli in balia delle onde. Chi ha avuto la possibilità di realizzarsi e di imparare a nuotare, metaforicamente parlando, riuscirà a stare a galla tra le varie situazioni, mentre chi è stato abituato a stare in mezzo a persone che porgevano rimedio agli sbagli altrui potrebbe ritrovarsi sommerso nello stress e nel nervosismo.

Pesci - secondo quanto previsto dall'oroscopo della prossima settimana, coloro nati sotto al segno dei Pesci avranno tutte le carte in regola per raggiungere il successo. Riuscire a portare a termine i vari lavori iniziati non sarà un problema, così come potrebbe non esserlo trovare la persona giusta fra tutte. L'amore, come la fortuna, avvolgeranno calorosamente le prossime giornate.