L'oroscopo di lunedì 17 gennaio 2022 mette sotto analisi i settori della vita relativi ad amore e lavoro. Punto di interesse generale, in questa sede, è l'Astrologia applicata agli ultimi sei simboli dello zodiaco. In primissimo piano questo inizio settimana la presenza di una meravigliosa Luna piena in Cancro.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 17 gennaio su sentimenti e attività lavorative per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 17 gennaio

Bilancia: ★★★. Con la complicità di Luna e nettuno, la giornata è un po' movimentata.

Ottimismo e allegria lasceranno spazio a riflessione e organizzazione, questo lunedì vostri migliori compagni d’avventura. Unite l’utile al dilettevole girovagando in ambienti diversi dal solito a caccia di idee e opportunità. Al lavoro, nuove apparecchiature tecnologiche o normative appena introdotte richiedono da parte vostra elasticità mentale e spirito d’adattamento. In alcuni momenti non siete disposti ad accontentarvi: puntate al massimo, ma se il massimo non c’è, meglio niente...

Scorpione: ★★★★★. Il prossimo lunedì si preannuncia favoloso in campo sentimentale per la maggior parte di voi. In amore, dunque, campo libero alle novità: la Luna nel segno del Cancro, in ottimo trigono a Nettuno, porterà repentini cambiamenti di scena nella vostra vita sentimentale, rendendo la giornata eccitante e piacevole.

Single, guardatevi bene intorno, c’è qualcuno che si è completamente invaghito di voi, fateci un pensierino. Nella professione, si affacceranno delle prospettive di crescita, tenete duro e otterrete quello che vi meritate.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 17 gennaio mette in primo piano il settore sentimenti, con l'amore pronto ad andare a gonfie vele.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In coppia vi attende una giornata magnifica, a patto di non cadere in fallo su quelle cose che conoscete bene. Single, vi porrete tante domande, soprattutto su cosa vorreste davvero dalla vita: forse ancora non avete deciso, per questo le previsioni del giorno invitano a riflettere: con calma. Poche le occasioni d’avventura: favoriti i più giovani.

Nel lavoro, non lasciatevi influenzare da nessuno e non fatevi trascinare in imprese dai contorni incerti.

Oroscopo e stelle del giorno 17 gennaio

Capricorno: ★★★★. Lunedì dì sarà discreto, buono quanto basta per la maggior parte di voi. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, una sufficiente armonia consentirà al vostro rapporto di coppia di godere di momenti abbastanza vivaci: un erotismo dolce e disinibito, unito ad una maggiore disponibilità reciproca, potrebbe regalare piccanti novità a più di qualcuno. Frenate la tendenza all'esagerazione e tutto andrà liscio. Single, riceverete piacevoli conferme da qualcuno che tenevate sott'occhio da un po': sicuramente avete già colpito nel segno, complimenti!

Acquario: ★★★★. Lunedì giornata quasi perfetta in molti comparti, ovviamente da prendere non in modo spensierato, sia chiaro. Secondo le previsioni, per quanto riguarda l'amore, fate pure delle lunghe passeggiate, magari ascoltando della buona musica insieme a chi vi ama. Trascorrerete così momenti di autentico relax: garantito il buon umore. A voi ancora in stato singolo, invece, il fiuto per l'amore oggi sarà impeccabile: riuscirete a trovare, forse, quella bella persona che cercate da tanto. Nel lavoro, i vostri superiori vi affideranno compiti impegnativi, quindi, preparatevi a portarli a termine senza farvi problemi.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 17 gennaio indica una giornata all'insegna della positività ad ogni livello.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, gli astri sono pronti a dare una benefica sferzata alla vita di coppia. La sfera affettiva potrà registrare, quindi, momenti molto appaganti regalandovi gioie del tutto inaspettate. Single, il vostro cuore probabilmente ha già iniziato o inizierà a battere per una persona vicina a voi: datevi da fare nel cercare di mettere i puntini sui vostri reali sentimenti. Nel lavoro invece, vi sentirete più attivi e vitali grazie all'atteggiamento positivo che riuscirete ad avere.

Classifica oroscopo del 17 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 17 gennaio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno.

Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Ad essere analizzato è il primo giorno della terza settimana di gennaio, impostato sull'intera corolla zodiacale.

Le stelline di lunedì 17 gennaio:

1° posto - Top del giorno: Sagittario;

2° posto - ★★★★★: Cancro, Leone, Scorpione, Pesci;

3° posto - ★★★★: Ariete, Toro, Vergine, Capricorno, Acquario;

4° posto - ★★★: Bilancia;

5° posto - ★★: Gemelli.

La scala con le stelle quotidiane pone in primissimo piano il Sagittario, in questo frangente considerato al primo posto. In seconda posizione troviamo invece quattro segni, tutti alla pari con cinque stelline indicanti l'ottimo periodo in amore e nel lavoro. Affollatissima la parte centrale della classifica, con ben cinque segni a pari merito. Postazioni di cosa assegnate a Bilancia e Gemelli.