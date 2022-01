Per il mese di febbraio 2022 l’Oroscopo prevede il pianeta Mercurio nella costellazione del Capricorno, dunque con delle opportunità per i segni di Terra. Altri particolarmente favoriti saranno quelli di Fuoco, con il Sagittario in testa alla classifica e l’Ariete supportato da Giove.

A seguire le previsioni dell’oroscopo e la classifica per il mese di febbraio per l’ambito lavorativo.

L’oroscopo mensile: Mercurio nei gradi del Capricorno

1° Capricorno: sarà presente Mercurio nella vostra costellazione, dunque quello che si prospetta è un periodo particolarmente brillante, forse il migliore dell’anno 2022 per le relazioni professionali e gli affari.

Ci sarà sempre più sintonia all’interno del contesto lavorativo, ma anche delle soluzioni vincenti per quel che riguarda il settore burocratico.

2° Sagittario: ci sarà una determinazione sul lavoro che sicuramente scavalcherà quella che avete impiegato finora. Secondo l’oroscopo ci saranno delle sfide molto impegnative, che però affronterete come se fossero relativamente semplici. Per i guadagni bisognerà attendere, ma non così tanto da rimandare qualche investimento.

3° Vergine: sicuramente con Venere favorevole la piccola fortuna vi permetterà di raggiungere dei traguardi molto sostanziosi, anche grazie alla vostra volontà di concludere bene, e quanto prima, determinati affari che potrebbero fare la differenza con le vostre finanze.

Secondo l’oroscopo potreste anche aumentare il vostro raggio d’azione.

4° Leone: se volete essere sicuri dei guadagni per tutto l’arco mensile, il consiglio sarà quello di sfruttare le prime due settimane del mese per poter affinare i vostri progetti e renderli sempre più allettanti per la vostra squadra di lavoro. Dopodiché l’opposizione di Mercurio potrebbe essere molto controproducente per le relazioni professionali.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gemelli in miglioramento

5° Gemelli: uscirete lentamente da una fase molto complicata, soprattutto se avete a che fare con una squadra sul lavoro che recentemente non è stata molto attiva. La seconda parte del mese sarà quella positiva, che vi porterà delle occasioni di guadagnare molto più sostanziose. Dovreste fare attenzione a qualche spesa di troppo che potrebbe rovinarvi qualche weekend.

6° Ariete: ci sarà una quadratura di Mercurio che però sarà presente solamente nella prima settimana del mese, dunque con l’incedere del tempo ci sarà una prospettiva sempre più concreta di fare progetti con la vostra squadra di lavoro, magari anche vederla maturare ulteriormente. Avrete un ottimo supporto da parte di Giove, purtroppo quello delle energie di Marte sarà assente.

7° Scorpione: avrete il sostegno di entrambi i pianeti della fortuna Giove e Venere, dunque avrete a portata di mano degli ausili sul lavoro che potrebbero farvi salire di qualche gradino nell’ambiente professionale. Nella seconda parte del mese potreste avere qualche piccola difficoltà, ma niente che non si possa risolvere con qualche piccolo sacrificio.

8° Toro: fate del vostro meglio nella prima parte del mese di febbraio, perché dopo si configurerà una quadratura di Mercurio, che potrebbe non offrirvi il supporto comunicativo di cui avrete bisogno per poter fare progetti. Dovrete far fronte a qualche responsabilità in più e a qualche spesa che certamente non aiuterà ad alleggerirvi gli impegni finanziari a cui sarete sottoposti.

Impegno per Pesci

9° Pesci: sicuramente l’impegno sarà la chiave giusta per poter entrare in un mondo lavorativo il più stabile possibile, però non saranno escluse delle novità molto importanti per la vostra carriera. La fortuna da parte di Giove vi aiuterà sicuramente a sorvolare su degli ostacoli e delle sfide che potrebbero altrimenti mettervi in una posizione molto scomoda.

10° Cancro: senza un supporto valido di Mercurio potreste vivere questo mese di febbraio con molta fatica e una scarsa voglia di partecipare alla vita professionale insieme ai vostri colleghi. Preferirete lavorare in solitaria, facendo affidamento semplicemente sulle vostre energie e competenze.

11° Bilancia: con Mercurio in Capricorno le cose potrebbero non essere molto favorevoli sul lavoro, specialmente se avete a che fare con clienti molto esigenti. Qualche progetto purtroppo potrebbe non decollare e le responsabilità in più potrebbe farvi sentire molto sotto pressione. Evitare di fare investimenti troppo onerosi dovrebbe esservi di aiuto, se avrete qualche spesa in più.

12° Acquario: prestare molta cautela sul lavoro in questo mese di febbraio significherà evitare troppi scossoni che potrebbero essere nocivi sia per la carriera, che per i guadagni. Mantenere un basso profilo per il momento vi aiuterà a fare qualche piccola mossa, ma niente che possa fare la differenza.