Per l’anno 2022 l’Oroscopo per il segno della Bilancia si prospetta fortemente “condizionato” dall’influenza di Giove in opposizione per gran parte dell’anno. L’estate sarà un periodo molto negativo anche per gli affetti, per le relazioni in particolare, ma proseguendo con l’autunno si avvierà un lasso di tempo meno gravoso.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno della Bilancia.

L’oroscopo 2022: amore e affetti

Se si dovesse considerare i primi mesi del 2022, per il segno della Bilancia sicuramente ci saranno novità molto promettenti in amore, con degli incontri molto importanti e una volontà di intavolare una relazione supportata dal pianeta Marte, dunque piena di passionalità.

Per i single si apriranno nuove prospettive, sia per quelli alla ricerca di una vera e propria relazione, sia per quelli che potrebbero preferire una amicizia abbastanza duratura.

Purtroppo con l’incedere dell’estate potrebbero verificarsi delle dissonanze molto importanti, per esempio la disgregazione della sintonia di coppia oppure una vera e propria separazione, se la vostra storia ha già dentro di sé una crisi significativa, secondo l’oroscopo.

Dall’autunno in poi invece si potrebbe aprire un periodo di riflessione, forse in solitaria. Ci sarà una via preferenziale per le amicizie e la famiglia che potrebbe essere molto più produttiva per voi e per il vostro umore.

Lavoro e affari

Sicuramente sarà un anno in cui dovrete impegnarvi, pretendere da voi stessi molto lavoro ed essere sempre e comunque disponibili per la vostra squadra professionale.

Se i primi mesi potrebbero essere utili per piantare qualche seme da sfruttare nel corso dell’anno, l’estate potrebbe darvi parecchie illusioni e difficoltà, anche dal punto di vista gestionale.

Giove sarà in opposizione per l’arco temporale estivo, dunque secondo l’oroscopo dovrete affrontare queste sfide che si presenteranno con raziocinio, cercando di accantonare quanto più possibile le distrazioni.

Avrete un ottimismo sempre più tenace man mano che arriverà l’inverno, ovvero quando riuscirete a fare un bilancio complessivo della vostra vita professionale e finanziaria.

Fortuna e salute

La fortuna potrebbe darvi qualche piccola situazione positiva nei mesi di gennaio e febbraio, mentre l’estate potrebbe essere condizionata da Giove in opposizione, secondo l’oroscopo.

Ciò significa che dovrete contare molto su voi stessi e sulle vostre capacità, perché si potrebbero verificare degli insuccessi che potreste evitare anche semplicemente aguzzando la vostra capacità di valutare caso per caso le opportunità.

Di energie ce ne saranno anche da gennaio in poi, ma dovreste prestare molta attenzione a Marte in opposizione in estate, perché si innalzeranno parecchio sia stress che nervosismo. Ritroverete il vostro equilibrio nel corso dell’autunno.