A febbraio troveremo sul piano astrologico il Sole cambiare domicilio passando dal segno dell'Acquario (dove risiede Saturno) all'orbita dei Pesci (dove sostano Giove e Nettuno). Mercurio, invece, si sposterà dal domicilio del Capricorno (dove stazionano Plutone, Marte e Venere) al segno dell'Acquario, nel frattempo Urano proseguirà il moto in Toro.

Oroscopo mensile sull'amore favorevole per Acquario e Pesci, meno roseo per Leone e Vergine.

Sul podio

1° posto Pesci: innamorati. Dopo gli alti e bassi sentimentali di dicembre e gennaio, ecco che nel mese di febbraio, specialmente durante la settimana conclusiva dello stesso, i nati Pesci potrebbero nuovamente lasciarsi trasportare dai piaceri dell'amore.

A godere maggiormente degli influssi favorevoli del parterre planetario sarà la prima decade, la quale si riscoprirà innamorata più che mai della persona che ha accanto.

2° posto Acquario: flirt. Sia gli accasati che i single di casa Acquario parranno essere corredati di una vena trasgressiva e sperimentatrice a febbraio, in particolar modo per ciò che concernerà le arti amatorie. Gli incontri non dovrebbero mancare, soprattutto per le prime due decadi, e tali conoscenze si trasformeranno ben presto in flirt tanto fugaci quanto intensi sotto le lenzuola.

3° posto Toro: affettuosi. Il periodo migliore di questo mese per il primo segno Fisso, che sarà presumibilmente dal 5 al 14 febbraio, regalerà ai nativi una maggior propensione a dimostrare il loro affetto alle persone care, figli i primis.

Nel corso dell'ultima settimana, invece, le frequenze planetarie potrebbero indurre i nativi a dedicare meno spazio alle vicende affettive, virando il focus sul fronte pratico.

I mezzani

4° posto Scorpione: scelte. Il mese di febbraio avrà buone chance di risultare significativo per i nati Scorpione in termini di decisioni da prendere sul versante amoroso, specialmente nel corso della seconda settimana del mese.

Eventuali relazioni sentimentali traballanti o tira e molla con persone appena conosciute, quindi, dovranno essere scrupolosamente essere messi al vaglio dal segno d'Acqua, il quale se dovesse decidere per un taglio netto riceverebbe il pieno appoggio astrale.

5° posto Cancro: in fermento. L'avvento del Grande Benefico nel loro Elemento, avvenuto il 29 dicembre scorso, non ha potuto donare ai nati Cancro quei moti d'espansione che tanto voleva, a causa delle reiterate ostilità astrali, Stellium di Terra in primis.

Sebbene a febbraio tali contrarietà planetarie persisteranno imperterrite, arriverà il Luminare giallo in Pesci a smorzare nervosismi e insofferenze di sorta. Grazie al duetto Nettuno-Sole-Giove d'Acqua, quindi, l'ultima settimana parrà regalare ai nativi una sensazione tangibile di miglioramento sul fronte sentimentale, la quale andrà pian piano concretizzandosi da marzo in poi.

6° posto Ariete: voglia di stuzzicare. Complice la Bianca Signora in retrogradazione nei primi giorni e il moto nettuniano congiunto al Sole nell'ultima settimana, i nati Ariete potrebbero decidere di movimentare la loro storia sentimentale in essere stuzzicando sovente l'amato bene. Essendo abituato al loro carattere esplosivo, il partner non dovrebbe restarci male o ferirsi in alcun modo ma, malgrado ciò sarebbe sempre meglio mettere un po' di pepe nel rapporto ma con moderazione.

7° posto Sagittario: poca inventiva. La pecca che avranno presumibilmente i nati Sagittario nel corso della seconda parte di febbraio sarà mancare d'inventiva nel ménage amoroso. Presentarsi con un regalo banale da donare al partner durante un'eventuale ricorrenza di coppia oppure desiderare di dialogare sempre e solo riguardo gli stessi argomenti potrebbero essere delle azioni routinarie che la dolce metà non gradirebbe affatto.

8° posto Capricorno: prima il dovere. Le vicende affettive non avranno un ruolo dominante, per usare un eufemismo, nelle menti e nei gesti dei nati Capricorno nel secondo mese del 2022. Questo avverrà principalmente perché il segno di Terra sta notando, soprattutto negli ultimi tre mesi, come alcuni progetti professionali o attività pratiche stiano cominciando a ingranare come ha sempre desiderato e ciò, inevitabilmente, farà diventare le stesse il centro del loro mondo.

9° posto Gemelli: a tempo debito. Inutile negare come l'inizio dell'anno sia stato turbolento per le vicende sentimentali dei nati Gemelli e ciò sembrerebbe non rasserenarsi nemmeno a febbraio, però in questo periodo il segno d'Aria potrà almeno avere il tempo e la voglia per fare il punto della situazione. Lo Stellium in quadratura, in onda a fine mese, indurrà i nativi a virare le proprie attenzioni sulla valenza del legame in essere ma, al contempo, suggerirà agli stessi di attendere prima di prendere una decisione definitiva a riguardo.

Ultime posizioni

10° posto Leone: sfuggenti. I felini potrebbero avere la parvenza dei fantasmi in coppia nel mese di febbraio, in quanto risulteranno sfuggenti e spesso immersi nei loro pensieri, facendo mancare al partner le attenzioni di cui avrebbe bisogno.

Tale mood scostante, inevitabilmente, finirà per divenire la motivazione regina per le accuse dell'amato bene durante le prime due settimane.

11° posto Vergine: delusioni. Gli occhi dei nati Vergine a febbraio, in particolar modo dal 15 in poi, non dovranno essere aperti ma sgranati, in quanto la scottatura sentimentale sarà sempre in agguato. Sarà facile, difatti, per il segno Mobile credere alle frasi pompose di un nuovo spasimante ma, conoscendolo meglio, comprendere poco dopo di trovarsi di fronte un tipo tutto fumo e niente arrosto.

12° posto Bilancia: spazio per sé. Solitamente il secondo segno d'Aria tende a fare del partner il centro dei loro pensieri, minimizzando vizi e difetti nonché idealizzando la figura dello stesso in società, ma in questo mese invernale il trend potrebbe essere improvvisamente invertito.

I nati Bilancia, difatti, avvertiranno probabilmente una viscerale voglia di vivere il rapporto sentimentale con più distacco, facendo leva sulla loro volontà di avere maggior spazio a disposizione solo per loro stessi.