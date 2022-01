L'oroscopo di domenica 2 gennaio ha in serbo tante sorprese e novità per i 12 segni zodiacali. Alcuni continueranno a essere travolti dallo spirito delle feste, mentre altri decideranno di iniziare a progettare la settimana in arrivo.

Nel dettaglio, il Leone, lo Scorpione e il Sagittario saranno pronti a cambiare le proprie abitudini, mentre i Gemelli e la Vergine daranno poca confidenza agli sconosciuti. La Bilancia e i Pesci contageranno tutti con la loro fantasia e il Toro avrà qualche problema nel rapporto di coppia. Infine, il Cancro e l'Acquario proveranno ad aumentare la loro autostima.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 2 gennaio.

Oroscopo di domenica 2 gennaio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vivrete la giornata di domani in modo sereno. Non sarete disposti ad abbandonare la serenità di questi giorni e proverete a prolungare questa sensazione. Sarete lieti di trascorrere del tempo in compagnia degli amici e della famiglia. Il partner, al contrario, vorrà fare qualcosa di diverso.

Toro: la relazione con il partner non sarà facile da portare avanti. Ci saranno situazioni che metteranno alla prova il vostro equilibrio e quello della coppia. Nonostante sia presente amore e passione, dovrete trovare il modo per mettere fine alle piccole discussioni quotidiane.

Gemelli: sarete poco socievoli, soprattutto con le persone che conoscete poco.

Preferirete non abbandonare la vostra zona di comfort e non concedere facilmente la vostra fiducia. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alcune incomprensioni che potrebbero sfociare in veri e propri litigi.

Cancro: sarete desiderosi di lasciarvi alle spalle le insicurezze che hanno caratterizzato gli ultimi mesi del 2021.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non sarà facile modificare alcuni lati caratteriali, ma con le giuste strategie non avrete alcun problema a raggiungere gli obiettivi stabiliti. Il partner vi infonderà tanto coraggio.

Previsioni zodiacali di domani 2 gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarà tempo di introdurre nuove abitudini nella vostra routine quotidiana.

Ci saranno dei cambiamenti che sarete pronti ad attuare e altri che, per ora, preferirete rimandare. L'obiettivo sarà quello di migliorare la gestione del tempo e i rapporti con le persone che vi vogliono bene.

Vergine: non avrete molta fiducia nelle persone che conoscete poco. Preferirete rapportarvi con i vecchi amici, in moda da sapere perfettamente cosa aspettarvi da loro. Sarete insicuri anche nelle relazioni sentimentali perché, in passato, avete subito molte delusioni inaspettate

Bilancia: la vostra fantasia vi aiuterà a superare la giornata con originalità. Amerete immergervi in storie ricche di avventura e osservare il mondo da un altro punto di vista. Gli amici e i parenti ameranno stare in vostra compagnia e partecipare ai vostri sogni ad occhi aperti.

Scorpione: la giornata di domani sarà molto fortunata. In amore, Cupido vi sorriderà e, nei rapporti di amicizia, tutto andrà per il meglio. Sarete un po' preoccupati per la vostra situazione lavorativa, tuttavia le previsioni zodiacali vi consigliano di non allarmarvi eccessivamente.

Astrologia del 2 gennaio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: farete fatica a lasciarvi andare. Avrete paura di aprire il vostro cuore alla persona amata perché temerete un netto rifiuto. Ci saranno di segnali che vi indicheranno la strada giusta da seguire: dovrete solo essere pronti a coglierli. Qualcosa di inaspettato potrebbe sorprendervi.

Capricorno: la sola idea di rivedere i vostri colleghi di lavoro vi allarmerà.

Non sarete ancora pronti a riprendere i contatti con loro, soprattutto perché ci sarà molto lavoro arretrato da svolgere. Lo stress di domani potrebbe incidere pesantemente nei rapporto con la vostra famiglia.

Acquario: non sopporterete più l'idea di essere perseguitati dai dubbi e dall'incertezza. Vorreste iniziare a lavorare sulla vostra autostima, in modo da affrontare con più sicurezza gli ostacoli di tutti i giorni. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di iniziare partendo dalle piccole cose.

Pesci: anche se darete un grande valore alla realtà quotidiana, nei momenti più difficili, adorerete fare appello alla vostra fantasia. Essa vi consentirà di essere creativi e di dare vita a preziose creazioni. Con un pizzico di determinazione e tanto impegno, potreste anche riuscire a trasformare le vostre passioni in un lavoro.