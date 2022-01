Nuova giornata per i segni zodiacali. Scopriamo con me andrà l'inizio del weekend a livello sentimentale, lavorativo e salutare per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci. Ecco l'Oroscopo di sabato 22 gennaio 2022.

Ariete: in campo sentimentale potrete vivere un momento di interesse per delle persone che vi circondano. Cercate di evitare polemiche con il partner, soprattutto se la relazione va avanti da tempo. In ambito lavorativo siete pronti a fare delle scelte.

Toro: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di sabato 22 gennaio sarà caratterizzata da tensioni d'amore, attenzione ad alcune parole utilizzate.

In ambito professionale Giove e Saturno dissonante, possibili squilibri.

Gemelli: in amore questa giornata vi vedrà alle prese con alcune problematiche, in particolare se la vostra relazione è nata da poco tempo. In ambito lavorativo alcuni progetti potrebbero avere dei rallentamenti e questo potrebbe innervosirvi.

Cancro: per il quarto segno zodiacale il periodo vede soluzioni in ambito amoroso, attenzione ad alcune questioni che possono riguardare l'equilibrio familiare. Nel lavoro siete in cerca di soluzioni, me l'energia non manca.

Leone: in ambito professionale sono favorite le nuove collaborazioni. Per quel che riguarda il lato amoroso la situazione migliora rispetto alle settimane precedenti, vi sentite più vitali e pronti a fare passi avanti.

Vergine: in amore momento che vi vede impegnati a valutare nuove relazioni, non manca però agitazione. In ambito lavorativo potrete fare progetti importanti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: possibili successi sentimentali in questo periodo, cercate di non perdere le occasioni. Nel lavoro cercate di gestire al meglio le situazioni di carattere economico.

Scorpione: momento di recupero, in particolare in campo salutare. Nel lavoro possibili dubbi, dovrete fermarvi a riflettere per capire quale strada prendere. In amore vi sentite più forti.

Sagittario: a inizio weekend potrebbero esserci delle buone intuizioni, fatevi avanti in ambito professionale. In amore potrete fare delle scelte importanti per la vostra relazione.

Capricorno: in ambito amoroso c'è meno agitazione rispetto le settimane precedenti, vi sentite più stabili. Nel lavoro sarà meglio fare dei passi avanti, vi sentite comunque giù di tono.

Acquario: avete voglia di rimettervi in gioco in ambito professionale. Con Venere vicino al vostro segno presto ci saranno novità in ambito sentimentale.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata di sabato 22 gennaio sarà caratterizzata dalla Luna in opposizione, evitate scontri d'amore. Nel lavoro potrebbero esserci delle occasioni.