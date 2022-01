Si conclude il weekend per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andrà la giornata di domenica 16 gennaio sul piano astrologico. Di seguito le stelle e l'Oroscopo per tutti, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata vi sentite sottotono, cercate di gestire con meno agitazione il rapporto con il partner. Se ci sono state delle problematiche di coppia nell'ultimo periodo, sarà meglio non discuterne oggi. In ambito professionale siate prudenti.

Toro: la giornata di domenica 16 gennaio sarà caratterizzata da conflitti amorosi.

Cercate di gestire il vostro nervosismo. Nel lavoro non manca energia, guardate al futuro.

Gemelli: in ambito lavorativo la giornata sarà caratterizzata da possibili problematiche, che sarete però in grado di risolvere nei prossimi giorni. Nell'amore alcune situazioni possono rivelarsi davvero molto importanti.

Cancro: momento di recupero in particolare a livello salutare. Nel lavoro potrete pensare a nuove strade da affrontare. In amore con la luna nel segno non mancheranno delle belle emozioni da vivere con il partner.

Leone: sarebbe meglio cercare dei momenti per voi stessi, anche per riposare di più. Nel lavoro andate incontro a situazioni che vi metteranno alla prova. In ambito sentimentale sarete chiamati a fare delle scelte, attenzione ad alcune problematiche in particolare nelle coppie che stanno insieme da molto tempo.

Vergine: vi sentite meno nervosi delle giornate precedenti, la Luna non è più contraria e potrete vivere un momento di ripresa sentimentale. Per quel che riguarda il lavoro potrete ottenere buoni risultati in questa giornata.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: momento di stress per voi, dovrete cercare di risolvere alcune polemiche sorte in ambito sentimentale.

Qualcuno non capisce il vostro punto di vista e questo vi crea stress. Nel lavoro sono in arrivo dei nuovi incarichi.

Scorpione: cercate di badare al lato economico e di affrontare le nuove situazioni con maggior coraggio. In amore riuscirete a vivere delle belle emozioni, anche single potrebbero fare incontri.

Sagittario: nella giornata di domenica 16 gennaio potreste dover affrontare delle discussioni in ambito lavorativo riguardanti alcune trattative rimaste in sospeso.

In amore non mancherà energia.

Capricorno: questa domenica nasce con la Luna in opposizione, attenzione alle discussioni d'amore. Nel lavoro momento di confusione, dovrete cercare di riorganizzare i progetti e creare il giusto equilibrio.

Acquario: giornata interessante per i sentimenti, con il Sole nel segno. Nel lavoro potrete risolvere delle questioni che vi disturbano.

Pesci: Luna favorevole in questa giornata, potrete fare nuovi progetti sia in ambito lavorativo, dove non mancano le buone idee.